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Что сделал для Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления

, ИА "Амител"
Рассказываем, за что на Руси почитают Сергия Радонежского

8 октября — день преставления одного из самых почитаемых на Руси святых – преподобного Сергия Радонежского. Его считают хранителем земли русской и великим чудотворцем. Рассказываем, кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят в России.

1
Кто такой Сергий Радонежский?
Сергий Радонежский – один из любимых на Руси святых. Известен как отшельник и чудотворец, основатель целого ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под Москвой. Также его называют духовным собирателем русского народа. Считается покровителем учащихся.
2
Когда родился и жил Сергий Радонежский?

Точная дата и год его рождения неизвестны. Русская церковь традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.

Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией. Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще двое детей. Старший – Стефан и младший – Петр. Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда  Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.  

3
Как он попал в монахи?

Как говорится в житии святого, еще ребенком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям, и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдет только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушел. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.

Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввел правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.

4
Почему Сергий Радонежский считается покровителем учащихся?

С именем этого святого связано много чудес. Одно из первых – удивительное обучение грамоте. Учиться Варфоломея отдали в семилетнем возрасте. Его братья быстро освоили чтение, а Варфоломей все никак не мог научиться. Родители ругались, учитель наказывал, а мальчик никак не мог выучиться и "со слезами молился Богу".

Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, "старца… благообразного, подобного ангелу", рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников. Так и произошло. Сергий был очень образованным человеком. Он знал несколько языков, много читал и многое знал. Свои знания он передавал своим ученикам. И сегодня считается покровителем учащихся.

5
Почему Сергия Радонежского называют хранителем земли русской?

Считается, что Сергий примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. И именно благодаря Сергию ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.

Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Когда Дмитрий пришел к нему за советом, Сергий предсказал победу русскому войску. "Если враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят злата и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить", — произнес Радонежский и пообещал молиться за победу русских воинов.

В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать участие в битвах. В итоге русское войско победило.

6
Какие чудеса совершил Сергий Радонежский?

Чудес он совершил очень много. Перечислим только несколько:

– Источник.  В одном из монастырей монахи оказались вынуждены приносить себе воду издалека, возник ропот, и тогда преподобный, "нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву", после чего открылся источник воды.

– Воскрешение ребенка. Один местный житель принес Сергию больного сына. Но ребенок умер. Убитый горем отец ушел за гробом. "Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим,  и дитя ожило", говорится в Житии.

– Наказание за жадность. Богатый сосед забрал у бедного борова и "не хотел платить за него денег". Когда Сергий обратился с увещеванием, богач пообещал "заплатить за взятую у бедного соседа свинью, а также исправить и всю свою жизнь". Обещание не выполнил, и свиная туша, несмотря на то, что была заморожена, была изъедена червями.

7
Как умер Сергий Радонежский?
Умеющий предсказывать будущее, Сергий еще за полгода узнал о своей смерти и успел к ней подготовиться. Тогда он уже был глубоким старцем. Он назначил преемника в монастыре и 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года отошел в мир иной. Через 30 лет после его смерти люди обнаружили его нетленные мощи. С ними тоже было связано много чудес, и в 1452 году Сергия Радонежского причислили к лику святых. Сейчас мощи хранятся в Троице-Сергиевой лавре, люди тысячами приходят в этот храм в надежде на исцеление и помощь.
8
Что нельзя делать в этот день?

В этот день следует хотя бы несколько часов освободить от мирских забот, сходить в храм, помолиться. В народе считают, что в этот день проводить генеральную уборку и большую стирку. Не рекомендуются работы на огороде.

Избегайте конфликтов и ссор.

А поскольку Сергий Радонежский покровитель домашней птицы, сегодня нельзя забивать кур и готовить блюда из курятины.


Комментарии

8.10.2019 07:07
месный

судя по написанному - нифига он не сделал значимого, просто кому-то нада

8.10.2019 08:15
- гость -

Богатого наказал (как пришло так и ушло), а бедный походу денег так и не увидел.

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