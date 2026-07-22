Звездный выход. Гости Шукшинского кинофестиваля прошли по красной дорожке в Барнауле
В этом году дорожка расположилась вдоль фонтана
22 июля 2026, 19:40, ИА Амител
У Алтайского краевого театра драмы состоялось торжественное открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Почетных гостей встречали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр культуры региона Елена Безрукова.
В этом году организаторы изменили привычный маршрут красной дорожки: она расположилась вдоль фонтана перед театром драмы.
По красной дорожке прошли заслуженный артист России Даниил Страхов, народная артистка России Анна Якунина, а также режиссеры, продюсеры, члены жюри и создатели картин, вошедших в программу кинофестиваля.
После приветствия гостей праздник продолжился в зрительном зале театра, где прошла торжественная церемония открытия. Наблюдать за происходящим могли не только приглашенные зрители: прямую трансляцию церемонии показали на большом экране, установленном на площади у театра драмы.
Еще одной особенностью фестивальной программы стала выставка кинематографической техники, которая впервые открылась в фойе театра. На ней представлено профессиональное оборудование для съемки кино и телевизионных программ, работы со светом и звуком, а также другие современные решения для медиапроизводства.
Ознакомиться с экспозицией посетители смогут и в следующие дни фестиваля. В программу выставки также вошли встречи с представителями киноиндустрии и обсуждения, посвященные развитию регионального кинопроизводства.
Вечером первый день кинофестиваля продолжится специальным показом фильма-открытия "Цинга". Картина режиссера Владимира Головнева будет представлена в кинотеатре "Мир". Главную роль в драматическом триллере исполнил Никита Ефремов.
20:15:06 22-07-2026
а где красный половик-то?
21:02:48 22-07-2026
Контингент зрителей 50+. Никого из значимых личностей кинематографа на фестиваль не прибыло. Потому что уже не надо. Никому. Все понятно. Как Безрукова студентов-то не нагнала на эту вакханалию? Недоработка!
21:36:12 22-07-2026
Где на фото красная дорожка?
23:16:45 22-07-2026
То есть вы считаете что 50+ уже ничего не надо?
Посмотреть бы на вас в этом возрасте
Мне 40 и мне просто некогда ходить по таким замечательным мероприятиям, я рада что люди старшего поколения имеют возможность посетить фестиваль, ведь любой выход в театр, на фестиваль пусть и не с артистами первой величины, это в основном повод пообщаться с другими людьми о культуре , чего нам не хватает в повседневной жизни.
Спасибо большое организаторам!!!
08:44:10 27-07-2026
Натаха (23:16:45 22-07-2026) То есть вы считаете что 50+ уже ничего не надо? Посмотре... Тогда и не называйте "Красной дорожкой", просто междусобойчик, около театральной братии !
Идите в театр и общайтесь сколько влезет, Зачем нужны никому не известные, о чём вы с ними будете общаться, кто это вообще такие, а самое главное им то это надо, в нашу деревню. ?
06:57:35 23-07-2026
Доброе утро. А почему Д. Страхов без ромашек?
18:22:31 23-07-2026
Д.Страхов в свои 50 безупречно выглядит. прям красавчик)
19:19:56 23-07-2026
Элен без ребят (18:22:31 23-07-2026) Д.Страхов в свои 50 безупречно выглядит. прям красавчик) ... жаль было б если б он шваркнется в люк...