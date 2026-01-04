Зимнее кружево Томска. Как преобразилась к Новому году старейшая столица Сибири
Заглянем в праздничный Томск
04 января 2026, 06:40, ИА Амител
Новогодний Томск / Фото: мэрия Томска, правительство Томской области
Томск в этом сезоне встречает гостей уникальным стилем, подчеркивающим его деревянное зодчество и сибирский характер. Центром притяжения по традиции стала Новособорная площадь: здесь зажглась 24-метровая главная ель, украшенная в русском стиле, и развернулся ледовый городок с филигранными скульптурами фестиваля "Хрустальный Томск".
Особое очарование городу придает праздничная иллюминация: улицы украсили световые консоли, напоминающие морозные узоры, а в скверах "забили" яркие светодиодные фонтаны. Возле главного корпуса ТГУ и в Буфф-саду появились атмосферные фотозоны с гирляндами и фигурами лесных зверей.
11:18:14 04-01-2026
Да, не Москва. Да и по поводу столицы Сибири, думаю Новосибирск с Красноярском будет против. )
15:55:48 04-01-2026
Ну хоть в Томске более-менее нормальные горки, а не как у нас... Хотя елка видимо тоже, конус-ершик туалетный...
00:08:02 05-01-2026
Гость (15:55:48 04-01-2026) Ну хоть в Томске более-менее нормальные горки, а не как у на... Хоть ледяные фигуры есть