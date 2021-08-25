Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям?

Зачем тогда было отвязывать техосмотр, если он остался обязательным?

Законодатели уверены, что привязка техосмотра к ОСАГО – пустая формальность, от которой давно пора избавиться. Мол, страховщикам информация из диагностической карты почти ничего не даёт: технические неисправности крайне редко становятся причиной ДТП. Это порталу Autonews подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). По данным ГИБДД, из двух миллионов автомобильных аварий всего около двух тысяч случаются по техническим причинам.

"И даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно сама техническая неисправность привела к аварии. Выходит, что доля аварий по причине технической неисправности автомобиля в общей массе – менее 0,1%", – пояснили в РСА изданию.

По сути, техосмотр стал просто препятствием к получению ОСАГО, без которого ездить нельзя. Из-за этого водители часто ищут обходные пути. Сформировался даже целый теневой сектор бизнеса – продажа "серых" диагностических карт. Сейчас можно приобрести документ удалённо, не проходя техосмотр и вообще никому не показывая свою машину. Авторы поправок уверены, что изменения сведут продажу "серых" карт на нет, а страховые полисы сделают более доступными.

Изначально планировалось, что проблему смогут решить новые правила техосмотра. Но оказалось, что в стране слишком мало станций техобслуживания, которые смогут работать по новым стандартам. Из-за этого реформу техосмотра переносили уже несколько раз. В итоге власти решили, что проще будет просто отвязать диагностическую карту от ОСАГО. Водители смогут пройти диагностику в удобное для себя время, а очередей будет меньше.