Журналисты назвали вероятное имя полицейского, который ударил кулаком в живот девушку во время задержания на митинге в Москве 10 августа. Информацию о нем изданию Baza сообщили коллеги сотрудника. Сам сотрудник на контакт с журналистами не шел, вопросы игнорировал. Но позже ГУ МВД Москвы опровергло его причастность к инциденту. Рассказываем, что на данный момент известно об этой ситуации и кого подозревали журналисты.

2 А сам названный полицейский подтвердил свое участие в этом инциденте? Нет. Журналисты пытались с ним связаться. По сообщению издания, мужчина читал сообщения, а потом блокировал аккаунты, с которых ему поступали вопросы. Также Цыплаков удалил в соцсетях фотографии и переименовал свои страницы.

3 Есть ли официальное подтверждение, что это именно тот человек, которого ищут? Да. На сайте ГУ МВД Москвы появилось сообщение: "Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет". Однако имя полицейского, который причастен к инциденту, в ГУ МВД Москвы не сообщили. Но отметили, что началась служебная проверка после избиения женщины на акции 10 августа. По результатам проверки виновных обещают привлечь к ответственности.

4 Правда ли, что за информацию об ударившем девушку полицейском пообещали награду? Правда. 100 тысяч рублей пообещал глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков тому, кто сообщит информацию о силовике, который ударил девушку. Главный редактор издания, предположившего, что в этом виновен Цыплаков, от денег отказался.