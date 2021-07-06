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Вопрос дня



Что делать, если заболел после прививки от коронавируса?

, ИА "Амител"
Если вы вдруг не знали: такое возможно и даже вполне нормально
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ситуация с ковидом в Алтайском крае (как и по всей стране) ухудшается с каждым днем: новых случаев заражения все больше, а в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится уже около 500 жителей региона. Из-за этого местные власти ввели новые ограничения. Но в этот раз, в отличие от прошлогоднего коллапса, у алтайских медиков больше оптимизма. Их главная надежда — вакцинация: она, по мнению специалистов, должна остановить пандемию. Правда, привитые тоже иногда оказываются в числе ковидных больных. И некоторым даже требуется госпитализация. Рассказываем, почему после прививки можно заболеть, что делать в этом случае и ставить ли вторую дозу, если заразился после первой.

1
А что, разве после прививки от ковида можно заболеть?

Конечно. Если вы решили, что вакцина от коронавируса убережет вас на 100%, то вынуждены вас разочаровать. Никто никогда и не говорил, что после прививки вас от инфекции будет защищать невидимый купол. Вакцинация пусть и снижает риск заболеть, но никаких гарантий, что вы не заболеете вовсе, не дает. И даже после второго укола люди точно так же заражаются. А иногда и попадают в ковидные госпитали.

Статистику заболевших среди привитых оперштаб не ведет. Но в июне представитель алтайского Минздрава Жанна Вахлова рассказывала, что из 290 тысяч привившихся (на тот момент) 184 человека заболели ковидом. Из них 120 пациентов заразилось после первой прививки, а 64 — после двух доз. Большинство привитых (2/3), отметила Вахлова, переболели ковидом в легкой форме (ОРВИ).

Процент очень маленький, подчеркнули в Минздраве и сделали вывод, что вакцинация работает. Но и риск заражения при этом остается. Прививка нужна совсем для другого: чтобы научить организм бороться с коронавирусом. Болезнь вы перенесете намного легче, чем если не привьетесь.

Правда, есть небольшое число людей, у которых антитела вырабатываются плохо или не вырабатываются вообще, рассказал amic.ru главврач барнаульской горбольницы №11 Андрей Коломиец. И ковидом они могут заболеть даже в тяжелой форме, вплоть до ИВЛ. Но такое встречается нечасто, подчеркнул врач.

Узнать, не попали ли вы в число таких "счастливчиков", можно только после теста на антитела — за собственный счет. Если антител нет — нужно немедленно ревакцинироваться.

Отсюда вывод: заболеть можно и после первой, и после второй прививки. Но чаще всего, отмечают в крайздраве, привитые заражаются еще до вакцинации. Просто инкубационный период вируса заканчивается, когда человек уже успел поставить укол.

2
После вакцины у меня температура. Я заболел?

Если вы "приболели" в первые два-три дня после укола, то не факт. Возможно, это просто реакция на прививку. Внимательно прочитайте памятку о вакцинации, где указаны побочные эффекты препарата. В их числе: головная боль, "гриппозная" слабость в мышцах, повышенная температура и боль в месте укола. Все это — нормальная реакция на прививку. Организм встречается с возбудителем и начинает вырабатывать иммунный ответ. Собственно, так антитела в организме и образуются.

Эти "побочки" очень похожи и на симптомы самого ковида. Но разница есть. Например, боль в горле и заложенность носа прививка вызвать никак не может. И если вам после укола стало тяжело дышать, то это очень тревожный звонок. Но медики советуют вообще не пытаться поставить себе диагноз самому. Если вам стало плохо, вызывайте врача. Там уже разберутся, заболели вы или нет. Естественно, самый верный способ выяснить это — ПЦР-тест на ковид.

3
Что делать, если после прививки я заболел ковидом?
Все то же самое, что и без прививки  В первую очередь нужно вызвать врача (или скорую, если вам совсем плохо). А медики уже поставят диагноз и решать, что с вами делать и чем лечить. Никаких отличий нет. Даже с прививкой вам точно так же окажут всю необходимую помощь и даже выпишут бесплатные лекарства.

Все, что от вас требуется — соблюдать режим самоизоляции и выполнять все предписания лечащего врача.

4
Подхватил коронавирус после первой прививки. Она мне хоть как-то поможет справиться с болезнью?

Возможно. Все зависит от того, через сколько дней после прививки вы заболели. Антитела, по словам Коломийца, чаще всего вырабатываются в достаточном количестве через 40 дней после вакцинации. И тогда у вас уже точно есть защита, которая позволит вам переболеть легко. Если заболеть раньше, то болезнь может протекать тяжелее.

