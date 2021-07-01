Пенсии, пособия и тарифы. Что изменилось в жизни россиян с 1 июля 2021 года?

Июльских нововведений в России привыкли ждать с особенной настороженностью: в это время ежегодно "обновляются" тарифы ЖКХ. Люди, наконец, узнают, сколько им придётся платить за свет и воду в ближайшие полгода. А ещё россияне дождались тех самых выплат, которые Путин анонсировал ещё в апреле. Теперь беременные и дети из неполных семей будут получать ежемесячные пособия. Правда, тем, кто ещё не завёл карту "Мир", выплат не видать: в стране завершают полный переход на национальную платёжную систему. Обо всех важных изменениях с 1 июля 2021 года – в материале amic.ru.
Те самые, которые президент пообещал россиянам во время своего послания Федеральному Собранию: выплаты для беременных и детей из неполных семей. Профильные ведомства исполнили указания Путина и к 1 июля запустили две новые меры поддержки. Правда, на деле оказалось, что на пособия сможет претендовать куда меньше людей, чем говорил глава государства.
Выплаты беременным
Пособия рассчитаны на беременных, которые успели встать на учёт на раннем сроке – до 12 недель. А сами выплаты будут перечислять ежемесячно с шести недель беременности и до родов. Правда, это не всё: мера поддержки доступна только беременным, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Например, в Алтайском крае прожиточный минимум – 11 488 рублей.
Путин объявил, что в среднем по стране размер пособия составит 6350 рублей в месяц. Но на Алтае будут платить меньше. Выплата составляет половину прожиточного минимума: соответственно, в Алтайском крае беременные будут получать по 5744 рубля.
Оформить пособие можно в МФЦ или на сайте "Госуслуги".
Выплаты детям из неполных семей
Эти выплаты положены детям, которых воспитывает один родитель (только он один должен быть указан в свидетельстве о рождении) или которые имеют право на алименты (если родители официально в разводе). Платить при этом будут с восьмилетнего возраста ребёнка и до достижения им 16 лет. Но и тут та же самая приписка: пособие положено только детям из неполных семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.
А платить будут ровно половину регионального прожиточного минимума. В Алтайском крае – 5305 рублей в месяц (прожиточный минимум – 10 611 рублей). И это тоже меньше, чем объявил президент: по его подсчётам, в среднем по стране выплата составит 5650 рублей.
Подать заявление на выплату, опять же, можно через "Госуслуги".
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги "обновили" с 1 июля (впрочем, происходит это каждый год). А федеральная антимонопольная служба проследила, чтобы итоговая сумма в квитанции ЖКХ увеличилась "в меру". Тарифы в каждом населённом пункте устанавливают индивидуально. Но в среднем по стране, по подсчётам ФАС, цены вырастут на 4%. А фактически, подсчитали в ведомстве, индексация тарифов составит 3,3%. Правда, как там считают это "фактически", похоже, никто не знает.
В Барнауле, кстати, нашлись и позиции ЖКУ, которые даже подешевели. Отопление для клиентов АО "Барнаульская генерация" (входит в структуру СГК) с 1 июля стоит 1882,47 рубля за гигакалорию (до конца июня мы платили по 1991,52 рубля). Остальные тарифы, к сожалению, дешевле не стали.
Электроэнергия
Сельские жители с июля будут платить по 3,52 рубля за киловатт-час – на 16 копеек дороже, чем раньше.
Для горожан со стационарными электроплитами киловатт-час увеличится до 3,67 рубля (вместо 3,50 рубля).
А для обладателей газовых плит – до 4,50 рубля за киловатт-час (было 4,29 рубля).
Холодная вода
За воду барнаульцы теперь отдают по 23,09 рубля за кубометр. Тариф "подскочил" на 1,35 рубля – раньше один кубометр обходился в 21,74 рубля.
Но это ещё ничего: в пригороде тариф вырос больше чем на 5 рублей. Там теперь кубометр холодной воды обойдется в 94,50 рубля за "куб".
