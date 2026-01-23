ЖК с муралом, "уголовный" офисник. Строительство каких объектов одобрили в Барнауле

2025 год оказался скудным на строительные проекты

Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100

В последнем месяце 2025 года администрация Барнаула выдала 22 разрешения на строительство и реконструкцию зданий. Всего же за год в городе одобрили 155 проектов, из которых 17 – многоквартирные дома. Это один из самых низких показателей за последние годы. Так, в 2024-м в Барнауле выдали 23 разрешения на ЖК, в 2022-м – 26, в 2021-м – 18, в 2020-м – 37. Ранее эксперты объясняли: девелоперы откладывают проекты до лучших времен. Пока же основной пул разрешений – это административные, торговые, складские и производственные объекты. Amic.ru собрал топ проектов, которые одобрили в декабре.

ЖК в центре

Эскизы ЖК на ул. Пушкина, 16

На ул. Пушкина, 16 (пересечение с пр. Комсомольским) построят ЖК, состоящий из секций 10 и 16 этажей. В доме спроектировано 198 квартир, рассчитанных на 360 человек. На первом и втором этажах архитекторы расположили общественные помещения. К зданию решено пристроить двухэтажный корпус, в котором затем могут появиться вспомогательные помещения для обслуживания дома. Также пристройка служит защитой: она закрывает двор от шумного проспекта.

Фасад дома украсят муралом в виде гусиного пера и росчерка – отсылка на историческую часть города, а также улицы с "громкими" названиями – Гоголя, Пушкина. В подземном паркинге предусмотрено 72 машино-места, еще 29 парковок – на участке. Во дворе (который частично расположен на эксплуатируемой кровле паркинга) оборудуют площадки для игр детей, занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения.

Разрешение на строительство ЖК действует до марта 2029 года.

"Стеклянный" офисник на Горе

Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100

Административное здание со спорткомплексом и подземным паркингом построят на Змеиногорском тракте, 100.

Офисный центр будет состоять из двух блоков. Первый – многоэтажный объем, в котором разместятся административные и торговые помещения. Второй – спортивная "пристройка" с универсальным спортивным залом (можно использовать для тенниса), площадками для игр в волейбол, баскетбол, для гимнастики.

Для обслуживания здания предусмотрен подземный паркинг на 50 машино-мест.

Объект планируют построить до конца 2028 года.

Швейный цех

Проект здания на ул. Малахова, 96а

Пятиэтажное здание, где планируют разместить предприятие по пошиву одежды, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 96а, на пересечении с улицей Сухэ-Батора. Сейчас на участке расположен недострой: изначально здесь планировали построить гараж. Но новый собственник решил открыть предприятие, которое занимается пошивом одежды, в том числе для сотрудников силовых ведомств.

Общая площадь здания составит около пяти тысяч квадратных метров. Внутри появятся мастерские, цеха по пошиву одежды, помещения под торговлю, склад. Также предусмотрена парковка на 46 автомобилей, в том числе под землей.

Разрешение на реконструкцию объекта действует до конца 2027 года.

Здание с "криминальным" прошлым

Здание на ул. Пролетарской, 89

Административное здание на ул. Пролетарской, 89 (пересечение с пр. Социалистическим) ждет реконструкция. Объект построили почти десять лет назад, но он так и не заработал. Зато здание фигурировало в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева.

Суд установил, что он передал пять земельных участков из муниципальной собственности подконтрольным лицам и членам семьи по цене гораздо ниже реальной. Впоследствии бывший градоначальник обеспечил строительство на них двух зданий. В результате Савинцева признали виновным, назначив ему четыре года условно, а здание на улице Пролетарской перешло в собственность Алтайского края.

В 2025 году "Единый стройзаказчик" нашел подрядную компанию для реконструкции объекта: им стало ООО "Строй-Инвест". Сумма контракта – 156,7 млн рублей. Ожидается, что в обновленном здании разместят офис краевого ведомства – учреждения по содержанию административных зданий.

Завершить работы по реконструкции офисника должны в августе 2026 года.