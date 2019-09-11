Apple показала новые iPhone: чем они круты и когда их можно будет купить в Барнауле

А они красивые? Дайте розовый!

Купить iPhone розового цвета, увы, не получится. Такой расцветки теперь нет в ассортименте. Но зато в линейке появился зеленый цвет.

Внешних отличий от предыдущих моделей немного. Новый iPhone 11 практически не отличить от iPhone XR: тот же 6,1-дюймовый LCD-экран и стеклянная задняя крышка. Поменялся лишь модуль камеры. Теперь он квадратной формы и с двумя объективами. Также для этой модели Apple сделали новые расцветки. Можно будет приобрести смартфон белого, желтого, черного, фиолетового, красного и даже зеленого цвета.

А вот iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, помимо квадратного модуля камеры, получили еще новую крышку из матового стекла. Спереди у них – OLED-дисплеи на 5,8 дюйма и 6,5 дюйма, как и у предыдущих моделей. Но экраны обновили, сделав лучше яркость и контрастность. Pro-модели представлены в четырех расцветках: золотая, серебристая, темно-зеленая и "серый космос".

На всех моделях сохранилась знаменитая "челка", за которую пользователи часто критикуют Apple. Это черный прямоугольник в верхней части экрана, на котором расположены фронтальная камера, датчик приближения и сенсор Face ID.