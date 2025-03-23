Зону поиска пропавшей в Алтайском крае учительницы увеличили на 10 километров

Добровольцы обошли уже более 800 километров и распространили свыше полутора тысячи ориентировок

23 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Алтайские волонтеры продолжают искать 49-летнюю учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая вышла из дома 4 марта и до сих пор не вернулась. Как сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт", зона поиска была расширена на 10 километров.

"Несмотря на продолжительность поисковых мероприятий, поиски пропавшей женщины не прекращаются", – отметили волонтеры.

В них приняли участие более 130 человек, добровольцы распространили свыше полутора тысячи ориентировок, опросили множество свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Общая протяженность пройденных волонтерами маршрутов составляет более 800 километров. Добровольцы направления "Беспилотная авиация" осмотрели с воздуха территорию площадью более 12 квадратных километров, поисковые группы проверили все обнаруженные нейросетью артефакты.

"В настоящее время продолжается работа по сбору и обработке информации. Мы анализируем поступившие свидетельства, взаимодействуем с правоохранительными органами и жителями региона", – говорится в публикации.

Напомним, после пропажи Ольги Залит алтайский Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В день своего исчезновения женщина отменила дистанционный урок и вышла из дома около 11:00, в 12:00 она должна была вести занятия в школе. Однако ни через полчаса, ни через час на работу Ольга не пришла. В одном из супермаркетов села Березовка Ольга попала на камеры видеонаблюдения. Однако зачем ей понадобилось ехать туда, неизвестно.

При этом все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – она оставила дома. Сын Ольги не исключает, что женщина могла спрятаться ото всех: это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.

Приметы Ольги: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.