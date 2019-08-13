Как загадать желание на падающую звезду

Как правильно загадывать желание?

Шаг первый. Настроиться

Нужно найти удобное место, откуда хорошо видно звезды и где вам никто не будет мешать и отвлекать. Лучше всего – где-то на природе, так как яркие огни города не позволят увидеть звездное небо. Постарайтесь расслабиться и получать наслаждение от созерцания прекрасного и загадочного. Поблагодарите этот мир за все, что он дал вам. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своем желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.

Шаг второй. Принять правильное положение

В народе считают, что загадывая желание на падающую звезду нужно повернуться лицом к востоку. Якобы в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.

Шаг третий. Поймать мгновение

Как только вы увидели падающую звезду, как можно быстрее произнесите желание, пока она падает и на небе виден светлый след. Если вы сумеете это сделать, то можете считать, что ваша мечта сбудется. Кстати, загадывать желание не обязательно вслух, можно и про себя.

Шаг четвертый. Визуализировать

Этот способ придумали, видимо, специально для тех, кто не успел загадать желание, пока звезда падала. Он не такой эффективный, как первый, но у некоторых работает. После того, как вы увидели падающую звезду, закройте глаза и постарайтесь в деталях это вспомнить. В этот момент можно проговорить свои желания.