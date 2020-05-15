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Где в Барнауле отключат горячую воду и надолго ли?

, ИА "Амител"
От одной до трех недель
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

В Барнауле приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей. Уже с 15 мая в Барнауле начнут отключать горячую воду в домах, которые относятся к малым котельным, а уже со следующего месяца без воды останутся жители, которые попадают под контур ТЭЦ-2. Где и когда в Барнауле не будет горячей воды, кого затронут поэтапные отключения и на сколько придется остаться без тепленькой – читайте в материале amic.ru.

1
Когда в Барнауле отключат горячую воду?

С 15 мая до 13 июля 2020 года поэтапно будут отключать дома, которые относятся к малым котельным города.

С 15 июня по 6 июля 2020 года горячей воды не будет в контуре барнаульской ТЭЦ-2.

С 13 июля по 3 августа – в контуре барнаульской ТЭЦ-3.

2
Зачем это нужно?
Чтобы провести гидравлические испытания теплосетей. Эта проверка – необходимый и обязательный этап подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону. К тому же она повышают надежность теплоснабжения (чтобы не было порывов зимой), пояснили в СГК.
3
Поэтапное отключение воды. Что это значит?
Гидравлические испытания малых котельных будут проводить с середины мая до середины июля. Однако это не значит, что одно здание пробудет без горячей воды аж два месяца. График составлен так, чтобы отключение на каждой небольшой территории длилось одну или две недели.
4
График поэтапного отключения горячей воды в Барнауле. Кого и когда коснется?
Отключение затронет 187 зданий, как в центре, так и в отдаленных частях города. Горячей воды не будет:
  • с 15 по 24 мая включительно – в двух школах и автокомплексе по улицам Советской, Отечественной и Аванесова;
  • с 18 мая по 1 июня включительно – в 11 многоквартирных и 6 частных домах, школе, медицинском учреждении и нежилом здании по улицам Короленко, Гоголя, Максима Горького, Льва Толстого, Чехова и Пушкина;
  • с 19 мая по 2 июня включительно – в шести многоквартирных домах, детском саду и двух общежитиях по Змеиногорскому тракту;
  • с 20 мая по 3 июня включительно – в десяти многоквартирных и двух частных домах, детском саду и нежилом здании по улицам Строительной и Пролетарской;
  • с 21 мая по 4 июня включительно – в девяти многоквартирных и трех частных домах в пос. Лесном;
  • с 1 по 15 июня включительно – в 45 многоквартирных и 51 частном доме, двух детских садах, двух школах и 11 административных и нежилых зданиях по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также в микрорайоне Затон и пос. Центральный;
  • с 29 июня по 13 июля включительно – в восьми многоквартирных и трех частных домах, двух детских садах, школе и четырех административных зданиях по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и других.

Попадает ли ваш дом или место работы под отключение – посмотрите на карте.

5
Отключение горячей воды с июня. Кто три недели просидит без воды?

С 15 июня без горячей воды останутся барнаульцы, которые попадают под контур ТЭЦ-2. Это 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор. Горячее водоснабжение отключат в микрорайонах и частично в центре Барнаула. Проверить, относится ли ваш дом к территории, которая первой останется на три недели без горячей воды, можно на карте (область выделена желтым цветом).

6
Отключение горячей воды с 13 июля. Каких зданий это коснется?
Жителей, которые относятся к контуру ТЭЦ-3. Под отключение попадут 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор. Горячую воду в июле отключат, к примеру, в поселке Южном, в микрорайонах Новосиликатный и Спутник, в районе Павловского тракта, Змеиногорского тракта, улиц Попова, Власихинской, Малахова, Юрина, а также частично в центре Барнаула. Территория довольно обширная. Посмотреть, попадает ли ваш дом под отключение горячей воды, можно на карте в карточке № 5 (территория выделена зеленым цветом).

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

15.05.2020 11:23
- гость -

Пока слава Богу эта инфа воспринимается совершенно спокойно.Нет ненависти к папашам города и СГК.Если возможно отключение лишь в разгар лета,то почему так не поступали раньше???И еще,пока так и не ясно сколько времени не будет у меня дома горячей воды?Догадываюсь,что в районе месяца (21 день отключения,и плюс несколько дней на запуск,разгон,устранение неполадок при подаче,что неизбежно).И по прежнему нет ни одного слова о том,что начиная с этого раза,СГК будет стараться сократить срок причиненных ими неудобств жителям.Надеюсь работа в этом направлении в этой компании ведется.Мы конечно не Москва и не Питер,но тоже далеко не самые последние в России.Собянин к примеру каждый год тамошним ресурсовикам гайки закручивает.Мало того,что они добились сократить отключение до допустимых законом 14 дней,так идут дальше-не более 10,а где-то даже 3-5 дней.Нам бы такого Голову!

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