Народные приметы 28 сентября. Что за праздник Никита Гусятник и как его отмечают

Народный праздник – Никита Гусятник – отмечают 28 сентября. В этот день на Руси следили за птицами и устраивали шумные застолья. Кто такой Никита Гусятник, о чем ему молятся и какие традиции есть у этого праздника – читайте в материале amic.ru.
Так на Руси прозвали великомученика Никиту Готского, который жил в IV веке на берегах Дуная. 28 сентября Православная церковь почитает память святого.
Согласно житию, Никита был борцом за справедливость и, распространяя христианство, яро обличал в обманах язычников. Среди них – и правителя Атанариха. За это святого арестовали и начали пытать, чтобы вынудить отречься от Христа. Но никакие пытки не смогли заставить Никиту отказаться от своей веры. Тогда его приговорили к смерти через сожжение. Но огонь не тронул мученика. И все же Никита умер. Его останки перенесли в Константинополь, где около гробницы святого происходили многие чудесные исцеления.
На Никиту Гусятника крестьяне начинали резать домашних гусей. А охотники шли добывать диких гусей. Считалось, что именно с 28 сентября, после первых заморозков, мясо птицы становится необыкновенно вкусным. Впрочем, это легко объясняется: перед отлетом в теплые края гуси набирали жир, и действительно их мясо было сочным и нежным.
В этот день было принято угощать гусем и водяного, который, по поверью, охранял водоплавающую птицу. Считалось, что если обидеть водяного угощением, то он мог извести всех гусей. Поэтому птицу ему отдавали самую лучшую, предварительно отрубив ей голову.
Голову же подкидывали на птичий двор, чтобы домовой не заметил пропажу, когда будет пересчитывать птиц по головам. Бытовало мнение, что домовой не слишком жалует водяного, а потому за угощение недруга может разгневаться и наказать хозяина.
В день Никиты Гусятника также стригли овец. Считалось, что до морозов они еще успеют обрасти новой шерстью, а из состриженной валяли валенки.
Есть у этого дня еще одно название: репорез. Потому что начинали убирать с огородов репу, обрезали корень и ботву. Также считалось, что 28 сентября благоприятный день, чтобы лечить заговорами детские болезни.
28 сентября следили за поведением гусей и определяли по ним, какой будет погода.
- Если гусь поднял лапу – будет стужа, стоит на одной ноге – к морозу, а если в воде плещется – к потеплению.
- Гуси летят высоко – жди весеннего полноводья.
- Теплую осень ждали, если видели, как на Никиту гуси сидели на земле.
- Будет дождь, если утки ныряют 28 сентября в воду.
- Дождь идет на Никитину Гусятника – к поздней и сырой весне.
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