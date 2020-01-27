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Скандальный Всеволод Чаплин. Чем запомнился и отчего скончался известный священник

, ИА "Амител"
Всеволод Чаплин умер на 51-м году жизни
Фото: m.aftershock.news

Фото: m.aftershock.news


26 января умер протоиерей Всеволод Чаплин. Долгое время он был правой рукой патриарха и прославился своими язвительными и даже скандальными высказываниями. Вспоминаем биографию этого интересного человека и его знаменитые цитаты.

1
Кто такой Всеволод Чаплин, о котором все пишут?

Всеволод Чаплин – известный священник Русской православной церкви, протоиерей.

С 2009 по 2015 год он был председателем новообразованного Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Проще говоря, пресс-секретарем патриарха Кирилла, его соратником и правой рукой. Интересно то, что родители Чаплина были атеистами, которые не одобряли православные взгляды своего сына.

Прославился протоиерей своими скандальными высказываниями. Иногда его цитаты разлетались по всему миру, на них крайне негативно реагировали за рубежом. Это доставляло немало проблем Министерству иностранных дел России, которому порой приходилось опровергать или объяснять слова Чаплина.

После отставки из РПЦ известный священник стал оппозиционером.

2
От чего умер Всеволод Чаплин?

Всеволод Чаплин скончался на 51-м году жизни после того, как отслужил службу в храме Феодора Студита у Никитских ворот.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", – сообщил "Интерфаксу" прихожанин храма Феодора Студита.

Предварительной причиной смерти протоиерея называют остановку сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах. По одной из версий, смерть могла наступить от приступа астмы.

3
Почему Чаплина называют скандальным священником?
Всеволод Чаплин был неординарной и неоднозначной фигурой, который прославился своими резкими высказываниями и громкими заявлениями. Приводим вам некоторые яркие цитаты протоиерея.

Про подарки церкви

"Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы – это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?"

Про женщин

"Развязно себя ведущая и откровенно одетая женщина не права вне зависимости от того, изнасиловали ее или нет. Если женщина одета в офис, как проститутка, то другие женщины должны иметь право ей об этом сказать".

О нравственности

"Мне кажется, что не менее важны вопросы общественной нравственности, когда тот или иной деятель, например, поп-исполнитель, пропагандирует вещи, в корне расходящиеся с нравственным менталитетом нашего народа, будь то однополые браки или пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних или несовершеннолетними, как происходило на концерте так называемой леди Гаги".

О семье

"Когда под названием "планирование семьи" подразумевается либо контрацепция, либо идея "чайлдфри", либо какой-нибудь однополый брак, это все культ смерти. Все эти презервативы, все эти средства для того, чтобы сделать семью маленькой, – это признаки общественного самоубийства".

О фильме "Матильда"

"Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах".

Про пост и фастуд

В 2015 году, во время Рождественского поста, Чаплин был замечен в одном из ресторанов "Макдоналдс". Вот что он сказал на это:

"Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети (McDonald's) есть постные продукты. В сети Burger King есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта".

О Моцарте

"Я не люблю Моцарта, я считаю, что в значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных гениальных озарений, он писал однообразные и попсовые вещи".

О патриархе

"Святейший Патриарх ездит на дорогих машинах и живет в дорогих резиденциях. И это неизбежная часть послушания Церкви ее предстоятеля. Верующие, среди которых чурающиеся богатых вещей интеллигенты постсоветского типа давно уже не составляют большинство, скорее, не понимают и не примут ситуации, когда муфтий или раввин будут ездить на более престижной машине, чем патриарх. Такой уж у него крест".

4
Биография Всеволода Чаплина

Всеволод Анатольевич Чаплин  родился в 1968 году в интеллигентной семье. Родители его были атеистами, а от духовных взглядов своего сына были, мягко говоря, не в восторге. Сам Всеволод Чаплин рассказывал, что к вере пришел в 1981 году, ему тогда было 13 лет.

"В тринадцать лет я пришел в храм и просто понял, что тут останусь. Надо заметить, что это решение мало было связано с тем объемом знаний о религии, который я успел накопить. Около полугода я был оглашенным, потом в июле 1981 года в Калуге меня крестили", – рассказал протоиерей в интервью порталу "Правмир".

Светское образование Чаплин получать не стал: сразу после школы, в 1985 году, он пошел работать в издательский отдел Московского патриархата.

В 1991 году священник учился в Англии, уже тогда он был сотрудником Отдела внешних церковных связей в сане диакона. В 1991 году он участвовал в организации переговоров между Белым домом и властями России. Он отмечал, что несмотря на занятость, находил время на неформальное общение на той же площадке у Белого дома.

С октября 1990 года по март 2009 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Тогда этот отдел возглавлял митрополит (а ныне патриарх) Кирилл. Он обратил внимание на Всеволода Чаплина, и тот на много лет становится его соратником, пройдя путь от рядового сотрудника отдела до замглавы.

В 2009 году он стал председателем новообразованного Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Однако из-за скандальных высказываний в 2015 году его освободили от этой должности. В 2016 году он был исключен из состава Межсоборного присутствия и тогда же покинул Патриарший совет по культуре.

Чаплин вел православные программы "Земля и люди", "Вечность и время", "Комментарий недели", на радио "Русская служба новостей", затем на радио "Комсомольская правда" передачу "Время доверия". Постоянно публиковался в газете "Русь Державная".

Всеволод Чаплин с детства болел астмой и сахарным диабетом. Жены и детей у него не было.

В последние годы Всеволод Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

5
Когда состоятся похороны?
Информации, когда и где состоятся похороны Всеволода Чаплина, пока нет.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.01.2020 15:48
- гость -

Помер и помер, а нехрен было жрать без меры и лгать людям. "Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети (McDonald's) есть постные продукты. В сети Burger King есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта". (с)

27.01.2020 15:49
- гость -

Родителям его сочувствие и соболезнования (какой-никакой, а сын)

27.01.2020 16:03
- гость -

ключевое - жены и детей не было...
А что ж так ? чайлдфри? или еще чтото?

А про Моцарта - перегнул. Про почившего товарисча через пару лет даже никто и не вспомнит, а Моцарт - на века

27.01.2020 16:23
Сергей Минаев

«Отец Всеволод, вас большинство запомнят, как последовательного борца с геями, Пуси Райот, современными художниками и прочими бесовскими силами (в вашем понимании). А для меня вы всегда были прекрасным литератором, любителем хорошей музыки и крайне интересным собеседником. При всей разности наших с вами позиций — мы всегда умели поговорить. Жалко, что не успели сделать совместный проект для ютуба. Покойтесь с миром».

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