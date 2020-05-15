Стоимость туристических услуг летом-2022 в Алтайском крае выросла, сообщил в «Переговорке» на amic.ru начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. При этом он отметил, что в большинстве случаев повышение цен происходит в соответствии с сегодняшним уровнем инфляции. И только в некоторых, особенно привлекательных районах, рост составил 30-35%. В то же время эксперт указал, что подобные скачки цен происходят ежегодно в высокий туристический сезон. Также Евгений Дешевых рассказал, какими программами государства могут воспользоваться туристы, чтобы снизить затраты на отдых. Смотрите видео и узнаете.

Кроме этого, в «Переговорке» на amic.ru обсудили сервис и развитие туризма в Алтайском крае, а также новинки, которые уже в ближайшем будущем будут радовать гостей и жителей нашего региона, в том числе вероятность внедрения формата all inclusive на курортах Алтая.

Затронули и тему «серого» рынка туризма, поговорили, как власти отслеживают предпринимателей, которые работают «в чёрную кассу» и не платят налоги.

Полную версию программы смотрите 7 июля на amic.ru.

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