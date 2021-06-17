Власти Алтайского края обсудят введение новых антиковидных мер

Правительство Алтайского края рассмотрит введение дополнительных мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Информацию об этом "Банкфаксу" подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.
"Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер, – уточнил Негреев. – Главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости – соблюдение санитарных правил и вакцинация".
По его словам, в госпиталях уже создают дополнительные места, а режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 никто не снимал.
Напомним, градоначальник Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввёл дополнительные антиковидные ограничения.
Позднее Собянин объявил о еженедельном розыгрыше пяти автомобилей стоимостью около миллиона рублей среди москвичей – участников вакцинации.
Затем в Москве, Московской области и Кузбассе объявили об обязательной вакцинации 60% работников отдельных отраслей, которые часто контактируют с клиентами.
Так, согласно указанию властей Кемеровской области, первый компонент вакцины необходимо ввести до 17 июля, второй – до 17 августа текущего года.
Комментарии
Надо тоже делать обязательной вакцинацию, с жесткими наказаниями, иначе наше стадо не поймет.
Проследите, пожалуйста, за транспортом, торговыми центрами и магазинами! Сейчас множество посетителей и пассажиров без масок. И людям напомнить о гигиене, и для бюджета подспорье. Проверив один троллейбус или ТЦ, можно сразу десяткам нарушителей штрафы за отсутствие маски выписать
Иди да вакцинируйся жоржик, чего к другим лезешь? Путин сказал нельзя обязательную вакцинацию вводить значит нельзя. Вон уже 4 региона его указ нарушили и ввели!
Вводят обязательную вакцинацию и тут же выясняется, что вакцинированные также болеют, как и не вакцинированные! Зато из каждого утюга слышно, что вакцинация оберегает от заражения вирусом..! Кто то хорошо набил карманы на всей этой шумихи вокруг вируса!!!
17.06.2021 12:19
Алексей
Вас тупых пока не нагнешь, вы не поймете. В Китае почему быстро победили заразу - потому что таких нытиков как ты к ногтю быстро прижали, выбор поставили или прививка и жить по общим правилам или лоб зеленкой и к стенке или на дикий срок. Быстро все стали послушными. И у нас надо также, наших тупней по другому не пронять.
17.06.2021 12:15
Жоржик
Молодой человек, Вы вакцинировались? Так чего тогда боитесь? Вас же вакцина защищает! А за меня нечего переживать, не вакцинировался и не собираюсь! Да, и насчет стада - поаккуратнее, с моей точки зрения, которые вакцинируются тоже могут выглядеть стадом! Прошу прощения за стадо, никого не хотел обидеть, это я пример привел Жоржику!
Стадо было на гребле без масок
Жоржик и Витек типичные представители стада баранов, которое гонят на бойню. Быстрей бы уж план Билла Гейтса сработал, чтобы все жоржики и витьки копыта отбросили от вакцины и масок.
17.06.2021 12:20
- гость -
Не вакцинируйтесь пожалуйста, я думаю продолжать ваш род нет необходимости, недалеких и без вас слишком много...
17.06.2021 12:23
Жоржик
А Вы в Китае были или по телеку наслушались и "перья дыбом"?
Так что бы Вас заставить беспрекословно подчинятся правительству и верить ему и не такого наговорят!
17.06.2021 12:23
Жоржик
Жоржик, вы иди отом были и до прививки? Или это побочка такая?
17.06.2021 12:20
- гость -
Я постоянно думаю, что если бы в прошлом году полтора-два месяца жёсткого локдауна выдержали, то заболевших и сразу, и сегодня было бы намного меньше. Но люди тогда так обрадовались майским шашлыкам. А на отдых летом 2020 так ринулись, как будто раньше в жизни никогда не отдыхали...
17.06.2021 12:26
- гость -
Вы тоже не вакцинируйтесь пожалуйста, мусора на земле поменьше будет....
17.06.2021 12:27
Виктор
Вас пример Казахстана ни чему не учит?
