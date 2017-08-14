Все, что хотите узнать про ипотеку, спросите на amic.ru













О нлайн-конференция, посвященная теме "Ипотека " и все, что с ней связано, пройдет на портале amic.ru. На вопросы читателей сайта ответит заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов.

Что выгоднее – аренда квартиры или кредит на собственное жилье?



Сколько денег надо иметь, чтобы взять ипотеку и можно ли отказаться от страховки?



Как правильно подать заявку, чтобы банк быстро принял решение и можно ли снизить высокий процент?



Подробные ответы на эти и другие вопросы, связанные с ипотечным кредитованием, вы получите в рамках онлайн-конференции.

Вопросы можете оставлять уже сейчас под этой новостью до 18:00 20 ноября.

Ответы поступят 25 ноября.







Вопрос задал: Любовь Что выгоднее потребительский кредит или ипотека на одну и ту же сумму?

Увеличивается ли процент ипотеки (кредита) при отказе от страховки?

Есть ли какие-то особые условия для пенсионеров (работающих пенсионеров) для получения ипотеки (кредита)?