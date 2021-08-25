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Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям?

, ИА "Амител"
Полис ОСАГО теперь можно приобрести и без диагностической карты. Значит, на ТО можно больше не ездить?
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Российским водителям больше не нужно предъявлять документ о прохождении техосмотра при покупке полиса ОСАГО. Новые правила вступили в силу 22 августа. Многие автолюбители решили, что техосмотр отменяют полностью: смысл его проходить, если полис ты и так получишь?

Но это не совсем так, предупреждают эксперты. По их мнению, поправки напрашивались давно. Правда, некоторые опасаются, в ближайшие полгода нас ждёт полный хаос. Рассказываем, что поменялось на самом деле, кому теперь понадобится техосмотр и зачем его отвязали от ОСАГО.

1
Техосмотр в России совсем отменили?

Нет. Единственное, что поменяли законодатели, – отвязали техосмотр от ОСАГО. Поправки внесли в закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

В перечне документов, которые нужны для оформления страхового полиса, диагностической карты (документ о прохождении ТО) больше нет. Теперь нужны только:

  • заявление о заключении договора ОСАГО;
  • паспорт;
  • документы на транспортное средство;
  • водительское удостоверение;
  • договор купли-продажи (если автомобиль только что куплен).

Этого достаточно, чтобы ОСАГО вам оформили без проблем. Важно: изменения касаются только автомобилей, которые оформлены на физлиц.

О том, что техосмотр в России теперь необязателен, в поправках ни слова.

2
А разве где-то написано, что техосмотр обязателен?

Да. Обязанность водителей регулярно проходить диагностику прописана в федеральном законе "О техническом осмотре транспортных средств".

Убирать этот пункт никто не планирует.

Поэтому проходить технический осмотр всё равно придётся.

Напомним, новые автомобили, младше четырёх лет, техосмотр проходить не обязаны. Если машине от 4 до 10 лет – на диагностику нужно приезжать каждые два года. А для транспорта старше 10 лет диагностическую карту нужно получать ежегодно. Кроме того, техосмотр нужно проходить после каждого внесения изменений в конструкцию автомобиля. Например, после усиления рамы или установки газового оборудования.

3
Какой теперь смысл проходить техосмотр?
Во-первых, за отсутствие диагностической карты скоро начнут штрафовать. Сейчас наказание существует только для такси, рейсовых автобусов и грузовиков: за езду без техосмотра придётся заплатить от 500 до 800 рублей.

А с марта 2022 года штрафы введут для всех водителей. Причём к тому времени все диагностические карты начнут вносить в единую базу данных ГИБДД. Поэтому наличие ТО смогут проверять не только инспекторы, но и дорожные камеры по номеру автомобиля. В Госавтоинспекции уверяют, что от штрафа не спрячется никто.

Во-вторых, отсутствие ТО может "влететь" водителю в копеечку, если он попал в ДТП. Если человек без диагностической карты стал виновником аварии, страховая компания имеет право применить к нему регресс. Другими словами – заставить платить за ущерб. Сначала страховая, конечно, выплатит потерпевшему необходимую сумму из своего кармана. Но затем эти деньги страховщики взыщут с клиента. Решение о регрессе каждая компания принимает самостоятельно.

Водителям же, которые прошли техосмотр, такие проблемы не грозят. Так что проходить техническую проверку автомобиля всё-таки нужно.

4
На сколько оштрафуют за езду без техосмотра?
С 1 марта 2022 года водителей, которые ездят без диагностической карты, будут штрафовать на 2 тысячи рублей. Причём в ГИБДД грозятся, что нарушение смогут фиксировать один раз в сутки. Попались вы пять дней подряд – готовьтесь платить 10 тысяч. А учитывая, что нарушения планируют регистрировать камерами (останавливать машину не нужно), автолюбители рискуют влететь на крупные штрафы.

