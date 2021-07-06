Что делать, если заболел после прививки от коронавируса?

А что, разве после прививки от ковида можно заболеть?

Конечно. Если вы решили, что вакцина от коронавируса убережет вас на 100%, то вынуждены вас разочаровать. Никто никогда и не говорил, что после прививки вас от инфекции будет защищать невидимый купол. Вакцинация пусть и снижает риск заболеть, но никаких гарантий, что вы не заболеете вовсе, не дает. И даже после второго укола люди точно так же заражаются. А иногда и попадают в ковидные госпитали.

Статистику заболевших среди привитых оперштаб не ведет. Но в июне представитель алтайского Минздрава Жанна Вахлова рассказывала, что из 290 тысяч привившихся (на тот момент) 184 человека заболели ковидом. Из них 120 пациентов заразилось после первой прививки, а 64 — после двух доз. Большинство привитых (2/3), отметила Вахлова, переболели ковидом в легкой форме (ОРВИ).

Процент очень маленький, подчеркнули в Минздраве и сделали вывод, что вакцинация работает. Но и риск заражения при этом остается. Прививка нужна совсем для другого: чтобы научить организм бороться с коронавирусом. Болезнь вы перенесете намного легче, чем если не привьетесь.

Правда, есть небольшое число людей, у которых антитела вырабатываются плохо или не вырабатываются вообще, рассказал amic.ru главврач барнаульской горбольницы №11 Андрей Коломиец. И ковидом они могут заболеть даже в тяжелой форме, вплоть до ИВЛ. Но такое встречается нечасто, подчеркнул врач.

Узнать, не попали ли вы в число таких "счастливчиков", можно только после теста на антитела — за собственный счет. Если антител нет — нужно немедленно ревакцинироваться.

Отсюда вывод: заболеть можно и после первой, и после второй прививки. Но чаще всего, отмечают в крайздраве, привитые заражаются еще до вакцинации. Просто инкубационный период вируса заканчивается, когда человек уже успел поставить укол.