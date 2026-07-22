Дождь не помешал празднику. В Барнауле открылись юбилейные "Шукшинские дни на Алтае"

У памятника Василию Шукшину собрались десятки барнаульцев

22 июля 2026, 15:30, ИА Амител

Открытие "Шукшинских дней на Алтае" у памятника Шукшину / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялось открытие 50-го Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". По традиции гости праздника собрались у памятника Василию Шукшину на улице, названной в честь писателя.

После жарких дней погода преподнесла организаторам и зрителям настоящий сибирский сюрприз. Утром Барнаул накрыл дождь. Накануне в Алтайском крае объявили штормовой прогноз: синоптики предупредили о ливнях, грозах и сильном ветре.

Несмотря на непогоду, праздник получился по-домашнему теплым и уютным. Под зонтами у памятника собрались жители Барнаула, поклонники творчества Василия Макаровича и представители администрации.

Рядом с основной сценой работала ярмарка. Мастера представили изделия ручной работы, сувениры и товары с алтайским колоритом.

Красная дорожка и торжественное открытие кинофестиваля

Открытие у памятника Василию Шукшину дало старт большой фестивальной программе. Уже вечером праздник продолжится у Алтайского краевого театра драмы. В 18:00 по красной дорожке, которую в этом году разместят ближе к фонтану, пройдут почетные гости, известные актеры, режиссеры и участники XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

В 19:00 на сцене театра состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля. Наблюдать за происходящим смогут не только зрители в зале: прямую трансляцию покажут на экранах перед театром и в барнаульском парке "Изумрудный".

Завершит первый фестивальный день специальный показ фильма-открытия "Цинга". Он начнется в 21:00 в кинотеатре "Мир". Драматический триллер стал полнометражным игровым дебютом режиссера-документалиста Владимира Головнева. Картину зрителям представят режиссер и продюсер Евгений Григорьев.

Главную роль в фильме исполнил Никита Ефремов. Его герой — молодой послушник Федор — отправляется вместе со священником в ямальскую тундру, где сталкивается с древними верованиями, суровой северной природой и испытаниями, способными изменить его представление о себе и окружающем мире.