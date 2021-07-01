Пенсии, пособия и тарифы. Что изменилось в жизни россиян с 1 июля 2021 года?

Новые "путинские" пособия

Те самые, которые президент пообещал россиянам во время своего послания Федеральному Собранию: выплаты для беременных и детей из неполных семей. Профильные ведомства исполнили указания Путина и к 1 июля запустили две новые меры поддержки. Правда, на деле оказалось, что на пособия сможет претендовать куда меньше людей, чем говорил глава государства.

Выплаты беременным

Пособия рассчитаны на беременных, которые успели встать на учёт на раннем сроке – до 12 недель. А сами выплаты будут перечислять ежемесячно с шести недель беременности и до родов. Правда, это не всё: мера поддержки доступна только беременным, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Например, в Алтайском крае прожиточный минимум – 11 488 рублей.

Путин объявил, что в среднем по стране размер пособия составит 6350 рублей в месяц. Но на Алтае будут платить меньше. Выплата составляет половину прожиточного минимума: соответственно, в Алтайском крае беременные будут получать по 5744 рубля.

Оформить пособие можно в МФЦ или на сайте "Госуслуги".

Выплаты детям из неполных семей

Эти выплаты положены детям, которых воспитывает один родитель (только он один должен быть указан в свидетельстве о рождении) или которые имеют право на алименты (если родители официально в разводе). Платить при этом будут с восьмилетнего возраста ребёнка и до достижения им 16 лет. Но и тут та же самая приписка: пособие положено только детям из неполных семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

А платить будут ровно половину регионального прожиточного минимума. В Алтайском крае – 5305 рублей в месяц (прожиточный минимум – 10 611 рублей). И это тоже меньше, чем объявил президент: по его подсчётам, в среднем по стране выплата составит 5650 рублей.

Подать заявление на выплату, опять же, можно через "Госуслуги".