Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, как нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.
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Верующие соблюдают Рождественский пост. Причем 6 января – последний день рождественского поста – самый строгий постный день. Он называется Рождественский сочельник. В этот день не вкушают пищу до самого вечера, пока на небе не станут видны звезды.
Последний вечер перед Рождеством называют Святым. К этому моменту хозяйки уже должны успеть приготовить праздничный стол. На ужин принято ставить на стол двенадцать постных блюд (скоромную пищу разрешено вкушать лишь на следующий день). Число 12 также является символическим. Это и 12 апостолов Христа, и 12 месяцев года, и 12 главных праздников Церкви. Главное блюдо стола в этот вечер – кутья. Это кушанье из проваренных зерен, чаще пшеничных, с медом, орехами, маком и изюмом. Под тарелку с кутьей помещали небольшой клочок сена – как напоминание о месте рождения Христа. Каждое из 12 блюд необходимо хотя бы чуть-чуть попробовать – ни одно из них не должно остаться нетронутым. Блюда обычно подавали холодные, а суп – лишь немного теплым, т.к. хозяйка не должна вставать из-за стола и ходить на кухню.
В ночь на Рождество во всех храмах проходят праздничные службы. Очень красивые и душевные. Многие верующие не ложатся спать в эту ночь. Считается, что Господь благодарит человека даже за самое малое усилие, которое тот для него сделает.
После богослужения можно вкушать скоромную пищу.
С вечера на столе должна была стоять самая лучшая посуда и приборы. Гостей звали четное число. Если вдруг выяснилось, что нечетное – на стол ставили лишний прибор.
7 января устраивали настоящий пир. При этом главным блюдом становился гусь с яблоками. Также в почете были буженина, грудинка и пр.
Обязательно к этому дню в доме должна быть ель или еловая веточка, украшенные игрушками и свечами – в память о звезде, озарившей ночь в момент рождения Сына Божия. Кстати, именно поэтому верхушку елки также принято украшать звездой. Под елку кладут подарки для близких – опять-таки в память о дарах, которые принесли Младенцу волхвы.
Рождество – семейный праздник. С вечера все члены семьи собирались дома, а дети обязательно помогали старшим.
На Рождество принято надевать только новую и чистую одежду.
Древняя традиция, которая дошла и до наших дней, – колядование. Наши сограждане, переодевшись, ходят от дома к дому, поют колядки и славят младенца Христа. За это хозяева дома должны одарить их деньгами или продуктами.
Нельзя ругаться и сквернословить. Стоит отметить, не принято до восхода первой звезды обедать – небольшой перекус позволен только детям.
Также запрещается в этот день выполнять какую-либо работу. Женщинам нельзя выносить из дома мусор, шить, стирать или убирать. Мужчинам рекомендуется отказаться от охоты.
Нельзя в этот день ходить на кладбище. Даже в храмах в этот день отменяется церковное поминовение усопших.
На Рождество Христово нельзя гадать на суженого и на будущее.
Данный материал впервые опубликован 06.01.2017 на сайте amic.ru.Читайте также в сюжете: Новый год-2021
Комментарии
Нет новой одежды, есть лишь скрепы.
Копим мусор целый день. Если кто в ДТП попадет или острый аппендецит и пр., экстренные службы не тревожить, ждать 8. Кто выживет - тот отмечен особой благодатью
Хреново у вас в Европе
очень символично - дарить новорожденному масло которым смазывают усопших...
скажите, вам бы понравился такой подарок??
ощущение что его выбрали на заклание сразу при рождении, по текстам из библии....
А мне то какую новую одежду, перья стряхнуть?
Пома́зание на ца́рство — в православии, католицизме, а также в англиканской церкви обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного богослужебного чина коронации.
Имхонутая вики со своими ударениями.
Помазание на царство имеется ввиду,
для гостя 08:17
а что многие верят что непорочная дева родить может???
наука говорит о том , что яйцеклетку оплодотворить сперматозоид должен....
угу, помазание на царство в кормушке для скота маслом для усопших??
вы это серьезно???
