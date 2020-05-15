В Барнауле приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей. Уже с 15 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду в домах, которые относятся к малым котельным, а уже со следующего месяца без воды останутся жители, которые попадают под контур ТЭЦ-2. Где и когда в Барнауле не будет горячей воды, кого затронут поэтапные отключения и на сколько придется остаться без тепленькой – читайте в материале amic.ru.
С 15 мая до 13 июля 2020 года поэтапно будут отключать дома, которые относятся к малым котельным города.
С 15 июня по 6 июля 2020 года горячей воды не будет в контуре барнаульской ТЭЦ-2.
С 13 июля по 3 августа – в контуре барнаульской ТЭЦ-3.
- с 15 по 24 мая включительно – в двух школах и автокомплексе по улицам Советской, Отечественной и Аванесова;
- с 18 мая по 1 июня включительно – в 11 многоквартирных и 6 частных домах, школе, медицинском учреждении и нежилом здании по улицам Короленко, Гоголя, Максима Горького, Льва Толстого, Чехова и Пушкина;
- с 19 мая по 2 июня включительно – в шести многоквартирных домах, детском саду и двух общежитиях по Змеиногорскому тракту;
- с 20 мая по 3 июня включительно – в десяти многоквартирных и двух частных домах, детском саду и нежилом здании по улицам Строительной и Пролетарской;
- с 21 мая по 4 июня включительно – в девяти многоквартирных и трех частных домах в пос. Лесном;
- с 1 по 15 июня включительно – в 45 многоквартирных и 51 частном доме, двух детских садах, двух школах и 11 административных и нежилых зданиях по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также в микрорайоне Затон и пос. Центральный;
- с 29 июня по 13 июля включительно – в восьми многоквартирных и трех частных домах, двух детских садах, школе и четырех административных зданиях по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и других.
Попадает ли ваш дом или место работы под отключение – посмотрите на карте.
С 15 июня без горячей воды останутся барнаульцы, которые попадают под контур ТЭЦ-2. Это 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Горячее водоснабжение отключат в микрорайонах и частично в центре Барнаула. Проверить, относится ли ваш дом к территории, которая первой останется на три недели без горячей воды, можно на карте (область выделена желтым цветом).
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Комментарии
Пока слава Богу эта инфа воспринимается совершенно спокойно.Нет ненависти к папашам города и СГК.Если возможно отключение лишь в разгар лета,то почему так не поступали раньше???И еще,пока так и не ясно сколько времени не будет у меня дома горячей воды?Догадываюсь,что в районе месяца (21 день отключения,и плюс несколько дней на запуск,разгон,устранение неполадок при подаче,что неизбежно).И по прежнему нет ни одного слова о том,что начиная с этого раза,СГК будет стараться сократить срок причиненных ими неудобств жителям.Надеюсь работа в этом направлении в этой компании ведется.Мы конечно не Москва и не Питер,но тоже далеко не самые последние в России.Собянин к примеру каждый год тамошним ресурсовикам гайки закручивает.Мало того,что они добились сократить отключение до допустимых законом 14 дней,так идут дальше-не более 10,а где-то даже 3-5 дней.Нам бы такого Голову!