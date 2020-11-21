Дорогой и потенциально опасный. Что за гигантский астероид подлетит к Земле 29 ноября

К планете несется огромный астероид, который пересекает орбиту Земли, пишут РИА Новости с ссылкой на Центр изучения околоземных объектов NASA. Правда, в этот 153201 (2000 WO107 – так называется объект) с нами все же не столкнется, успокаивают ученые. Но в будущем, возможно, запасаться гречкой и прятаться в бункере все же придется. А еще астероид очень дорогой: эксперты оценивают его в 17,4 млрд долларов. Рассказываем, что известно о небесном теле, когда и на сколько оно приблизится к Земле и чего ждать от него в будущем.
Оценки пока только примерные – астероид достаточно далеко. По прикидкам ученых, габариты 2000 WO107 – от 370 до 820 метров. Если рассматривать столкновение с Землей, это действительно гигантские размеры, считает ведущий специалист по УМР лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф. Например, наделавший шуму (и повыбивавший стекла горожан) семь лет назад челябинский метеорит был размером меньше 20 метров. А одно из самых известных небесных тел, падавших на территорию России, – тунгусский метеорит – был около 30 метров.
При этом ученый предупреждает, что размер – далеко не самое главное. И если астероид огромный, это вовсе не значит, что разрушения будут колоссальными. Все зависит от состава, формы и скорости астероида. Важно также, в какой момент тело упадет на Землю: "догоняя" ее или двигаясь навстречу. Поскольку оценки 2000 WO107 примерные, то и делать какой-то прогноз пока бессмысленно.
Можно выдохнуть. В этот раз – точно нет. Ну прям совсем никак не получится. Правда, расслабляться не стоит, предупреждает Вольф. По его словам, опасность таких астероидов в том, что пролетая вблизи Земли, они немного меняют траекторию под влиянием гравитации нашей планеты. А потому, пролетая в следующий раз, могут оказаться ближе.
2000 WO107, например, уже в 2140 году (всего-то) пролетит на расстоянии около 242 тысяч километров от Земли. То есть окажется ближе, чем Луна. Но и этого, как видим, недостаточно, чтобы астероид врезался в нашу планету. А потому в ближайшие лет 150 переживать из-за этого небесного тела не стоит.
Чаще, чем вы думаете. Например, неделю назад, 13 ноября, вблизи Земли пролетел астероид 2020VT4. Всего-то в 350 километрах от поверхности Земли. Это вам не 4 млн километров – астероид находился к нам ближе, чем Международная комическая станция и телевизионные спутники. Тело оказалось небольшим – лишь около 10 метров. Но и заметили объект уже постфактум: когда он уже пролетел мимо.
Такие случаи далеко не редкость, объясняет Александр Вольф. По его словам, если всерьез опасаться астероидов, то повод "налить себе валерьянки" можно находить хоть каждую неделю. Астероидов вблизи Земли огромное количество. И многие из них потенциально опасны, потому что пересекают нашу орбиту. Некоторые, кстати, ежедневно попадают в атмосферу, но сгорают, не долетая до Земли.
А за большими астероидами активно следят ученые. И всегда предупреждают, если существует реальная угроза столкновения. Например, самый известный опасный астероид – Апофис – пролетит рядом с Землей 13 апреля 2029 года. Ученые долго спорили, но в итоге сошлись на том, что опасность нам пока не грозит.
Комментарии
У нас все дорого и продано.
Надо его притянуть и раздать деньги народу.