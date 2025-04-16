Зима возвращается. Синоптики прогнозируют на Алтае морозы до -8 градусов
В Алтайском крае ожидается усиление ветра, мокрый снег и понижение температуры
16 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
Алтайский край накроет новая волна похолодания: столбики термометров по ночам могут опускаться до -8 градусов, а в северных, восточных и предгорных районах местами даже ляжет временный снежный покров. Дыхание зимы первыми ощутят жители северо-западных районов. Уже ближе к вечеру 17 апреля температура там составит +1...+3 градуса и будет идти мокрый снег с дождем. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"В ночь на пятницу и на большей части края ожидается мокрый снег и отрицательные температуры от -1 до -6 градусов. Днем воздух не прогреется выше 0...+6°С. При этом ветер усилится до 17–22 метров в секунду, по юго-востоку – до 25 м/с. В отдельных районах – гололедные явления и гололедица на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе на день 17 апреля и в ночь на 18 апреля будет действовать штормовое предупреждение", – сообщила Людмила Сырых.
В ночь на 19 и 20 апреля ночные температуры составят -3...-8 градусов, а днем – от +5 до +10. Ночью временами будет идти мокрый снег, а днем – небольшой дождь.
19:10:04 16-04-2025
Ну наконец-то 😎🤗
21:17:30 16-04-2025
Сергей (19:10:04 16-04-2025) Ну наконец-то 😎🤗... Вот и лето прошло
Словно и небывало,
Отпускные пришли
Только этого иало
08:18:05 17-04-2025
А я люблю таку погоду на пороге жаркого лета.
13:30:12 17-04-2025
Розовая кофточка (08:18:05 17-04-2025) А я люблю таку погоду на пороге жаркого лета. ... И мне така пагода ндравится …