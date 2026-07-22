Дождь не помешал празднику. В Барнауле открылись юбилейные "Шукшинские дни на Алтае"
У памятника Василию Шукшину собрались десятки барнаульцев
22 июля 2026, 15:30, ИА Амител
В Барнауле состоялось открытие 50-го Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". По традиции гости праздника собрались у памятника Василию Шукшину на улице, названной в честь писателя.
После жарких дней погода преподнесла организаторам и зрителям настоящий сибирский сюрприз. Утром Барнаул накрыл дождь. Накануне в Алтайском крае объявили штормовой прогноз: синоптики предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре.
Несмотря на непогоду, праздник получился по-домашнему теплым и уютным. Под зонтами у памятника собрались жители Барнаула, поклонники творчества Василия Макаровича и представители администрации.
Рядом с основной сценой работала ярмарка. Мастера представили изделия ручной работы, сувениры и товары с алтайским колоритом.
Красная дорожка и торжественное открытие кинофестиваля
Открытие у памятника Василию Шукшину дало старт большой фестивальной программе. Уже вечером праздник продолжится у Алтайского краевого театра драмы. В 18:00 по красной дорожке, которую в этом году разместят ближе к фонтану, пройдут почетные гости, известные актеры, режиссеры и участники XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
В 19:00 на сцене театра состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля. Наблюдать за происходящим смогут не только зрители в зале: прямую трансляцию покажут на экранах перед театром и в барнаульском парке "Изумрудный".
Завершит первый фестивальный день специальный показ фильма-открытия "Цинга". Он начнется в 21:00 в кинотеатре "Мир". Драматический триллер стал полнометражным игровым дебютом режиссера-документалиста Владимира Головнева. Картину зрителям представят режиссер и продюсер Евгений Григорьев.
Главную роль в фильме исполнил Никита Ефремов. Его герой — молодой послушник Федор — отправляется вместе со священником в ямальскую тундру, где сталкивается с древними верованиями, суровой северной природой и испытаниями, способными изменить его представление о себе и окружающем мире.
16:39:29 22-07-2026
ну на самом деле дело то не в дожде, уважаемые организаторы, а в молниях и опасности смерти, тк по прогнозу было известно о концентрации грозы в городе. Это если артиста молемей убъёт, по-вашему - это как вообще?!
17:58:12 22-07-2026
десятки барнаульцев - это вообще круто со знаком минус...если это действительно так
20:25:01 22-07-2026
Гость (17:58:12 22-07-2026) десятки барнаульцев - это вообще круто со знаком минус...есл... Бабки из рядомстоящих домов и пришли. Что там смотреть? Последние лет 10 одно и то же. Ну а без торгашей колоритных уж никуда!