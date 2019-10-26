В день празднования Иверской иконы Божьей Матери верующие просят о помощи в работе, благополучии и избавлении от физических и душевных болезней. Подробнее, что это за икона и откуда пошла традиция праздновать этот день, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Чем знаменита Иверская икона Божьей Матери
С этой иконой связана одна очень интересная легенда. В IX веке святой лик находился в доме одной благочестивой вдовы рядом с городом Никеи. Однажды в ее дом ворвались иконоборцы и начали крушить священные изображения. Один из солдат сбил со стены икону Богородицы и начал ее пинать, а потом проткнул копьем. Из иконы полилась настоящая человеческая кровь. Изумление было настолько велико, что солдаты растерялись. Женщина предложила иконоборцам все золото и украшения, которые у нее были, лишь бы спасти святое изображение.
Солдаты взяли деньги и ушли. Но пригрозили, что вернутся на следующий день и закончат начатое. Утром вдова вместе со своим сыном спрятали икону в море. Там она и пробыла два столетия. А в XI веке монахи Иверского монастыря посреди водной глади увидели изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Гавриил Святогорец сумел добраться до иконы и перенес ее в монастырь.
Почему эту икону называют Привратницей
Дело в том, что обрадованные монахи Иверского монастыря унесли икону в храм, а утром она чудесным образом оказалась на вратах монастыря. Ее снова унесли в храм. Но на утро она вновь была над воротами. Так было несколько раз. А потом Божья Матерь явилась Гавриилу во сне и повелела сказать монахам, чтобы ее не трогали: "Не для того явилась Я им, чтобы они Меня охраняли, а чтобы Мне Самой быть их хранительницей, и не только в нынешнем, но и в будущем веке". С тех пор икона находится на вратах монастыря. Поэтому ее и называют Привратницей или Вратарницей.
Чудеса Иверской иконы Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери даровала монастырю благополучие. Даже в самые голодные времена запасы пищи пополнялись сами собой, а больные получали исцеление. Нашествия врагов не причиняли обители никакого вреда, говорится в летописи монастыря.
На Руси эту икону тоже очень почитали. Иверской иконе Божьей матери молятся об избавлении от разных бытовых неурядиц, просят утешения в горе. Также считается, что она защищает от пожара и помогает уродиться хорошему урожаю.
Где сегодня хранится эта икона?
Икона по-прежнему хранится в Иверском монастыре на Афоне. Она никогда не покидала стен монастыря. Согласно афонскому преданию, незадолго до Второго пришествия Иверская икона покинет Святую Гору Афон.
Почему день Иверской иконы Божьей Матери празднуют несколько раз?
Слухи о чудесах, которые совершает образ Богоматери на Афоне дошел и до Руси. Представители Церкви обратились к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой разрешить сделать список с иконы. И 13 октября (26 октября по новому стилю) 1648 года копию иконы доставили в Москву. И на Руси отмечают эту дату, как день перенесения списка иконы.
Кстати, списки иконы также обладают чудотворными способностями. Так, воины отправляясь в поход или возвращаясь с него обязательно шли молиться к этой иконе, прося и благодаря ее о защите и покровительстве. Другой список возили по больницам, чтобы ей могли поклониться больные.
А 25 февраля верующие отмечают дату, когда Иверская икона Божьей Матери явилась монахам монастыря на горе Афон.
Как на Руси отмечали праздник Иверской иконы Божьей Матери?
Вообще этот день считался полным чудес. Наши предки верили, что икона помогает исполнять желания. А 26 октября ее сила возрастает во много раз. Поэтому говорили, что если в этот день помолиться иконе от всей души, то она поможет исполнить любое желание, если, конечно, оно не несет никому зла.
Кроме того, на Руси устраивали банный день. Считалось, что в это время в бане можно излечить большинство болезней, в том числе и душевные и даже эпилепсию. Жарко топили баню, готовили настои из целебных трав, крепко парились, веря, что лечебный травяной дух может изгнать болезни и защитить от них на весь год.
Комментарии
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. 5 Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
С какой легкостью плюют на Бога.