Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – один из 12 двунадесятых (главных) праздников в православии. Его всегда отмечают за неделю до Пасхи. В 2021 году он выпадает на 25 апреля. Что произошло в этот день, почему мы освящаем вербу, можно ли это сделать дома самостоятельно и как правильно ее хранить, читайте на amic.ru.
В этот день Церковь вспоминает, как за шесть дней до ветхозаветной Пасхи иудеи торжественно приветствовали прибывшего в Иерусалим Христа.
В то время Иудеей управляли захватчики – римляне. И иудеи жили в ожидании прихода Мессии. Слова Ветхого Завета, а также видения пророков гласили, что придет освободитель, и случиться должно это было на Пасху.
Встречали Иисуса как царя и чудотворца, ведь уже знали о чуде воскрешения Лазаря, совершенном накануне. Отсюда – название праздника Вход Господень в Иерусалим. Люди устилали Христу дорогу своей одеждой, пальмовыми ветвями и цветами (таков был древний иудейский обычный).
Они слушали Христа с восхищением, подходили к нему за исцелением. Однако ликование в честь Спасителя народа Израилева длилось недолго. Через несколько дней Иисус подвергнется гонениям и умрет на голгофском кресте.
Исполняя пророчества Священного Писания, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как царь земной или победитель на войне. А как Царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Ворота, через которые, по преданию, въехал на ослике Иисус, существуют до сих пор. Только они уже многие века наглухо замурованы.
Пальмовая ветвь была символом победы и славы в Древнем Египте и Древней Греции. Ее вручали победителям Олимпийских игр. Обязательным атрибутом древнего православного праздника в честь входа Господня в Иерусалим являются пальмовые ветви. Но в России такие деревья растут только в Крыму и Краснодарском крае. Поэтому отсутствующие пальмовые ветки у нас заменили вербочками – символом прощения, доброты и весны, присущего этому времени года духовного возрождения. К тому же эти растения распускаются в России одними из первых. При этом Церковь категорически против варварского отношения к дереву. Не нужно охапками нести вербу в храм. Достаточно и одной ветви.
В Италии Вход Господень в Иерусалим встречают с веточками оливковых деревьев, во Франции – самшита, розмарина и лавра. Есть и другие обычаи древнего праздника – на Востоке совершается крестный ход с младенцами (согласно библейскому преданию, именно дети бросали цветы Христу).
Также Вербное воскресенье называют Неделей ваий ("вайи" в переводе с греческого означают "пальмовые ветви"). Латинское название праздника – Dominica in palmis (Пальмовое воскресенье, буквально: "Господень день в пальмах"). В русских богослужебных книгах этот день называется также Неделей цветоносной (опять же потому, что Христа в Иерусалиме встречали цветами, а Неделя на церковнославянском означает один день недели – воскресенье).
"Живые" вербы в храмах освещают накануне вечером, в Лазареву субботу (15 апреля в 2021 году), на праздничном богослужении – всенощном бдении. Обычно окропление повторяется и в сам день праздника, после литургии. Искусственные вербы не освящают.
В связи с активным распространением коронавируса, верующим рекомендовано не ходить в храмы и молиться дома. Тем не менее жители Барнаула будут иметь возможность получить освященные вербы в любом из действующих храмов.
"Ветви вайи* осветят в храме, а их раздача будет проводиться на прихрамовой территории силами служащих прихода и добровольцев. Это будет проводиться с обеспечением безопасной дистанции между людьми", – рассказал amic.ru председатель информационного отдела Барнаульской епархии иерей Димитрий Никитин.
Кстати, куличи и яйца к Пасхе будут также освящать на открытом воздухе.
В храмах для освещения верб читается специальная молитва. Но в сложившихся условиях "символ победы" верующие могут освятить и в домашних условиях.
"Есть молитва на освящение всякой вещи. Можно прочитать ее, окропить вербы святой или крещенской водой. Но важно понимать, что главное – не верба, а ваша молитва. Нужно совершить ее с истинной верой и любовью. Если есть возможность, в праздник посмотрите трансляцию богослужения и со всеми помолитесь", – объяснил отец Дмитрий.
Освященные в храме ветки вербы верующие обычно ставят в "красный угол" возле икон или в вазу. Можно с водой или без нее. Если верба прорастет, ее можно высадить в грунт. Изготавливать интерьерные украшения с ними не стоит: все-таки это домашняя святыня, а не простое дерево.
Обычно веточки хранят год. Но если до этого времени на них скопилось много пыли, их убирают еще до наступления следующего Вербного воскресенья.
Выбрасывать их вместе с бытовым мусором нельзя. Святыню можно отвезти на утилизацию в храм. Там их сожгут в сухом колодце при храме, а пепел выбросят в непопираемое место (специальное место, куда утилизируют святыни, бывшие в употреблении и пришедшие в негодность, – прим. авт.). Либо можно самостоятельно закопать веточки в лесу в чистом месте.
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Комментарии
Друзья,такого праздника как Вербное воскресение в Библии нет. Читайте внимательнее Ветхий и Новый Завет.
я вам больше скажу - христианства нет! его евреи придумали, описали в книжке, назвали её библия и передали грекам что бы те распространили её везде...
видимо им самим в лом было всем раздать...