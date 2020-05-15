Когда в Барнауле отключат горячую воду?

С 15 мая до 13 июля 2020 года поэтапно будут отключать дома, которые относятся к малым котельным города.

С 15 июня по 6 июля 2020 года горячей воды не будет в контуре барнаульской ТЭЦ-2.

С 13 июля по 3 августа – в контуре барнаульской ТЭЦ-3.