Помню в школе, нам в младших классах говорили и показывали в микроскоп, что если в яслях у коровы перетрясти остатки соломы. Смочить эту мякину водичкой. То можно увидеть бактерию палочки. И это было правдой. А вот непорочное зачатие и рождение кого то там в яслях-глупейшее надувательство безграмотного народа.
- гость -
08:37
Откуда тебе, сирому духом,знать древние обряды и возможности?
Пирамиды и то до сих пор не знают, как строили.
эфирное масло бальзамического дерева для женщины , беременной, осилившей переход через пустыню( Иосиф повел ее в Египет рожать - это около 400 км) огромного расстояния, это царский подарок.
в пустыне бани то не предусмотрены...
А как родила, пошли с ребеночком обратно через путыню...
или я не так понял , или это фантастика
С Праздничком Вас-нехристи!
.01.2017 09:22
- гость -
С Праздничком Вас-нехристи!
++++++++++ Изыди-Сатана! Изыди!!!
Праздник-то завтра!
Ну тогда с Наступающим Вас - нехристи!
нет ничего плохого в рождестве и в христианской религии в целом, поэтому кто желает безусловно пусть отмечает. Всех с праздником!
Проблема только одна. то что архитекторами этого проекта является один очень ушлый народец, который всю свою историю дурнее себя ищет, а когда вместо дурака получает леща, то начинает плакаться какие они бедные и несчастные.
Отсюда и все вытекающие. Библию не нужно воспринимать буквально, потому как писана она евреями, для евреев и против всех остальных. Библию нужно привязывать к научно достоверным событиям прошлого.
Склоняюсь к версии булгакова. что в ней нет решительно ничего того о чем говорил сын божий, поганец-налоговик все переврал или не правильно понял.
Расстояние между Вифлеемом и Гелиополисом, египетским городом, в котором, по христианскому преданию, скрывалась семья Иосифа, составляет добрых четыреста километров. Учтите при этом, что беглецам пришлось пересечь Аравийскую пустыню в самой широкой ее части, начисто лишенной дорог, что путь их лежал среди песков и камней, где без компаса (или в крайнем случае без помощи путеводной звезды) просто немыслимо было не заблудиться...
Всех с Рождеством!
"Нельзя работать"
Но ведь надо!
всех с праздником!
- гость - 6 января 2017 г.
08:45
Кто не знает? Ты? Так ты за себя и говори.
Лбы не расшибите
На рождество можно делать все, что не запрещено законом...Но лбы расшибающим законе не писан...
11.30, да какие лбы)) большинсово пельмени стряпает да мандарины закупает)
Если не ошибаюсь дева мария была в то время замужем, как же заповедь не прелюбодействуй? И какое непрочное зачатие? Ведь она уже много раз того . . самого, раз замужем. Мутно что-то. Разводом попахивает.
6.01.2017 09:52
Берти Вустер
блаженный не неси чушь, народ Юдов самый умный и талантливый. Посмотри в чьих руках власть , деньги и ресурсы планеты
ссокол, а у вас в школе не учили случайно детей в подвалах из наганов расстреливать и штыками добивать?
6.01.2017 13:44
- гость -
Иосиф был престарелым христианином и взял в жены Марию, чтобы спасти её от голода, она была сирота. Отношений сексуальных у них не было.
Всю жизнь девки гадали!
По народной традиции в ночь перед Рождеством и в течение всех Святок — вплоть до Крещения (19 января) принято было гадать. Считалось, что на Святки, пока Иисус еще не крещен, нечистая сила открыто гуляет по земле, но, в отличие от остального времени, и старается не вредить, а помогать людям. И хотя церковь никогда не одобряла гадания и другие заигрывания с нечистью, девушки (а главные гадальщицы были именно они) до сих пор продолжают в святочные дни пытать судьбу — дескать, где мой ряженый-суженый, чего не идет? Али затерялся? Скоро ли пожалует сам или зашлет сватов?
Самым подходящим временем для гаданий считаются Ночь перед Рождеством с 6 на 7 января, Старый новый год с 13 на 14 января и крещенский вечерок с 18 на 19 января.
