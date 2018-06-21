Фотогалерея

Премьера спектакля "Мария Стюарт" прошла 5 марта в Молодежном театре Алтая. Его поставил режиссер из Санкт-Петербурга Максим Соколов. Зрителям Молодежного театра он известен по спектаклю Wonder boy и пластической драме "Бойцовский клуб" (по Чаку Паланику).



В основе новой постановки – реальный факт середины XVI века о противостоянии королевы Шотландии Марии Стюарт и королевы Англии Елизаветы Тюдор. Ссора двух королев закончилась казнью Марии Стюарт. Эта история на протяжении веков вызывает большой интерес со стороны документалистов, художников и поэтов. Теперь режиссер представил свое прочтение трагедии Фридриха Шиллера.

Добавим, в спектакле заняты 25 артистов. Главную роль исполняет Юлия Юрьева, Елизавету Тюдор играет Ирина Клишевич. Вместе с режиссером над "Марией Стюарт" работали художник-постановщик из Санкт-Петербурга Анастасия Юдина и новосибирский саунд-дизайнер Владимир Бочаров.

В следующий раз постановку покажут 13 марта.