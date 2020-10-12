Рособрнадзор назвал периоды проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Проекты расписаний экзаменов для 9-х и 11-х классов уже опубликованы для обсуждения. Сообщается, что сдача пройдет в три этапа, а выпускники будут по-другому сдавать информатику. В каких числах пройдет ЕГЭ в 2021 году и когда нужно подать заявление об участии – читайте в материале amic.ru.
Когда пройдет ЕГЭ в 2021 году?
Основной этап сдачи ЕГЭ-2021 планируют провести с 24 мая по 1 июля. Эти даты указаны в проекте расписания. Примерно в эти дни 11 классы сдавали экзамены и в прошлые годы (за исключением 2020-го, когда из-за пандемии сроки ЕГЭ подвинули).
А досрочный этап ЕГЭ-2021 когда будет?
В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, в 2021 году досрочный этап планируют провести весной – с 22 марта по 16 апреля. В этот период экзамены сдают выпускники прошлых лет, которые хотят летом поступать в вуз.
Когда будет дополнительный этап сдачи ЕГЭ-2021?
Его собираются провести с 3 по 17 сентября. В эти даты смогут написать ЕГЭ те выпускники, которые получили неудовлетворительный результат по обязательным предметам (русскому языку или математике) в основной период или в резервные дни, говорится на сайте Рособрнадзора.
А резервные дни запланированы?
Да. В каждом из трех периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Обычно в этот период сдают те выпускники, у которых совпали в один день экзамены по отдельным учебным предметам.
Предметы уже расписаны по датам?
Минпросвещения РФ представило проект указа об утверждении единого расписания экзаменов, но он пока не принят (общественные обсуждения продлятся до 24 октября).
Согласно проекту указа, сдача ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. 27 мая планируют провести экзамен по русскому языку, 31 мая – по математике, 3 июня – по истории и физике, 7 июня – по обществознанию, 10 июня – по иностранному языку и биологии, 15-16 июня – по иностранному языку ("говорение"), а 18-19 июня – по информатике и ИКТ.
Будут ли изменения в ЕГЭ?
Да. Главное нововведение 2021 года – экзамен по информатике и ИКТ будет проходить два дня и на компьютере.
Также в некоторых предметах изменятся задания. К примеру, как ранее говорила "Парламентской газете" директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, на экзамене по обществознанию нужно будет ответить на вопросы о новых поправках к Конституции РФ.
И когда подавать заявление на ЕГЭ?
Заявления на участие в ЕГЭ нужно подать до 1 февраля 2021 года.
А ОГЭ когда пройдет в 2021 году?
Выпускники девятых классов тоже будут сдавать экзамены в три этапа. Досрочный будет с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля, а дополнительный – с 3 по 22 сентября. Чтобы поучаствовать в ОГЭ, подать заявление нужно до 1 марта 2021 года.
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