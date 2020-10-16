И как мы будем отдыхать на 8 Марта и 23 Февраля 2021?

На День защитника Отечества в 2021 году россияне будут отдыхать три дня – с 21 по 23 февраля 2021 года (с воскресенья по вторник). Понедельник стал нерабочим за счет переноса выходного с субботы, 20 февраля.

На Международный женский день будет три праздничных выходных – с 6 по 8 марта 2021 (с субботы по понедельник).