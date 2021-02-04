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Попробуй, брякни. Можно ли ругаться матом в интернете и как за это могут наказать?

, ИА "Амител"
С февраля вступил в силу закон о запрете мата в соцсетях, но многие его поняли не так
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

1 февраля в России начал действовать закон "о запрете мата в соцсетях", который вызвал массу возмущений в обществе. Многие решили, что теперь сквернословить в Сети нельзя: грозят крупные штрафы. А казачья кибердружина даже собралась взять кибернагайки и бороться за чистоту русского языка в интернете. Мы уже писали о том, как должен был бы работать закон на бумаге, но так и не смогли понять, можно ругаться матом или нет. Теперь сами законодатели пояснили, кого и за что будут штрафовать. Поэтому снова (в этот раз – понятнее) рассказываем, где нельзя материться, что будет за бранные слова в соцсетях и получится ли как-то обойти закон.

1
Так могу я материться в соцсетях или нет?

Как ни странно, можете. По крайней мере, формально: за нецензурную брань вас никто в тюрьму не посадит и даже штрафов за сквернословие в новом законе не предусмотрено. Это уже успели подтвердить и авторы документа.

Закон не носит репрессивный характер, а, скорее, прописывает в законодательстве понятие "социальная сеть", пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он разъяснил, что поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагают владельцам соцсетей "добровольно удалять однозначно незаконный контент". А мат, мол, в этот список добавили, чтобы перечень был "исчерпывающим".

Только не путайте мат и оскорбления. За "унижение чести и достоинства другого лица" при этом ответственность есть, подчеркнул Хинштейн. А вот если мат "безобидный", то есть вы просто выражаете эмоции, или "на нем разговариваете", то вас не накажут.

2
То есть мне ничего не сделают, если я буду ругаться?
Лично вам – нет. Но ваш матерный пост мало кто сможет увидеть. По закону, матерные посты и комментарии из соцсетей должны быть удалены. В этом и особенность закона: ответственность за мат предусмотрена не для пользователей, а для сайтов. Так что нецензурно выражаться вы, конечно, можете. Но будьте готовы к тому, что ваши пламенные речи так никто и не прочитает. А если будете продолжать демонстрировать навыки "красного словца", можете и на блокировку нарваться.
3
Зачем соцсетям искать мою ругань и удалять?

Потому что они, в отличие от вас, могут попасть на крупный штраф. Правда, и здесь закон будет работать не так, как предполагали изначально. Прочитав документ, народ решил, что теперь владельцы социальных сетей должны круглосуточно мониторить все посты и комментарии, находить запрещенный контент (и мат тоже) и быстро его удалять (в течение 24 часов). За неисполнение в законе прописаны штрафы до 8 млн рублей.

На деле же брать на себя функции Роскомнадзора владельцы сайтов не обязаны, подчеркнул Хинштейн. Вернее, соцсети за это не понесут никаких санкций. "По крайней мере пока", – добавил автор законопроекта у себя в Twitter.

Штрафы прописаны только за "неисполнение требований Роскомнадзора". То есть именно "Роскомнадзор" должен заметить мат и потребовать от соцсетей его удаления. А те уже обязаны подчиниться.

Так что, скорее всего, сейчас ваши матерные сообщения даже блокировать пока не станут. По крайней мере, если на вас никто не пожалуется в РКН. Возможно, в дальнейшем соцсети сами пропишут правила поведения для пользователей. Но пока все спокойно: в первые дни февраля волны блокировок за мат в соцсетях не произошло.

4
Кстати, что считается матом, а что нет?
На сайте Роскомнадзора опубликованы рекомендации на этот счет, но четкого перечня нецензурных слов там нет. Лишь указано, что "по мнению специалистов" матом в России считаются четыре неприличных и знакомых каждому слова. Мы постарались обозначить их так, чтобы самим не попасться на штраф:
  • "х" – нецензурное обозначение мужского полового органа;
  • "п" – нецензурное обозначение женского полового органа;
  • "е" – нецензурное обозначение процесса совокупления;
  • "б" – нецензурное обозначение женщины развязного поведения.

Конечно, все (а их много) производные от этих слов тоже считаются матом.

5
А звездочками "запикать" мат получится?

Хорошая попытка, но нет. За сокращения, в которых слово очевидно подразумевается, Роскомнадзор тоже наказывает. И, кстати, если вы будете писать латиницей, тоже от закона не спасетесь.

А вот формулировки вроде "слово на букву "х" или рифмующиеся слова по типу "капец" вполне допустимы. Это в надзорном ведомстве воспринимают как попытку соблюдения закона.

6
Для чего тогда нужен закон, если нецензурно выражаться не запрещено?

На самом деле, нецензурная брать – лишь малая часть нового закона. В перечне информации, которую соцсетям рекомендовано удалять, мат указан в самом конце. При том, что другие пункты перечня намного серьезнее. Так, в соцсетях нельзя:

  • материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних;
  • информацию, которая склоняет детей к совершению незаконных действий;
  • сведения о способах изготовления и использования наркотиков;
  • призывы к самоубийству и данные о том, как его можно совершить;
  • интернет-казино и онлайн-продажу алкоголя;
  • информацию, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти";
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Все это соцсети должны в кратчайшие сроки удалять. А за мат, еще раз повторим, никаких санкций не предусмотрено. И это при том, что новый документ в СМИ и народе уже успели прозвать "законом о запрете мата".

7
Что мне тогда делать, чтобы меня не заблокировали?
Не ругайтесь матом. Включайте фантазию и больше читайте, чтобы расширить словарный запас. Что считается "попыткой соблюдения закона", а не матом, мы вам уже рассказали. А телеведущий Иван Ургант в своей вечерней передаче предложил вспомнить давно забытые выражения: например, "дурачина-простофиля" и "олух царя небесного". Правда, добавил, что "небесного" лучше не писать, чтобы не оскорбить чувства верующих: этот закон, в отличие от нового, работает хорошо.
8
Еще раз: коротко и понятно
  • Мат есть в списке запрещенной информации в соцсетях.
  • Наказание для авторов нецензурных постов не предусмотрено.
  • Ответственность – на владельцах соцсетей.
  • Удалять бранные слова, скорее всего, будут лишь по требованию Роскомнадзора.
  • Если это не просто мат, а оскорбление другого человека, то вас могут привлечь к ответственности.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

4.02.2021 08:26
- гость -

А вот если мат "безобидный", то есть вы просто выражаете эмоции, или "на нем разговариваете", то вас не накажут.
--------------

А вот если сказал что-то даже не матерное в адрес одной партии или президента...

4.02.2021 08:57
- гость -

За сокращения, в которых слово очевидно подразумевается


А интересно как проверяльщик узнает что именно подразумевал автор???
Подразумеватор у всех весьма разный так-то!
И откуда автору знать чё больное подразумевалово заподрузумевает в том, что он написал?

4.02.2021 09:19
- гость -

на нормальных сайтах парсится мат

4.02.2021 09:20
Filin

Производные слов на х, п, е значит не матерные?))))Чудные эксперты у Роскомнадзора...

4.02.2021 09:50
гость

Мата, который свободно могут прочитать дети, быть не должно. Также, как и мата, который могут свободно услышать дети. Как воспитываем, такие и вырастают. Воспитаем как быдло, быдло и вырастет

4.02.2021 09:50
- гость -

4.02.2021 09:20
Filin

Я тут про оптический прибор с ручкой и про мафиози из италии написал - дак потёрли всё нафиг, прикинь.

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