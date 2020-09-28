Народные приметы 28 сентября. Что за праздник Никита Гусятник и как его отмечают

Какие традиции у этого народного праздника?

На Никиту Гусятника крестьяне начинали резать домашних гусей. А охотники шли добывать диких гусей. Считалось, что именно с 28 сентября, после первых заморозков, мясо птицы становится необыкновенно вкусным. Впрочем, это легко объясняется: перед отлетом в теплые края гуси набирали жир, и действительно их мясо было сочным и нежным.

В этот день было принято угощать гусем и водяного, который, по поверью, охранял водоплавающую птицу. Считалось, что если обидеть водяного угощением, то он мог извести всех гусей. Поэтому птицу ему отдавали самую лучшую, предварительно отрубив ей голову.

Голову же подкидывали на птичий двор, чтобы домовой не заметил пропажу, когда будет пересчитывать птиц по головам. Бытовало мнение, что домовой не слишком жалует водяного, а потому за угощение недруга может разгневаться и наказать хозяина.

В день Никиты Гусятника также стригли овец. Считалось, что до морозов они еще успеют обрасти новой шерстью, а из состриженной валяли валенки.

Есть у этого дня еще одно название: репорез. Потому что начинали убирать с огородов репу, обрезали корень и ботву. Также считалось, что 28 сентября благоприятный день, чтобы лечить заговорами детские болезни.