Скандальный Всеволод Чаплин. Чем запомнился и отчего скончался известный священник

Про подарки церкви

"Если кто-то украшает храмы, это проявление любви к храмам. Если кто-то дарит патриарху облачение, икону, машину, часы – это проявление любви к патриарху, которое совершенно естественно. Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?"

Про женщин

"Развязно себя ведущая и откровенно одетая женщина не права вне зависимости от того, изнасиловали ее или нет. Если женщина одета в офис, как проститутка, то другие женщины должны иметь право ей об этом сказать".

О нравственности

"Мне кажется, что не менее важны вопросы общественной нравственности, когда тот или иной деятель, например, поп-исполнитель, пропагандирует вещи, в корне расходящиеся с нравственным менталитетом нашего народа, будь то однополые браки или пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних или несовершеннолетними, как происходило на концерте так называемой леди Гаги".

О семье

"Когда под названием "планирование семьи" подразумевается либо контрацепция, либо идея "чайлдфри", либо какой-нибудь однополый брак, это все культ смерти. Все эти презервативы, все эти средства для того, чтобы сделать семью маленькой, – это признаки общественного самоубийства".

О фильме "Матильда"

"Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах".

Про пост и фастуд

В 2015 году, во время Рождественского поста, Чаплин был замечен в одном из ресторанов "Макдоналдс". Вот что он сказал на это:

"Я не вижу в этом никакого греха. Сейчас в этой сети (McDonald's) есть постные продукты. В сети Burger King есть постные бургеры, состав которых мы в свое время изучали и по поводу которых писали письмо в эту сеть, поддерживая появление такого продукта".

О Моцарте

"Я не люблю Моцарта, я считаю, что в значительной степени это Бритни Спирс своего времени. За исключением отдельных гениальных озарений, он писал однообразные и попсовые вещи".

О патриархе

"Святейший Патриарх ездит на дорогих машинах и живет в дорогих резиденциях. И это неизбежная часть послушания Церкви ее предстоятеля. Верующие, среди которых чурающиеся богатых вещей интеллигенты постсоветского типа давно уже не составляют большинство, скорее, не понимают и не примут ситуации, когда муфтий или раввин будут ездить на более престижной машине, чем патриарх. Такой уж у него крест".