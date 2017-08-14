Парады, спектакли и звезды. Как отмечали День города в Барнауле. Хроника за пять лет

День города в Барнауле, пожалуй, самый любимый праздник для его жителей. К нему готовятся заранее, планируют выходные, узнают о программе мероприятий, обсуждают, что будет новенького и интересного. Каждая праздничная площадка стремится привлечь к себе внимание разнообразными шоу, обещая увлекательные зрелища и море впечатлений. Несмотря на то, что День города в Барнауле отмечают ежегодно, он, как и собственный день рождения, не приедается и не надоедает. В преддверии 289-й годовщины со дня образования Барнаула, amic.ru предлагает вспомнить, как отмечали День города в разные года. Фотограф Андрей Луковский подобрал наиболее яркие снимки праздника с 2005-го по 2015-й годы. Ностальгируем и погружаемся в праздник вместе.

