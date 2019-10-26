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День Иверской иконы Божьей Матери: как его отмечать, чтобы исполнились желания

, ИА "Амител"
Праздник Иверской иконы Божьей матери отмечают несколько раз в год, в том числе 26 октября и 25 февраля

В день празднования Иверской иконы Божьей Матери верующие просят о помощи в работе, благополучии и избавлении от физических и душевных болезней. Подробнее, что это за икона и откуда пошла традиция праздновать этот день, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Чем знаменита Иверская икона Божьей Матери
С этой иконой связана одна очень интересная легенда. В IX веке святой лик находился в доме одной благочестивой вдовы рядом с городом Никеи. Однажды в ее дом ворвались иконоборцы и начали крушить священные изображения. Один из солдат сбил со стены икону Богородицы и начал ее пинать, а потом проткнул копьем. Из иконы полилась настоящая человеческая кровь. Изумление было настолько велико, что солдаты растерялись. Женщина предложила иконоборцам все золото и украшения, которые у нее были, лишь бы спасти святое изображение.

Солдаты взяли деньги и ушли. Но пригрозили, что вернутся на следующий день и закончат начатое. Утром вдова вместе со своим сыном спрятали икону в море. Там она и пробыла два столетия. А в XI веке монахи Иверского монастыря посреди водной глади увидели изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Гавриил Святогорец сумел добраться до иконы и перенес ее в монастырь.
2
Почему эту икону называют Привратницей
Дело в том, что обрадованные монахи Иверского монастыря унесли икону в храм, а утром она чудесным образом оказалась на вратах монастыря. Ее снова унесли в храм. Но на утро она вновь была над воротами. Так было несколько раз. А потом Божья Матерь явилась Гавриилу во сне и повелела сказать монахам, чтобы ее не трогали: "Не для того явилась Я им, чтобы они Меня охраняли, а чтобы Мне Самой быть их хранительницей, и не только в нынешнем, но и в будущем веке". С тех пор икона находится на вратах монастыря. Поэтому ее и называют Привратницей или Вратарницей.
2
Чудеса Иверской иконы Божьей Матери
Иверская икона Божьей Матери даровала монастырю благополучие. Даже в самые голодные времена запасы пищи пополнялись сами собой, а больные получали исцеление. Нашествия врагов не причиняли обители никакого вреда, говорится в летописи монастыря.

На Руси эту икону тоже очень почитали. Иверской иконе Божьей матери молятся об избавлении от разных бытовых неурядиц, просят утешения в горе. Также считается, что она защищает от пожара и помогает уродиться хорошему урожаю.
3
Где сегодня хранится эта икона?
Икона по-прежнему хранится в Иверском монастыре на Афоне. Она никогда не покидала стен монастыря. Согласно афонскому преданию, незадолго до Второго пришествия Иверская икона покинет Святую Гору Афон.
4
Почему день Иверской иконы Божьей Матери празднуют несколько раз?
Слухи о чудесах, которые совершает образ Богоматери на Афоне дошел и до Руси. Представители Церкви обратились к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой разрешить сделать список с иконы. И 13 октября (26 октября по новому стилю) 1648 года копию иконы доставили в Москву. И на Руси отмечают эту дату, как день перенесения списка иконы.
Кстати, списки иконы также обладают чудотворными способностями. Так, воины отправляясь в поход или возвращаясь с него обязательно шли молиться к этой иконе, прося и благодаря ее о защите и покровительстве. Другой список возили по больницам, чтобы ей могли поклониться больные.

А 25 февраля верующие отмечают дату, когда Иверская икона Божьей Матери явилась монахам монастыря на горе Афон.
6
Как на Руси отмечали праздник Иверской иконы Божьей Матери?
Вообще этот день считался полным чудес. Наши предки верили, что икона помогает исполнять желания. А 26 октября ее сила возрастает во много раз. Поэтому говорили, что если в этот день помолиться иконе от всей души, то она поможет исполнить любое желание, если, конечно, оно не несет никому зла.

Кроме того, на Руси устраивали банный день. Считалось, что в это время в бане можно излечить большинство болезней, в том числе и душевные и даже эпилепсию. Жарко топили баню, готовили настои из целебных трав, крепко парились, веря, что лечебный травяной дух может изгнать болезни и защитить от них на весь год.
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Комментарии

26.10.2019 08:41
Гость

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. 5 Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
С какой легкостью плюют на Бога.

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