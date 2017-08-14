ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Все, что хотите узнать про ипотеку, спросите на amic.ru
Онлайн-конференция, посвященная теме "Ипотека" и все, что с ней связано, пройдет на портале amic.ru. На вопросы читателей сайта ответит заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов.
- Что выгоднее – аренда квартиры или кредит на собственное жилье?
- Сколько денег надо иметь, чтобы взять ипотеку и можно ли отказаться от страховки?
- Как правильно подать заявку, чтобы банк быстро принял решение и можно ли снизить высокий процент?
Подробные ответы на эти и другие вопросы, связанные с ипотечным кредитованием, вы получите в рамках онлайн-конференции.
Вопросы можете оставлять уже сейчас под этой новостью до 18:00 20 ноября.
Ответы поступят 25 ноября.
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Вопрос задал: Любовь
Что выгоднее потребительский кредит или ипотека на одну и ту же сумму?
Увеличивается ли процент ипотеки (кредита) при отказе от страховки?
Есть ли какие-то особые условия для пенсионеров (работающих пенсионеров) для получения ипотеки (кредита)?
Вопрос задал: Наталья
Здравствуйте! Когда мы уже приблизимся к процентной ставке по ипотеке к уровню запада? В Германии нет даже 1% ...
И есть ли возможность оформить ипотеку без первоначального взноса?