Горячая вода
С ней пока ничего непонятно. Тариф складывается из цен на холодную воду и отопление. В этом году вообще интересно: водоснабжение подорожало, а обогрев стал заметно дешевле. Какой окажется цена на горячую воду, барнаульцы узнают только из своих квитанций.
Водоотведение
Цена на водоотведение в Барнауле ни на копейку не изменилась. Как и раньше, придётся платить по 20,05 рубля за кубометр.
Газ
Всё зависит от того, какой именно газ вам поставляют:
- в баллонах без доставки до потребителя голубое топливо будет стоить 32,99 руб/кг (подорожал на 1 руб/кг);
- в баллонах с места промежуточного хранения (склада) – 39,62 руб/кг (прирост 1,2 руб/кг);
- сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок – 31,99 руб/кг (прирост 1,2 руб/кг) или 75,50 руб/куб.м.
Природный газ с 1 июля будет обходиться в 6,83 рубля за кубический метр (раньше – 6,64 рубля за "куб").
Те, кто так долго упрямился и не оформлял банковскую карту "Мир", с 1 июля вообще останутся без любых пособий. Теперь все пенсии и другие социальные выплаты будут проводить только через национальную платёжную систему. Visa, Mastercard и другие зарубежные системы больше не подойдут: деньги на них перечислять никто не будет.
С другой стороны, вряд найдётся много таких, кто к изменению не готов. О тотальном переходе на "Мир" власти заявили ещё в 2017 году. Но с тех пор нововведение несколько раз откладывали. Сначала из-за технических нюансов, а потом – из-за пандемии. Например, в декабре 2020 года россиян уже предупреждали, что без "Мира" пенсию с 2021 года не получить. Но в последний момент снова дали отсрочку.
Кажется, в этот раз точно: все соцвыплаты переходят на "Мир". Если банковской карты у вас нет, то деньги вам перечислят на специальный счёт, не привязанный ни к одной карте. Чтобы получить средства, придётся сходить в свой банк и получить "Мир". Если не сделать этого за 10 дней – деньги вернутся назад в ПФР. И будут лежать там, пока вы не заведёте карту национальной платёжной системы.
Программу льготной ипотеки, несмотря на многочисленные споры, продлили ещё на год. Хотя уже несколько месяцев эксперты спорили о том, не пора ли её заканчивать. Например, в Алтайском крае, казалось, с ней точно покончат: цены на квартиры подскочили катастрофически.
Но власти пришли к выводу, что ничего плохого в льготной ипотеке нет. И оставили меру поддержки доступной до 2 июля 2022 года во всех субъектах РФ. Правда, условия всё-таки поменяли. И не в лучшую сторону: теперь максимальная ставка по ипотеке составит не 6,5%, а 7%. И лимит суммы, на которую вам могут выдать кредит, снизили с 6 млн (в регионах) до 3 млн рублей. В общем, выгоды стало меньше.
Как и раньше, программа льготной ипотеки рассчитана только на жильё в новостройках.
В том, как это отразится на ценах на недвижимость, amic.ru предстоит разобраться в ближайшее время.
А программу семейной ипотеки со ставкой 6,5%, кстати, решили расширить. Теперь по ней могут купить жильё семьи, в которых с начала 2018 года родился хотя бы один ребёнок.
Власти решили позаботиться о россиянах, которые переболели коронавирусом. Для них с 1 июля 2021 до конца 2023 года будут бесплатно проводить углубленную диспансеризацию. Цель – выявить, какие долгосрочные последствия вызывает ковид. По словам медиков, инфекция не проходит бесследно: у людей могут возникать проблемы с дыханием и работой кровеносной системы. А потому, вылечившись от коронавируса, человек не может быть уверен, что он в полной безопасности.
Но те, кто придёт на углубленную диспансеризацию, смогут вовремя отследить осложнения. Сделать это можно будет по полису ОМС. Обследование проводится в два этапа.
