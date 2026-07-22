Звездный выход. Гости Шукшинского кинофестиваля прошли по красной дорожке в Барнауле

В этом году дорожка расположилась вдоль фонтана

22 июля 2026, 19:40, ИА Амител

Красная дорожка XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У Алтайского краевого театра драмы состоялось торжественное открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Почетных гостей встречали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр культуры региона Елена Безрукова.

В этом году организаторы изменили привычный маршрут красной дорожки: она расположилась вдоль фонтана перед театром драмы.

По красной дорожке прошли заслуженный артист России Даниил Страхов, народная артистка России Анна Якунина, а также режиссеры, продюсеры, члены жюри и создатели картин, вошедших в программу кинофестиваля.

После приветствия гостей праздник продолжился в зрительном зале театра, где прошла торжественная церемония открытия. Наблюдать за происходящим могли не только приглашенные зрители: прямую трансляцию церемонии показали на большом экране, установленном на площади у театра драмы.

Еще одной особенностью фестивальной программы стала выставка кинематографической техники, которая впервые открылась в фойе театра. На ней представлено профессиональное оборудование для съемки кино и телевизионных программ, работы со светом и звуком, а также другие современные решения для медиапроизводства.

Ознакомиться с экспозицией посетители смогут и в следующие дни фестиваля. В программу выставки также вошли встречи с представителями киноиндустрии и обсуждения, посвященные развитию регионального кинопроизводства.

Вечером первый день кинофестиваля продолжится специальным показом фильма-открытия "Цинга". Картина режиссера Владимира Головнева будет представлена в кинотеатре "Мир". Главную роль в драматическом триллере исполнил Никита Ефремов.