Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Об этом сообщили на сайте кабмина. Рассказываем, сколько дней будем гулять на Новый год, как отдыхаем на майские праздники и станет ли 31 декабря выходным.
Как будем отдыхать на новогодние каникулы?
В 2021 году новогодние праздники выпадают с 1 по 10 января, с пятницы по воскресенье. С одной стороны классно, потому что мы будем отдыхать десять дней подряд. А с другой – первая рабочая неделя года не будет сокращенной (как мы привыкли). Ведь 11 января, когда придется вернуться к своим трудовым обязанностям, выпадает на понедельник. И значит, это будет очень тяжелая первая рабочая неделя года.
А 31 декабря – выходной?
Да, но только в 2021 году. То есть 31 декабря 2020 года мы будем работать. К тому же это будет среда. А вот в 2021-м последний день декабря планируют сделать выходным. Это станет возможным за счет переноса выходного с 3 января (воскресенье) на последний день 2021 года.
И как мы будем отдыхать на 8 Марта и 23 Февраля 2021?
На День защитника Отечества в 2021 году россияне будут отдыхать три дня – с 21 по 23 февраля 2021 года (с воскресенья по вторник). Понедельник стал нерабочим за счет переноса выходного с субботы, 20 февраля.
На Международный женский день будет три праздничных выходных – с 6 по 8 марта 2021 (с субботы по понедельник).
А что будет с майскими праздниками 2021?
В 2021 году отдыхать будем с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник). А следующие три выходных будут ровно через неделю: в связи с празднованием Дня Победы россияне отдохнут с 8 по 10 мая (так же с субботы по понедельник).
А как отдыхаем на ноябрьские праздники в 2021 году?
В честь Дня народного единства выходные у нас начнутся 4 ноября (четверг) и завершатся 7 ноября 2021 (воскресенье). То есть отдыхать мы будем аж четыре дня подряд. Это стало возможным за счет переноса выходного с 2 января (субботы) на 5 ноября (пятницу). Поэтому можно будет спланировать небольшой отпуск.
А на День России 2021 выходные будут?
Да. В честь Дня России будет три дня выходных – 12, 13 и 14 июня (с субботы по понедельник).
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