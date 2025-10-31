В непогоду спасатели советуют соблюдать предельную осторожность

31 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Непогода настигнет Алтайский край 1 и 2 ноября: ожидается сильный ветер, гололед и дождь, переходящий в мокрый снег. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Днем 1 и ночью 2 ноября ветер усилится до 17–22 м/с, возможны порывы 25 м/с и более.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в здании. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобиль советуют парковать в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Из-за осадков и ветра видимость на дорогах может стать хуже. Водителей предупреждают: правила дорожного движения нужно соблюдать неукоснительно. Особое внимание рекомендуют обращать на дистанцию и скоростной режим.

«Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону 112», – напомнили в ведомстве.

Отметим, что о резкой смене погоды жителей Алтайского края предупреждали в региональном Гидрометцентре. На смену аномально теплым дням придут не только дожди с мокрым снегом, но и похолодание до нулевых отметок.