ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Умные счетчики. Когда начнут ставить и за чей счет
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"Умные" счетчики – тема сегодняшней онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которая традиционно проходит на портале amic.ru. Напомним, с 1 июля 2020 года в России вступили в силу поправки к закону от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
, в соответствии с которыми в стране начали устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии, или, как их прозвали в народе, "умные" счетчики. Когда и, главное, за чей счет будут устанавливать барнаульцам новые приборы учета, чем они отличаются от прежних и как это отразится на тарифе, вы можете узнать во вторник, 21 июля, оставив свое обращение в комментариях под этой новостью.
На вопросы барнаульцев отвечает начальник отдела технического аудита АО «Барнаульская горэлектросеть» Юрий Сергеевич Власов.
Ответы начнут поступать с 11:00. Онлайн-конференция продлится до 13:00.
Вопрос задал: Элли
Сколько стоят «умные счетчики» и правда ли, что затраты по их замене включат в тариф на электричество. На сколько тогда поднимется тариф и когда этого ждать?
Вопрос задал: Василий Петрович
Почему «умные счетчики» называют умными? Что они умеют делать?