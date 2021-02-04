Попробуй, брякни. Можно ли ругаться матом в интернете и как за это могут наказать?

Так могу я материться в соцсетях или нет?

Как ни странно, можете. По крайней мере, формально: за нецензурную брань вас никто в тюрьму не посадит и даже штрафов за сквернословие в новом законе не предусмотрено. Это уже успели подтвердить и авторы документа.

Закон не носит репрессивный характер, а, скорее, прописывает в законодательстве понятие "социальная сеть", пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он разъяснил, что поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагают владельцам соцсетей "добровольно удалять однозначно незаконный контент". А мат, мол, в этот список добавили, чтобы перечень был "исчерпывающим".

Только не путайте мат и оскорбления. За "унижение чести и достоинства другого лица" при этом ответственность есть, подчеркнул Хинштейн. А вот если мат "безобидный", то есть вы просто выражаете эмоции, или "на нем разговариваете", то вас не накажут.