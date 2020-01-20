Перед Богом все равны. Как барнаульские осужденные отпраздновали Крещение Господне

"Все они блудные сыновья", – говорит протоиерей Михаил о своих подопечных – заключенных

в ИК-3 (поселок Куета в Барнауле). В

День Крещения Господня п ятнадцать "блудных детей" захотели окунуться в купель. И именно отец Михаил пришел в колонию, чтобы совершить обряд освящения воды в самодельной купели. Осужденные один за другим окунались в ледяную воду. "Думают, что грехи так простятся. Смотрите, чтобы вода не закипела!"

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подшучивают над окунающимися их товарищи, которые оказались не готовы совершить такой обряд. Как прошел праздник Крещения в колонии, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Мельникова.