А у некоторых, отмечают медики, антитела в организме есть уже к моменту второй прививки. И такие люди, если заболеют после первого укола, уже легче перенесут ковид. Вопрос лишь в том, достаточно ли антител успело выработаться.

В общем, даже неполная вакцинация действительно может помочь вам победить ковид. Но и надеяться на это не стоит — лучше соблюдать все эпидемиологические меры даже после двух уколов.

5
Нужно ли ставить вторую прививку, если заболел после первой?

Да, но не сразу после болезни. В этом нет никакого смысла, уверен Андрей Коломиец.

"Сразу после коронавируса прививку можно не ставить. У переболевшего сформирован иммунитет. А если он будет дальше контактировать с ковидными, антитела будут жить довольно долго", — рассказал amic.ru специалист.

Врач уверен, что вторую прививку можно отложить, даже если человек переболел не ковидом, а, например гриппом. Как минимум три месяца он будет защищен, объяснил Коломиец.

Ковидным же больным, которые успели поставить только первый укол, второй можно делать не раньше, чем через полгода. И то, по словам Коломийца, в первую очередь следует проверить количество антител. Если оно еще достаточное — можно подождать еще. Если нет — поставить второй компонент вакцины и продлить свою защиту от вируса.

Это же подтвердили и в алтайском Минздраве. Через полгода в регионе можно привиться повторно: в том числе и тем, кто после вакцинации перенес ковид. Об этом рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

"То есть если вы переболели — через шесть месяцев нужно вакцинироваться, вакцинировались — через полгода надо сделать это повторно. Точно так же, если человек и вакцинировался, и переболел — через шесть месяцев все равно нужна ревакцинация", — подчеркнула специалист.

Если вы заболели после первой прививки, то спустя время вам нужно всего лишь довакцинироваться — поставить второй компонент. Тем же, кто перенес ковид после двух уколов, ревакцинироваться придется полностью — обоими компонентами. Правда, сейчас федеральный Минздрав разрабатывает схему ревакцинации "Спутником Лайт", которым будут повторно прививать только один раз. Но в Алтайском крае препарата еще нет и пока не ожидается.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.07.2021 08:52
- гость -

Тогда какой вообще смысл ставить прививку? Просто для статистики привитых? Какой же бред!

6.07.2021 09:03
- гость -

6.07.2021 08:52
- гость -
А вы не знали, что ни одна прививка не защищает от болезни на 100%? Прививки снижают риск заболеть, а главное, риск заболеть тяжело. Ваш мир, видимо, никогда не будет прежним) Вот только вопрос - где же вы росли и учились, что этот факт для вас открытие века?

6.07.2021 09:08
- гость -

Люди! Это не вакцина, это экспериментальный препарат... очнитесь, вас как баранов на убой отправляют!

6.07.2021 09:12
- гость -

Это не вакцина, это экспериментальный препарат...

Пфайзер или Зенека лучше? Чем и на сколько лучше?

6.07.2021 09:23
Сергей

Медикам конечно стоит уже определиться с тестами на антитела. Одни говорят тест на антитела бессмыслен, так как неизвестно сколько антител должно быть что бы не заболеть, а значит прививаться нужно не взирая ни на что (естественно если есть противопоказания стоит консультироваться со своим лечащим врачем), другие говорят если есть антитела можно повременить с вакциной. Такими выкладками СМИ сеет непонимание в головах людей, тем самым дискредитируя всю работу по пропаганде вакцинации.

6.07.2021 09:24
- гость -

6.07.2021 09:03
- гость -
А вы не знали, что ни одна прививка не защищает от болезни на 100%?

Как это не защищает, а прививка от оспы например?

6.07.2021 09:28
- гость -

6.07.2021 09:12
- гость -
Пфайзер или Зенека лучше? Чем и на сколько лучше?

По своему личному мнению пфайзер лучше, ему доверия больше. А зенека это таже фигня тока в другой руке причём созданная теми кто ждет пришествия мошиаха, чего её запретили в европе то?

6.07.2021 09:28
- гость -

Для 09:12 Лучше тем что пенсионный возраст не поднимают. А на сколько, на столько пока работают. Хе-хе

6.07.2021 09:33
- гость -

По своему личному мнению пфайзер лучше

Это твое личное, ничем не обоснованное субъективное мнение лузера от медицины. Зачем ты везде свое мнение распространяешь?

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