Медовый Спас – первый из трех летних Спасов, которые имеют большое значение для христиан. После этого праздника пчеловоды начинали собирать мед и освящали его в церкви. Считалось, что такой мед особенно полезен для здоровья. Когда будет Медовый Спас в 2020 году, почему его называют Маковым и какие традиции нужно соблюдать в этот день, чтобы изменить жизнь к лучшему – читайте в материале amic.ru.
Медовый Спас – это народное название праздника. По одной из версий, слово "спас" произошло от слова "запасаться" (в данном случае медом), а по другой – праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.
В церковном календаре этот день и вовсе значится как Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили еще в IX веке в Константинополе. Тогда ежегодно 14 августа (по старому стилю 1 августа) часть креста, на котором по преданию был распят Иисус Христос, приносили в храм Святой Софии. Люди прикладывались к святыне, пили освященную воду и таким образом исцелялись от болезней.
Также в православном календаре в этот день начинается Успенский пост, совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. По-другому этот день в народе называют Мокрым Спасом, Спасом на воде, Маковеем (причем последнее связано как с мучениками, так и маком, который вызревает к этому периоду).
Медовым первый Спас называют потому, что к этому времени соты в ульях были уже наполнены, и пасечники приступали к его сбору. По традиции утром пчеловоды выбирали самый богатый улей, "выламывали" из него соты и несли их в церковь, чтобы священник благословил новый урожай. Часть освященного меда отдавали священникам. Кроме того, медом делились с нищими, которые в этот день поздравляли пчеловодов, и с детьми – они, зная о традиции, прибегали на пасеки. "На первый Спас и нищий медку попробует!" – говорили в народе.
Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, то мясо, жирную еду и алкоголь есть было нельзя. Пекли в этот день постное печенье – шулики, которое сверху поливали медом, а также делали разную выпечку с маком. Кстати, трапезу в Медовый Спас начинали с ложки меда. А перед этим загадывали желание, которое, как считали на Руси, обязательно должно сбыться. Но шумные празднества и гулянья в этот день устраивать запрещалось. Ведь пост – это момент единения с Богом, поэтому веселье в это время не приветствовалось.
- Если подать мед или деньги нищему у церкви, то будут прощены грехи.
- Если в этот день идет дождь – значит, целый год не будет лесных пожаров.
- Ласточки и стрижи улетают на юг – ночи станут холоднее.
- Если праздновать этот день шумно, можно пчел напугать и урожая в будущем году лишиться.
Помимо Медового есть также Яблочный и Ореховый Спасы. Их также празднуют в августе. В этом году они выпадают на 19 и 29 августа.
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