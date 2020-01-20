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Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне

20 январь 2020 г., Барнаул, Вячеслав Мельников
"Все они блудные сыновья", – говорит протоиерей Михаил о своих подопечных – заключенных в ИК-3 (поселок Куета в Барнауле). В День Крещения Господня пятнадцать "блудных детей" захотели окунуться в купель. И именно отец Михаил пришел в колонию, чтобы совершить обряд освящения воды в самодельной купели. Осужденные один за другим окунались в ледяную воду. "Думают, что грехи так простятся. Смотрите, чтобы вода не закипела!"  подшучивают над окунающимися их товарищи, которые оказались не готовы совершить такой обряд. Как прошел праздник Крещения в колонии, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Мельникова.    

Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне


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