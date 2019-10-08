8 октября — день преставления одного из самых почитаемых на Руси святых – преподобного Сергия Радонежского. Его считают хранителем земли русской и великим чудотворцем. Рассказываем, кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят в России.
Точная дата и год его рождения неизвестны. Русская церковь традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.
Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией. Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще двое детей. Старший – Стефан и младший – Петр. Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.
Как говорится в житии святого, еще ребенком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям, и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдет только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушел. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.
Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввел правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.
С именем этого святого связано много чудес. Одно из первых – удивительное обучение грамоте. Учиться Варфоломея отдали в семилетнем возрасте. Его братья быстро освоили чтение, а Варфоломей все никак не мог научиться. Родители ругались, учитель наказывал, а мальчик никак не мог выучиться и "со слезами молился Богу".
Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, "старца… благообразного, подобного ангелу", рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников. Так и произошло. Сергий был очень образованным человеком. Он знал несколько языков, много читал и многое знал. Свои знания он передавал своим ученикам. И сегодня считается покровителем учащихся.
Считается, что Сергий примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. И именно благодаря Сергию ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.
Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Когда Дмитрий пришел к нему за советом, Сергий предсказал победу русскому войску. "Если враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят злата и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить", — произнес Радонежский и пообещал молиться за победу русских воинов.
В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать участие в битвах. В итоге русское войско победило.
Чудес он совершил очень много. Перечислим только несколько:
– Источник. В одном из монастырей монахи оказались вынуждены приносить себе воду издалека, возник ропот, и тогда преподобный, "нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву", после чего открылся источник воды.
– Воскрешение ребенка. Один местный житель принес Сергию больного сына. Но ребенок умер. Убитый горем отец ушел за гробом. "Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим, и дитя ожило", говорится в Житии.
– Наказание за жадность. Богатый сосед забрал у бедного борова и "не хотел платить за него денег". Когда Сергий обратился с увещеванием, богач пообещал "заплатить за взятую у бедного соседа свинью, а также исправить и всю свою жизнь". Обещание не выполнил, и свиная туша, несмотря на то, что была заморожена, была изъедена червями.
В этот день следует хотя бы несколько часов освободить от мирских забот, сходить в храм, помолиться. В народе считают, что в этот день проводить генеральную уборку и большую стирку. Не рекомендуются работы на огороде.
Избегайте конфликтов и ссор.
А поскольку Сергий Радонежский покровитель домашней птицы, сегодня нельзя забивать кур и готовить блюда из курятины.
Комментарии
судя по написанному - нифига он не сделал значимого, просто кому-то нада
Богатого наказал (как пришло так и ушло), а бедный походу денег так и не увидел.