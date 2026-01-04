Зимнее кружево Томска. Как преобразилась к Новому году старейшая столица Сибири

Заглянем в праздничный Томск

04 января 2026, 06:40, ИА Амител

Новогодний Томск / Фото: мэрия Томска, правительство Томской области

Томск в этом сезоне встречает гостей уникальным стилем, подчеркивающим его деревянное зодчество и сибирский характер. Центром притяжения по традиции стала Новособорная площадь: здесь зажглась 24-метровая главная ель, украшенная в русском стиле, и развернулся ледовый городок с филигранными скульптурами фестиваля "Хрустальный Томск".

Особое очарование городу придает праздничная иллюминация: улицы украсили световые консоли, напоминающие морозные узоры, а в скверах "забили" яркие светодиодные фонтаны. Возле главного корпуса ТГУ и в Буфф-саду появились атмосферные фотозоны с гирляндами и фигурами лесных зверей.