17.06.2021 12:25
- гость -
Уважаемый, а я считаю Вас недалеким! Если Вы не ведете здоровый образ жизни и у Вас плохой иммунитет, так я то причем? Зачем мне прививаться, если у меня иммунитет хороший.
В чем проблема? Ставьте себе по четыре вакцины, носите на морде по десять масок и будьте бессмертны как Дункан Маклауд. А чтобы вас бессмертных все узнавали, пусть из жопы у вас торчит воткнутый шприц с вациной, а из карманов свисают маски.
17.06.2021 12:25
- гость -
Не переживайте, им не долго осталось.Год-два максимум.
17.06.2021 12:20
- гость -
Зря вы утюги слушаете. Остальные сми говорят,что заразившись после вакцинирования,вы легче перенесёте болезнь. Выбирайте.
17.06.2021 12:30 - гость
Зачем мне прививаться, если у меня иммунитет хороший.
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Ждите "цитокиновый шторм" в ответ на Ваш хороший иммунитет
17.06.2021 12:27
Виктор
..локдауна выдержали, то заболевших и сразу, и сегодня было бы намного меньше. Но люди тогда так обрадовались майским шашлыкам. А на отдых летом 2020 так ринулись, как будто раньше в жизни никогда не отдыхали...
что-ж ты дорогой об голосовании на пеньках за обнуление умолчал-то, и о последующем всплеске заболевших в крае...
а теперь истерию разжигают во избежании в предверии сентября)))
17.06.2021 12:19
Алексей
Путин сказал-надо прививаться. Будьте последовательным,а то-это нравится,это не нравится.
Ну хорошо, прививочники и масочники, ответьте мне тогда на такой вопрос: вы носите маски и ставите прививки, так чего же вы боитесь? Вы же бессмертны, вам же бояться нечего, вы же не заразитесь! Так почему так нервничаете? Лично я не прививался, не собираюсь и не боюсь вируса! Живу и над вами вот тут на форуме подтруниваю! Дальше буду жить и радоваться жизни, а вы сидите в масках, вакцинированные и тряситесь от страха!!!
17.06.2021 12:33
- гость -
Кстати, почитайте иммунологов о цитокиновом шторме.
Он не так опасен, как вам говорят. И сдерживать его наоборот нельзя.
17.06.2021 12:30
- гость -
Меня учит пример Германии. Где людям предписали без нужды не взаимодействовать и соблюдать меры гигиены, и они это соблюдали. А не так, как у нас. Одеваешь маску, соблюдаешь 1,5 метра, пропускаешь летний отдых, без нужды по ТЦ не шаришься. А тебе окружающие всем своим поведением говорят: "А мы маски не носим, друг с другом при встрече обнимаемся, ребёнку день рождения в ресторане с 15 гостями устраиваем, а недавно из Эмиратов вернулись. А ты — лох"
Надо ввести ковидный паспорт.
Тем кто привился - можно жить без ограничений, ходить без маски, открыт доступ в кинотеатры, в рестораны, на соревнования и т.д.
Кто не привит - нате вам полный пакет чумных ограничений.
Народ сам потихоньку привьется.
Вакцинированные тоже болеют, но в десятки раз реже и легче.
Была статистика, что среди невакцинированных заболевших смертность около 2%, среди прошедших вакцинацию - порядка 0,07%.
17.06.2021 12:40
Виктор
Эту идеальную Германию вам в новостях показывали?
17.06.2021 12:37
- гость -
Ну хорошо, прививочники и масочники, ответьте мне тогда на такой вопрос: вы носите маски и ставите прививки, так чего же вы боитесь? Вы же бессмертны, вам же бояться нечего, вы же не заразитесь! Так почему так нервничаете? Лично я не прививался, не собираюсь и не боюсь вируса! Живу и над вами вот тут на форуме подтруниваю! Дальше буду жить и радоваться жизни, а вы сидите в масках, вакцинированные и тряситесь от страха!!!
