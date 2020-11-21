Дорогой и потенциально опасный. Что за гигантский астероид подлетит к Земле 29 ноября

И насколько он большой?

Оценки пока только примерные – астероид достаточно далеко. По прикидкам ученых, габариты 2000 WO107 – от 370 до 820 метров. Если рассматривать столкновение с Землей, это действительно гигантские размеры, считает ведущий специалист по УМР лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф. Например, наделавший шуму (и повыбивавший стекла горожан) семь лет назад челябинский метеорит был размером меньше 20 метров. А одно из самых известных небесных тел, падавших на территорию России, – тунгусский метеорит – был около 30 метров.

При этом ученый предупреждает, что размер – далеко не самое главное. И если астероид огромный, это вовсе не значит, что разрушения будут колоссальными. Все зависит от состава, формы и скорости астероида. Важно также, в какой момент тело упадет на Землю: "догоняя" ее или двигаясь навстречу. Поскольку оценки 2000 WO107 примерные, то и делать какой-то прогноз пока бессмысленно.