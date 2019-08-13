Как загадать желание на падающую звезду

Как давно вы загадывали желание на падающую звезду? А меж тем, август – прекрасное время, для того чтобы вспомнить детство и впустить в жизнь немного магии и волшебства. В середине августа Земля пересекает метеорный поток Персеид, который позволяет нам любоваться красочными звездопадами. Amic предлагает не терять время и уже сегодняшней ночью отправиться любоваться звездным небом и загадывать желания. Но сначала прочтите наш текст, чтобы узнать, как это делать правильно.
В любое время, когда вы увидели падающую звезду. И да, в нашей редакции знают, что вместо падающих звезд мы видим метеориты, которые сгорают в атмосфере Земли. Так вот один из самых плотных метеорных потоков – Персеиды – можно наблюдать с середины до конца августа. С 10 по 25 августа, если быть точнее.
Данный звездопад породила комета Свифта – Таттла. Рассеянные на определенном космическом пространстве, они ежегодно встречаются с Землей.
Как пояснили в Барнаульском планетарии, самые красивые вспышки Персеид невооруженным глазом можно увидеть, начиная с 23:00 часов по местному времени. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает, и к 4:30 утра считать белые росчерки в небе становится все увлекательнее. В это время можно загадывать желания. Здорово, правда?
Шаг первый. Настроиться
Нужно найти удобное место, откуда хорошо видно звезды и где вам никто не будет мешать и отвлекать. Лучше всего – где-то на природе, так как яркие огни города не позволят увидеть звездное небо. Постарайтесь расслабиться и получать наслаждение от созерцания прекрасного и загадочного. Поблагодарите этот мир за все, что он дал вам. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своем желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.
Шаг второй. Принять правильное положение
В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.
Шаг третий. Поймать мгновение
Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след. Если вы сумеете это сделать, то можете считать, что ваша мечта сбудется. Кстати, загадывать желание не обязательно вслух, можно и про себя.
Шаг четвертый. Визуализировать
Этот способ придумали, видимо, специально для тех, кто не успел загадать желание, пока звезда падала. Он не такой эффективный, как первый, но у некоторых работает. После того, как вы увидели падающую звезду, закройте глаза и постарайтесь в деталях это вспомнить. В этот момент можно проговорить свои желания.
После того как вы загадали свое заветное желание, его следует "отпустить" на исполнение, чтобы Вселенная начала его реализовывать.
И самое главное, загадав желание, не думайте, что теперь вам самому ничего не придется делать для его исполнения. Помните народную мудрость: под лежачий камень вода не течет. Но звезды помогут сойтись обстоятельствам так, чтобы ваши мечты смогли осуществиться. Особенно, если вы этому поможете.
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