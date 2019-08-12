Журналисты назвали вероятное имя полицейского, который ударил кулаком в живот девушку во время задержания на митинге в Москве 10 августа. Информацию о нем изданию Baza сообщили коллеги сотрудника. Сам сотрудник на контакт с журналистами не шел, вопросы игнорировал. Но позже ГУ МВД Москвы опровергло его причастность к инциденту. Рассказываем, что на данный момент известно об этой ситуации и кого подозревали журналисты.
Что известно о полицейском, которого подозревали в избиении девушки?
По сведениям
Baza, предположительно, мужчину зовут Сергей Цыплаков. Он сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Издание опубликовало фотографию полицейского с заретушированным лицом.
А сам названный полицейский подтвердил свое участие в этом инциденте?
Нет. Журналисты пытались с ним связаться. По сообщению издания, мужчина читал сообщения, а потом блокировал аккаунты, с которых ему поступали вопросы. Также Цыплаков удалил в соцсетях фотографии и переименовал свои страницы.
Есть ли официальное подтверждение, что это именно тот человек, которого ищут?
Да. На сайте ГУ МВД Москвы появилось сообщение: "Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет". Однако имя полицейского, который причастен к инциденту, в ГУ МВД Москвы не сообщили. Но отметили, что началась служебная проверка после избиения женщины на акции 10 августа. По результатам проверки виновных обещают привлечь к ответственности.
Правда ли, что за информацию об ударившем девушку полицейском пообещали награду?
Правда. 100 тысяч рублей пообещал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков тому, кто сообщит информацию о силовике, который ударил девушку. Главный редактор издания, предположившего, что в этом виновен Цыплаков, от денег отказался.
Какую девушку ударил полицейский и за что?
10 августа в Москве на площади Сахарова прошел несогласованный митинг в поддержку кандидатов, которых не допустили до выборов в Московскую городскую думу. Во время акции была задержана активистка Дарья Сосновская. Девушка не оказывала никакого сопротивления, но уже после задержания полицейский ударил ее кулаком в живот. Инцидент попал на видео и распространился по соцсетям. Сосновская обратилась к врачам, которые диагностировали у нее ушибы грудной клетки и головы — перед автозаком ее ударили по голове. Также девушка обратилась в Следственный комитет с заявлением о превышении должностных полномочий. Активистка предположила, что полицейский разозлился из-за того, что в момент ее задержания у него из рук выпала резиновая дубинка.
В защиту Сосновской высказались многие известные личности, в числе которых Егор Крид, Сергей Лазарев и другие.
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