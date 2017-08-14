Генеральный директор
Барнаульской горэлектросети Иван Василиади готов ответить на вопросы горожан. 10 октября на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС.
Почему нельзя закрывать глаза на то, что соседи воруют электричество, где купить электросчетчик и кто поможет его заменить, за что набегают огромные счета за свет и как проверить свои долги перед энергетиками – эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, задавайте уже сейчас в комментариях к этой новости. Ответы начнут поступать с 11 часов.
Онлайн-конференция продлится до 13:00.