гость 6 января 2017 г.
15:02
Дооо, верим-верим... Особенно вот это порадовало: "Иосиф был престарелым христианином". Причем еще до рождения самого христа был
Лариса, смагЁшь через девятку, лабутен метнуть?
Так интересно смотреть, как каждый уважающий себя человек стремится вставить свою копейку и ляпнуть что-то об обмане, надувательстве. Ведь так и хочется показать, что ты умнее, что ты не веришь, тебя же не обмануть!
Так вот, хватит искать самоутверждение. Если не верите- не верьте. Лучшее, что вы можете сделать, дабы показать свою "мудрость"- не реагируйте никак. Есть много религий, так почему такая напасть на Христианство? Живите, как живете. Пусть каждый следует тому, чему верит. Не думаю, что праведный человек или церковь на вашей улице вам как-то повредят.
Храни вас Господь.
В лёгкую!))) хотя что кидать то мне на богатства надо!)))
15:02 продолжай жечь. Христианин до рождения христа. Что то новое. Надо в библию поправки внести. Предложи милонову, он быстро в первом чтении оформит. А Иосиф, наверное, по привычке с овцами развлекался.
Елена 17:09, если не веришь не верь, а если веришь то верь МОЛЧА. А то взяли моду насаждать религия со всех сторон. Со всех экранов. Скоро утюги вещать будут. У нас СВЕТСКОЕ государство. Не забывайте об этом, веранутые.
гость 6 января 2017 г.
15:02
>> Отношений сексуальных у них не было.
А ты там свечку держал, ага?
а кто может мне запретить убираться и т.д.?
Народ, вы с головой дружите? Верю-не верю... евреи... поправки в библию. Неадектват. Это НАШИ традиции. О которых надо помнить, которые нужно уважать. Не принимаете, молча постойте сторонке.
О,как - "По волне моей памяти " ветка ?!
Иных уж нет , а те далече.... Берти в марте год будет как ...
Я было подумал , что взрыв активности комментаторов произошел.Ошибся.Жаль.
В ночь перед Рождеством всякая нечисть вылазит. Даже нечисть у нас круче.У них на халуин тепло,а наша в снег,в мороз.
"Это НАШИ традиции."
Верите в Иисуса по традиции. Вот это и смешно. И традиции то не ваши, а еврейско-греческие.
Славяне были язычниками. Забыли вы ваши изначальные традиции, значит и эти можно забыть.
койземир, ты еще живой что ли ?
Абрамические религии — общее наименование для иудаизма, христианства и ислама. этот сборник древних анекдотов евреи украли у вавилонян, у которых работали гастарбайтерами. прибавили обрезание, табу на свинину, шапку-ермолку, очень популярную сейчас у мусульман.
И правда, безбожники!
Зачем интересоваться было или не было у Марии с Иосифом, если в сам факт непорочного зачатия верят столько людей! Вы что, озабоченные? Мы просто верим! Поздравляю всех с великим праздником! И верующих и неверующих! Любви вам, ибо это и есть великое счастье!
Просто верить глупо. Тем более, что этим пользуются нечистоплотные люди. Религий много и все верят в разное, но со стороны вы все одинаково смешны. Ни одного чуда не зафиксировано документально до сих пор. Но вы верьте в чудеса! Религии всегда создавались для того, чтобы замутить разум людям и чтобы проще было ими управлять и их использовать.
Много Рождеств не бывает. Кто то врет, а это уже не Божья Истина, а извращение людей..
А я вот в Деда Мороза верю. И попрошу не оскорблять мои религиозные чувства! Ибо засужу нафиг....
В общем все равно, как она там зачинала, через ЭКО, или живаком, главное водкой запастись.
а Берти прям на полном серьезе умер? или "умер" для этого сайта?
мдааа...ну и Рождество в этом году..в 2017 никто даже и представить такое не мог, хотя режиссеры уже вовсю сценарий писали. Дай бог нам всем пережить этот бред
Есть и комментарии уже усопших людей. Хорошее дело старые публикации