На первом вам назначат семь процедур:
- общий и биохимический анализ крови;
- измерение насыщения крови кислородом;
- тест с шестиминутной ходьбой;
- спирометрия;
- рентген грудной клетки;
- приём терапевта;
- анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, чтобы выявить признаки тромбообразования.
На втором этапе вам назначат ещё три обследования:
- эхокардиография;
- компьютерная томография лёгких;
- допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
Правда, пройти все эти исследования смогут только россияне, переболевшие "официально". Те, кого занесли в реестр "ковидных". Как быть остальным, в Минздраве пока не поясняли.
Неизвестно также, где именно можно будет пройти бесплатные обследования. Сообщается, что в ближайшее время в регионах объявят списки медучреждений, где будут проводить диспансеризацию.
Законопроект, который, казалось бы, давно уже должен существовать. С 1 июля госслужащими не могут быть люди, у которых есть гражданство или вид на жительство иностранного государства. Власти составили целый список должностей, которые "двойные" граждане теперь занимать не смогут. Иметь второй паспорт нельзя:
- государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления;
- военнослужащим Вооружённых сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
- послам и полномочным представителям;
- главам и заместителям глав Центробанка и Счётной палаты, аудиторам СП;
- губернаторам, региональным депутатам и др.
"Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран", – прокомментировал поправку председатель ГД Вячеслав Володин.
Как это будет соблюдаться и что будет с нарушителями, пока непонятно. Известно лишь, что в случае назначения на госдолжность гражданин должен в течение 10 дней сообщить работодателю, что у него есть двойное гражданство.
Кстати, для депутатов Госдумы это правило действует уже не первый год. И когда обсуждали новый закон, некоторые парламентарии даже усомнились, что предыдущая мера работает. Но Володин заверил, что в нижней палате парламента "иностранцев" нет.
"У нас на сегодняшний день нет данных от федеральных органов, что у депутатов есть второе гражданство. Либо дайте материалы, либо за слова отвечайте", – обратился он к скептикам.
Соответственно, и в работе нового закона глава Госдумы не сомневается.
Конечно. Просто остальные изменения не настолько масштабные, чтобы наш дизайнер рисовал для них отдельную картинку. Но с 1 июля в России вступит в силу ещё несколько интересных нововведений.
Цены на сигареты
С 1 июля сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля. Такую минимальную розничную цену (МРЦ) установил Минфин. Правда, действует она ещё с 1 апреля. Но до июля продавцам разрешалось реализовывать уже закупленный товар. Теперь – всё. Любая табачная продукция дешевле МРЦ считается контрафактом. И это не только сигареты: сигары, табак и кальянные смеси тоже попадают под закон.
Кассы для всех
До 1 июля действовала отсрочка для ИП без сотрудников: им разрешалось, как и раньше, продавать товары и оказывать услуги без кассового аппарата. Теперь поблажки закончились: вести свою деятельность они могут только при наличии кассы.
Российское ПО для гаджетов
Сам закон об отечественном ПО вступил в силу ещё в январе 2021 года. По нему магазины больше не могут продавать гаджеты без установленного российского ПО. Власти даже составили список приложений и программ, которые обязательно должны быть на каждом устройстве.
А теперь – очередное уточнение к законопроекту. С 1 июля производители обязаны устанавливать на гаджеты, которые продаются в России, поисковики отечественного производства. Иначе – штраф.
Обо всех льготах расскажут по телефону
А теперь о хорошем. Обо всех выплатах и пособиях, на которые вы имеете право, теперь можно узнать по телефону. Ну или на портале "Госуслуги". Правда, непонятно, почему этой функции у россиян не было раньше.
С 1 июля для этого будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения – ЕГИССО. Там хранится вся информация, необходимая для назначения пособия. Просто позвоните по номеру 8-800-2000-412, сообщите свои данные и вам расскажут, на какие выплаты вы можете подать заявление.
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