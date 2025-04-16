Зима возвращается. Синоптики прогнозируют на Алтае морозы до -8 градусов

В Алтайском крае ожидается усиление ветра, мокрый снег и понижение температуры

16 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край накроет новая волна похолодания: столбики термометров по ночам могут опускаться до -8 градусов, а в северных, восточных и предгорных районах местами даже ляжет временный снежный покров. Дыхание зимы первыми ощутят жители северо-западных районов. Уже ближе к вечеру 17 апреля температура там составит +1...+3 градуса и будет идти мокрый снег с дождем. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на пятницу и на большей части края ожидается мокрый снег и отрицательные температуры от -1 до -6 градусов. Днем воздух не прогреется выше 0...+6°С. При этом ветер усилится до 17–22 метров в секунду, по юго-востоку – до 25 м/с. В отдельных районах – гололедные явления и гололедица на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе на день 17 апреля и в ночь на 18 апреля будет действовать штормовое предупреждение", – сообщила Людмила Сырых.

В ночь на 19 и 20 апреля ночные температуры составят -3...-8 градусов, а днем – от +5 до +10. Ночью временами будет идти мокрый снег, а днем – небольшой дождь.