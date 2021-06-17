Власти Алтайского края обсудят введение новых антиковидных мер

Правительство Алтайского края рассмотрит введение дополнительных мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции. Информацию об этом "Банкфаксу" подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

"Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в ближайшие дни рассмотрит необходимость введения дополнительных ограничительных мер, – уточнил Негреев. – Главный способ остановить пандемию и избежать новых всплесков заболеваемости – соблюдение санитарных правил и вакцинация".

По его словам, в госпиталях уже создают дополнительные места, а режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 никто не снимал.

Напомним, градоначальник Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в Москве до 19 июня в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом и ввёл дополнительные антиковидные ограничения.

Позднее Собянин объявил о еженедельном розыгрыше пяти автомобилей стоимостью около миллиона рублей среди москвичей – участников вакцинации.

Затем в Москве, Московской области и Кузбассе объявили об обязательной вакцинации 60% работников отдельных отраслей, которые часто контактируют с клиентами.

Так, согласно указанию властей Кемеровской области, первый компонент вакцины необходимо ввести до 17 июля, второй – до 17 августа текущего года.