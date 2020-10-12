Предметы уже расписаны по датам?

Минпросвещения РФ представило проект указа об утверждении единого расписания экзаменов, но он пока не принят (общественные обсуждения продлятся до 24 октября).

Согласно проекту указа, сдача ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. 27 мая планируют провести экзамен по русскому языку, 31 мая – по математике, 3 июня – по истории и физике, 7 июня – по обществознанию, 10 июня – по иностранному языку и биологии, 15-16 июня – по иностранному языку ("говорение"), а 18-19 июня – по информатике и ИКТ.