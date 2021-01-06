Православные христиане готовятся отметить один из самых великих праздников – Рождество Христово. У этого дня богатая история, с ним связано очень много традиций и поверий. Вспоминаем, что такое Рождество, когда оно наступает, как нужно себя вести и чего нельзя делать в этот день.

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Когда будут отмечать Рождество в России в 2021 году и что это за праздник?

Православная церковь всегда отмечает Рождество Христово 7 января. Так будет и в 2021 году. А 6 января завершается рождественский пост.