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1. Привитые тоже могут заболеть, но шанс гораздо ниже 6 из 100
2. Если привитой вдруг заболеет, то болезнь будет протекать в легкой форме, т.к. иммунная ситепа уже на этапе проникновения вируса в клетки его распознает и убивает Ковид. Значит и вирусная нагрузка меньше.
3. Маски носим, чтобы не заразить таких как Вы, потому что привитой, даже если сам не заболеет, носителем и распростронителем может быть.
17.06.2021 12:44
- гость -
А вы прямо из Германии вещаете?
Тем кто гордится что у него сильный иммунитет, знайте, что именно сильная иммунная реакция зачастую и убивает организм, от цитокинового шторма, до сильнейших аутоимунных процессов, когда собственный иммунитет в борьбе с вирусом по ошибке начинает уничтожать свои родные ткани.
Вакцинированные тоже болеют, но в десятки раз реже и легче.
А наши вакцинированные заболевшие походу не в курсе, что их должно быть в десятки раз меньше....
17.06.2021 12:33
- гость -
Я не знаю о чем Вы, но скажу проще: Вы на девятый этаж забежать без остановки по лестнице сможете? Подтянутся на турнике, выполнить отжимание от пола? Помыться под душем под струей холодной воды из под крана? Пройти пешком от Льва Толстого до Космонавтов и обратно?
Мне уже шестой десяток и я это делаю спокойно и с удовольствием. Я не знаю где валяется мой полис медицинский.
А Вы мне про какой то шторм говорите...
17.06.2021 12:48
- гость -
Кто вам этот бред сказал? Понятия не имеете о чем говорите. Почитайте статьи иммунологов!
17.06.2021 12:46
- гость -
Да не надо за меня переживать, не бойтесь меня заразить. Я специально контактировал с больными ковидом и ничего - живой и здоровый!
Что на греблю - то набросились? Это было на улице и в ветренную погоду. Заразиться невозможно, да и кто больной попрётся на соревнования.....это не магазин и не аптека.
17.06.2021 12:51
- гость -
Да не надо за меня переживать, не бойтесь меня заразить. Я специально контактировал с больными ковидом и ничего - живой и здоровый!
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Многие так говорили и думали, до тех пор, пока в госпиталь под ИВЛ не попали. А госпитале мнение таких людей сразу меняется. Трудно на них смотреть, плачут, боятся умереть .....
17.06.2021 12:53
Гость
На греблю и с гребли ещё добраться надо было — в шаттле или на электричке. Например, переохладился человек за несколько часов на канале, а потом заходит в автобус полный людей
17.06.2021 12:27
Виктор
Именно так! Ксли бы в прошлом году поступили, как в Китае, то никакого ковида в РФ не было бы. Тем более, изолировать регионы в нашей огромной стране было легко. А то нарочно в 2020м распространили заразу как можно шире, чтобы "все переболели и приобрели коллективный иммунитет", а теперь нашли новую забаву - вакцинацию.
17.06.2021 12:48
- гость -
Зря бравируете, таких много уже закопали, тоже вопили что им все нипочем. А потом за неделю легкие разрушились в ноль и все, пипец....
Если привитой вдруг заболеет, то болезнь будет протекать в легкой форме
Аналогично про переболевших
17.06.2021 12:38
- гость -
Я не читала ни каких статей, могу сказать за себя.
В октябре переболела дома, ночью на шестой день болезни стало резко бросать из жара в дикий холод. Было чувство, что легкие инеем покрывались. Потом резко отпустило.
На следующий день была ужасная слабость, но при этом я чувствовала себя выздоровевшей. Стала выходить на улицу. Состояние слабости было еще около месяца, но умеренными физнагрузками и прогулками на воздухе восстановилась.
Потом уже узнала, что это цитокиновый шторм был, и хорошо, что позже узнала, а то от страха и паники бы померла.
