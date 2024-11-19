"Значимое событие для страны". Как в Барнауле прошел фестиваль домрового искусства

Главным событием стала премьера "Алтайской рапсодии", посвященной Василию Шукшину

19 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Открытие фестиваля "Прима Домра" в Барнауле / Фото: правительство Алтайского края

Всероссийский фестиваль домрового исполнительского мастерства "Прима Домра" впервые проводили в Барнауле. С 15 по 17 ноября на сцене зала "Сибири" прошло три блистательных концерта, а также конкурс молодых домристов. В фестивале приняли участие музыканты из разных регионов России, а также Казахстана и Белоруссии. Главным событием праздника стала премьера спектакля "Алтайская рапсодия", посвященного 95-летию Василия Шукшина.

"Алтайская рапсодия"

Фестиваль домристов проводят с 2021 года, но впервые организаторы в качестве площадки выбрали Сибирь. Сделать это удалось благодаря личной поддержке Виктора Томенко и денежному гранту губернатора. В рамках мероприятия состоялись две мировые премьеры, созданные специально к фестивалю. Одна из них – спектакль "Алтайская рапсодия", поставленный к 95-летию со дня рождения знаменитого уроженца нашего региона Василия Шукшина.

Открыл мероприятие от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко заместитель председателя правительства региона Юрий Абдуллаев. Он напомнил, что Барнаул не случайно стал столицей фестиваля: в крае сильные традиции исполнительства на русских народных инструментах, их заложили выдающиеся педагоги. Кроме того, в регионе сформирована Школа игры домристов. Сама подготовка к мероприятию длилась около десяти месяцев.

"Именно сегодня с открытием фестиваля мы можем сказать, что распахнули большое окно в мир домрового исполнительства. Мы очень рады и гордимся тем, что наш регион впервые стал площадкой для проведения Всероссийского фестиваля домрового искусства. Это поистине значимое событие для страны, которое, безусловно, обогащает культурную жизнь не только Алтайского края, но и всей Сибири. Уникальное событие", – обратился к присутствующим вице-премьер правительства Юрий Абдуллаев.

Далее состоялась премьера спектакля "Алтайская рапсодия". Музыку к постановке написал известный московский композитор Кузьма Бодров. Его произведения звучат во многих современных сериалах и фильмах, в том числе "Братство" и "Собибор". Также Кузьма активно пишет музыку для современных отечественных исполнителей. В постановке приняли участие ансамбль хоровой музыки Altro coro Российский академии музыки им. Гнесиных, известная домристка Екатерина Мочалова, Юлия Рыжинская (народный голос) и актер Григорий Сиятвинда (художественное слово). В основу сценария легли отрывки из так и не реализованного проекта мечты Шукшина о Степане Разине, а также его статьи и дневниковые записи.

"Грандиозный музыкальный праздник"

Во второй день фестиваль, 16 ноября, состоялся большой джазовый концерт с участием прославленного дуэта братьев Ивановых. На сцене зала "Сибирь" выступила Полина Орбах (вокал), Дмитрий Власенко (барабаны) и Екатерина Мочалова (домра, мандолина, электродомра).

17 ноября состоялся концерт "Струны Евразии" с участием исполнителей на домре, домбре, мандолине, цимбалах, ятаге и других национальных инструментах, а также финал всероссийского конкурса молодых исполнителей. В этот же день зрители смогли оценить еще одну премьеру – сюиту Ефрема Подгайца "Путешествие" для дуэта русской домры и казахской домбры.

Для зрителей и слушателей фестиваля прозвучали шедевры мировой классики в исполнении лучших мастеров страны. В их числе одна из самых ярких звезд современной домровой сцены – доцент РАМ имени Гнесиных, главный организатор "Примы Домры" Екатерина Мочалова. В завершении фестиваля она со сцены еще раз поблагодарила власти Алтайского края за поддержку.

"Получился грандиозный музыкальный праздник. Немного жаль, что фестиваль подошел к концу. Это были насыщенные, богатые на события три дня. От рождения идеи до его воплощения мы проделали огромный путь. Хочу поблагодарить правительство Алтайского края и музыкантов оркестра "Сибирь", – заявила Екатерина Мочалова.

В завершении фестиваля жюри выбрало лучших исполнителей на домре и мандолине. Ими стали Стефания Чуднова из Прокопьевска и Мария Соболева из Новосибирска. Один из победителей в 2025 году сможет дать сольный концерт с алтайским оркестром "Сибирь", а также записать сольный альбом в одной из московских студий звукозаписи. А вот Елизавете Муромской из Сургута авторитетное жюри вручило профессиональный музыкальный инструмент, изготовленный на Пермской фабрике музыкальных инструментов Inva. Стоимость такой домры составляет около 300 тысяч рублей.