А вот до марта, похоже, многие водители без техосмотра окажутся безнаказанными. Об этом "Коммерсанту" рассказал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. По его словам, у российских автолюбителей впереди полгода "халявы". Обязанность проходить ТО есть, а реальных санкций нет. Такая ситуация, сетует эксперт, случилась из-за несостыковок в законах. Поэтому отвязку ТО от ОСАГО Бурдюгов считает "инициативой разумной и правильной, но совершенно несвоевременной".

В Совете Федерации попытались исправить эту оплошность и предложили ввести новые штрафы пораньше – с 1 октября 2021 года. Но в итоге никаких поправок вносить не стали. Штрафы, как и ожидалось, появятся только весной.

5
Зачем тогда было отвязывать техосмотр, если он остался обязательным?

Законодатели уверены, что привязка техосмотра к ОСАГО – пустая формальность, от которой давно пора избавиться. Мол, страховщикам информация из диагностической карты почти ничего не даёт: технические неисправности крайне редко становятся причиной ДТП. Это порталу Autonews подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По данным ГИБДД, из двух миллионов автомобильных аварий всего около двух тысяч случаются по техническим причинам.

"И даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно сама техническая неисправность привела к аварии. Выходит, что доля аварий по причине технической неисправности автомобиля в общей массе – менее 0,1%", – пояснили в РСА изданию.

По сути, техосмотр стал просто препятствием к получению ОСАГО, без которого ездить нельзя. Из-за этого водители часто ищут обходные пути. Сформировался даже целый теневой сектор бизнеса – продажа "серых" диагностических карт. Сейчас можно приобрести документ удалённо, не проходя техосмотр и вообще никому не показывая свою машину. Авторы поправок уверены, что изменения сведут продажу "серых" карт на нет, а страховые полисы сделают более доступными.

Изначально планировалось, что проблему смогут решить новые правила техосмотра. Но оказалось, что в стране слишком мало станций техобслуживания, которые смогут работать по новым стандартам. Из-за этого реформу техосмотра переносили уже несколько раз. В итоге власти решили, что проще будет просто отвязать диагностическую карту от ОСАГО. Водители смогут пройти диагностику в удобное для себя время, а очередей будет меньше.

6
То есть новые правила техосмотра тоже остаются в силе?

Да. Они, как и предполагалось, вступят в силу с 1 октября 2021 года. Напомним, по новым правилам теперь процесс техосмотра нужно будет фотографировать. Сотрудник станции техобслуживания должен "щёлкнуть" авто на въезде и на выезде из бокса. Фотографию нужно сделать с указанием времени и координат, где проходит диагностика.

Для пунктов техосмотра в ГИБДД разработали единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). И пройти его можно только в аккредитованном техцентре, который зарегистрирован в системе. Туда сотрудники и будут загружать фотографии авто с координатами.

Проводить техосмотр может только сотрудник, который официально зарегистрирован в ЕАИСТО. А результаты диагностики он должен подтвердить своей цифровой подписью. Только при соблюдении всех пунктов диагностическую карту подтвердят в ГИБДД.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

25.08.2021 07:45
гость

будут штрафовать на 2 тысячи рублей

А 19 сентября надо это учесть

25.08.2021 07:49
- гость -

" технические неисправности крайне редко становятся причиной ДТП", это четко показывает, что ТО является просто отъемом денег и ничем больше!

25.08.2021 08:48
гость

Как всегда отсутствие у журналистов экономических знаний упустили главное - в случае ДТП авто без тех осмотра виновник получит от страховой регрессом иск на возмещение! И пойдите докажите , что авто у вас был исправен, крайне сложно проводить экспертизы на развороченных машинах!

25.08.2021 10:02
гость

в случае ДТП авто без тех осмотра виновник получит от страховой регрессом иск на возмещение

Не факт, что суд удовлетворит этот иск, ответчик не обязан доказывать, что в момент ДТП автомобиль был исправен, по закону доказывает тот, кто подает иск. Отсутствие техосмотра не означает, что в момент ДТП авто было неисправно, страховая должна будет это доказать

25.08.2021 10:03
гость

Отсутствие техосмотра не означает, что в момент ДТП авто было неисправно, страховая должна будет это доказать

И еще доказать, что эта неисправность повлияла на возникновение страхового случая

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