17.06.2021 12:23
Жоржик
В Китае почему быстро победили заразу
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Потому что сразу всё население обеспечили масками, строго выявляли ковидных, изолировали контактных. Локдауны устраивали в городах или отдельных районах города. Они уже в прошлом году у себя практически искоренили заразу. Сейчас проявляются считанные единицы, и то из-за приехавших из других стран.
Жоржик сам не привился, а другим предлагает. Ксати, Путин почему-то сам не привился. Наверно что-то знает. Байден привился, всем показали видио. Кому показали как привился Путин, Медведев, Песков, Мишустин?
Вот человек в 60 лет ведет здоровый образ жизни, зачем вы его хотите вакцинировать? А почему вы детей не хотите вакцинировать? Почему они не болеют? и не мрут так как вы? На счет не пускать во все общественные места не вакцинированных у вас не получится, народ уже "покупает" якобы поставленную вакцину. Что бы не быть в общем стаде белой вороной. И это наверное правильно, а то такие как жоржик на слюну изойдут от негодования.
17.06.2021 13:01
гостья
Я не читала ни каких статей, могу сказать за себя.
В октябре переболела дома.......
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Повезло Вам! Судя по всему (болели в октябре) иммунитета на Ковид у Вас уже нет.
Нужно подумать о прививке. Второй раз может так не повезти!
17.06.2021 12:58
- гость -
У кого это легкие в ноль разрушились-то?) Юморист)
доступ в кинотеатры, в рестораны, на соревнования и
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Альтернативы этому нет?
Маска это фигня. Запретить поездки за границу и скученность населения.
17.06.2021 13:07
- гость -
Я не сдавала на антитела, и так знаю что им переболела. Я вообще по поводу ковида не заморачиваюсь. Прививку делать не собираюсь.
17.06.2021 13:07
- гость -
Повезло Вам! Судя по всему (болели в октябре) иммунитета на Ковид у Вас уже нет.
Антител живых нет, да, зачем тратить силы организма на их постоянную выработку, если нет вирусной нагрузки? Но сохранилась иммунная память у бэта-лимфоцитов (пишу по памяти, мож, вру), которые при необходимости заново и быстро наштампуют антител.
Я вот тоже легко болел год назад в июне, к сентябрю количество антител было 1,7, что лишь чуть выше уровня чувствительности тестов, сейчас, конечно, их не осталось совсем. Ломаю голову, прививаться или надеяться на организм, что, если раз победил, то и второй раз победит...
Зачем спорить и что то доказывать? У кого есть иммунитет тот и так выживет. У кого нет - ну извините закопают.
17.06.2021 13:05
- гость -
Путин привился.Песков и Мишустин переболели.
У кого есть иммунитет тот и так выживет. У кого нет - ну извините закопают.
ага - лотерея)))
1321. Респект. Пусть каждый решает за себя.
Ломаю голову, прививаться или надеяться на организм, что, если раз победил, то и второй раз победит...
Тут я вам не советчик) Решайте сами.
Я ни разу и от гриппа не ставила,и не болела( а если и болела то точно также с диагнозом ОРВИ), все равно грипп никому не ставят. И тут не вижу абсолютно никакой необходимости ставить.
17.06.2021 12:15
Жоржик
+1000000000000!
да сколько можно усираться то ?
кто за кто против
все сидите со своим мнением
17.06.2021 13:20
- гость -
..................Но сохранилась иммунная память у бэта-лимфоцитов (пишу по памяти, мож, вру), которые при необходимости заново и быстро наштампуют антител.......Ломаю голову, прививаться или надеяться на организм, что, если раз победил, то и второй раз победит....
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Все правильно Вы говорите. "Наштампует" или нет, пока это неизвестно. Но при этом антитела будут вырабатываться, когда в достаточном количестве появятся атакованные вирусом и измененные клетки, т.е. разовьется болезнь.
А поле вакцинации вырабатываются антитела на специальный S белок вируса, который в его шипах содержится. То есть у организма появляются "стражники", которые не дают вирусу проникать внутрь клетки, что препятствует заболеванию.