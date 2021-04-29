В ближайшую субботу Россия отметит День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда. Традиционно Первомай – это демонстрации с флажками и шарами, а ещё в этот день всегда открывают парки культуры и отдыха. Но в этом году всё будет выглядеть иначе из-за коронавирусных ограничений. Как 1 мая отметят в Барнауле, узнал amic.ru.
Какие-то массовые мероприятия 1 мая будут? Спортивные, например?
Да, в Барнауле пройдёт легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Алтайская правда". Кстати, в 2020 году состязания отменили из-за пандемии. Но теперь мэрия дала добро. На площади Советов ожидается большой наплыв участников из городов и районов края. Торжественный парад начнётся в 10:30, затем дадут старт забегам.
Общая длина дистанции составит более 5 км. Маршрут будет проходить по центру города: по проспекту Ленина – от площади Советов до улицы Гоголя и обратно с разворотом на площади Октября. А это значит, что весь центр на несколько часов будет перекрыт для движения транспорта.
А как так вышло, что никого не окажется на улицах? Например, тех же коммунистов?
Официальная причина – ограничения, введённые в связи с коронавирусом.
Комментарии
Свободу Николаю Платошкину!
сначала власти дали добро на шествие с митингом, но затем поменяли решение
даже коммунистов боятся
а если в поддержку едра, то разрешат митинг?
У нас на алтае произвол творится полный. Ни митиннов, ни цветов, ни возражений. При чем это только у нас .
Власти совсем офонарели вместе с органами .
А собрать митинг без разрешения, как за Навального, коммунисты не могут, они законопослушные. Это в 1917 коммунисты власть не слушались
Имея три!!!! Три необоснованных отказа митинговать, коммунисты уже могут и разрешения не спрашивать. Эти люди диктатуру нам тут установили .
А что все празднуют?
Мир, труд, май? Дык только май остался.
Почему спортивное соревнование проходит на центральных улицах города? Для соревнований есть специально отведённые места .
Что за бред бега на Ленинском? Мест нет других?
Надоело постоянное перекрытие Ленинского под любые события, пусть по Широкой просеке бегают, оздоравливаются. Мне пешком до Спартака чесать.
Бегать толпой можно, парки можно, ана митинг у них коронавирус)) Лицемеры.
29.04.2021 12:55
- гость
Пройдись, пробегись- здоровее будешь. Не ной
Пройдись, пробегись- здоровее будешь. Не ной
Бег по Ленинскому не добавит здоровья.
- гость -
Свободу Николаю Платошкину!
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так он придумал Новый социализм-от олигархов..... и у него нет власти народа в проектах.
29.04.2021 12:30
- гость -
А ты сейчас воюешь? Или может безработный?