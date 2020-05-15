Как в Барнауле производят тротуарную плитку и железобетонные изделия, в том числе плиты для многоэтажных домов, которые идут нарасхват по всей России, узнал ведущий «Переговорки» на amic.ru Александр Михельсон. На этот раз наша съёмочная группа побывала на одном из крупнейших предприятий Сибири — Барнаульском заводе железобетонных изделий № 1 имени В.И. Мудрика (работают также под торговыми марками «Алом» и «ЖБИ Сибири», — прим. ред.). Предприятию уже более 60 лет. А сейчас можно сказать, что плиткой, которую произвели на этом заводе, выложены практически все улицы Барнаула (и не только). Генеральный директор Кирилл Овсянников провёл подробную экскурсию по БКЖБИ № 1 и рассказал, почему так ценится продукция из Барнаула, чем и кем больше всего гордится завод, и как компания выживает в тяжёлый 2022 год. Ну и, конечно, в сюжете — впечатляющие видео из цехов.

Кто в «Переговорке»



Генеральный директор ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» Кирилл Сергеевич Овсянников.



Трудовую деятельность на заводе начал в 2014 году в качестве начальника отдела продаж. В 2017 году возглавил завод.

Под руководством Овсянникова завод был трижды удостоен звания «Лидер отрасли» в категории «Производство строительных материалов, Алтайский край», а сам руководитель является победителем конкурса «Директор года» в 2019, 2020, 2021 г.

За последние четыре года завод принял участие в национальном проекте «Производительность труда», обновил оборудование, произвёл модернизацию, увеличил количество персонала и объёмы производства изделий под ТМ «ЖБИ Сибири» в два раза, а «Алом» — практически в три раза. Активно развивается дилерская сеть по всей Сибири.

02:59 Об истории завода, продукции, традициях и коллективе. «Стараемся поднимать бренд рабочей профессии». Кирилл Овсянников рассказывает, каким образом привлекают кадры на предприятие.

05:15 Какую продукцию производит завод, где её используют. И почему продукция из Барнаула востребована далеко за его пределами. «Если хотите идти вперёд, нужно бежать в два раза быстрее», — напоминает Овсянников. В год завод производит порядка 125 тысяч «кубов». Это половина всех строек города.

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07:20 О том, что происходит с кадрами и почему возникает дефицит.

08:05 Прогулка по заводу. Кирилл Овсянников показывает место, с которого начинается производство железобетонных изделий, а также арматурный цех, формовочное производство. Гендиректор рассказывает, как производили железобетон в далёком 1959 году. Здесь и сейчас изготавливают плиты, которые служат перекрытиями в кирпичных домах, а также садиках, школах, больницах.

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10:56 Как плиты набирают прочность и сколько времени уходит на их производство.

12:40 Как выглядит склад готовой продукции. «Мы делаем железобетонные изделия, которые прослужат столетие», — говорит Овсянников и рассказывает также о технике, которая работает на заводе.

15:18 Экскурсия по цеху, где производят стеновые панели. Генеральный директор рассказывает, что нужно, чтобы стены в квартирах были ровными. Кстати, здесь используют уже современные технологии и оборудование. Александр Михельсон узнал, почему нельзя наступать на плиты.

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18:37 Смотрите, как делают тротуарную плитку «Алом». Прежде чем получить идеальную продукцию, проводят разные эксперименты и испытания, которые позволяют придать нужный цвет и форму. Всего на заводе могут предложить больше двух тысяч комбинаций плиток.

20:10 Путешествие в «сердце завода». Как и из чего получается тротуарная плитка и бордюры. И что за чудо-техника её производит.

26:44 О том, как завод выживает в непростом 2022 году и что ему помогает быть успешным.