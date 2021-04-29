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С забегом легкоатлетов, но без митингов. Как Барнаул встретит Первомай

, ИА "Амител"
Часть праздничных мероприятий пройдёт в режиме онлайн
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшую субботу Россия отметит День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда. Традиционно Первомай – это демонстрации с флажками и шарами, а ещё в этот день всегда открывают парки культуры и отдыха. Но в этом году всё будет выглядеть иначе из-за коронавирусных ограничений. Как 1 мая отметят в Барнауле, узнал amic.ru.

1

Какие-то массовые мероприятия 1 мая будут? Спортивные, например?

Да, в Барнауле пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Алтайская правда". Кстати, в 2020 году состязания отменили из-за пандемии. Но теперь мэрия дала добро. На площади Советов ожидается большой наплыв участников из городов и районов края. Торжественный парад начнётся в 10:30, затем дадут старт забегам.

Общая длина дистанции составит более 5 км. Маршрут будет проходить по центру города: по проспекту Ленина – от площади Советов до улицы Гоголя и обратно с разворотом на площади Октября. А это значит, что весь центр на несколько часов будет перекрыт для движения транспорта.

2
А парки уже заработают 1 мая?
Да, здесь никаких ограничений не будет. Точно 1 мая откроются парк Центрального района, "Солнечный ветер", "Лесная сказка", "Арлекино", также будет работать и барнаульский зоопарк. А вот страусиное ранчо начнёт принимать гостей после майских праздников. Если позволит погода, 1 мая в Барнауле могут заработать фонтаны.
3
На митинг получится выбраться? Я слышал, вроде профсоюзы что-то собирались провести
Помитинговать и пошуметь 1 мая можно будет только онлайн: профсоюзы свою активность перенесли в Сеть. Хотя сначала власти дали добро на шествие с митингом, но затем поменяли решение. Также в интернете пройдёт молодёжное абсурдистское шествие с забавными лозунгами "Монстрация".
4

А как так вышло, что никого не окажется на улицах? Например, тех же коммунистов?

Официальная причина – ограничения, введённые в связи с коронавирусом.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.04.2021 11:44
- гость -

Свободу Николаю Платошкину!

29.04.2021 11:54
гость

сначала власти дали добро на шествие с митингом, но затем поменяли решение

даже коммунистов боятся

29.04.2021 11:55
- гость -

а если в поддержку едра, то разрешат митинг?

29.04.2021 11:59
- гость -

У нас на алтае произвол творится полный. Ни митиннов, ни цветов, ни возражений. При чем это только у нас .
Власти совсем офонарели вместе с органами .

29.04.2021 12:05
гость

А собрать митинг без разрешения, как за Навального, коммунисты не могут, они законопослушные. Это в 1917 коммунисты власть не слушались

29.04.2021 12:10
- гость -

Имея три!!!! Три необоснованных отказа митинговать, коммунисты уже могут и разрешения не спрашивать. Эти люди диктатуру нам тут установили .

29.04.2021 12:30
- гость -

А что все празднуют?
Мир, труд, май? Дык только май остался.

29.04.2021 12:31
- гость -

Почему спортивное соревнование проходит на центральных улицах города? Для соревнований есть специально отведённые места .

29.04.2021 12:34
- гость -

Что за бред бега на Ленинском? Мест нет других?

29.04.2021 12:55
- гость -

Надоело постоянное перекрытие Ленинского под любые события, пусть по Широкой просеке бегают, оздоравливаются. Мне пешком до Спартака чесать.

29.04.2021 12:59
9

Бегать толпой можно, парки можно, ана митинг у них коронавирус)) Лицемеры.

29.04.2021 13:01
9

29.04.2021 12:55
- гость
Пройдись, пробегись- здоровее будешь. Не ной

29.04.2021 13:17
- гость -

Пройдись, пробегись- здоровее будешь. Не ной

Бег по Ленинскому не добавит здоровья.

29.04.2021 13:40
гость


- гость -
Свободу Николаю Платошкину!
========================
так он придумал Новый социализм-от олигархов..... и у него нет власти народа в проектах.

29.04.2021 13:42
- гость -

29.04.2021 12:30
- гость -
А ты сейчас воюешь? Или может безработный?

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