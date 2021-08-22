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Новости

В России отменили прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО

, ИА "Амител"
Теперь водителя не накажут за отсутствие документа при попадании в ДТП
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

Согласно документу, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, с 22 августа отсутствие документа о техосмотре не повлечёт наказания, если автомобиль попадёт в ДТП.

Как отметил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, техосмотр для получения ОСАГО был избыточной мерой. С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес, а также решить проблему недостатка станций обслуживания.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.08.2021 08:45
ЧёПопало

Как было удобно, до этого
Страховщик сам привозил и страховку и ТО

22.08.2021 08:52
гость

а также решить проблему недостатка станций обслуживания

Поэтому с 1 марта вводят бешеный штраф за отсутствие ТО. Как то афишу этого притормозили, может подумали, что до выборов говорить про это не надо

22.08.2021 09:36
- гость -

Сама проверка остается обязательной. Более того, как напомнили в РСА, с 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция КоАП. Согласно поправкам, за отсутствие техосмотра автомобилистам будет грозить штраф в 2 тыс. рублей. Планируется, что такое нарушение будут фиксировать дорожные камеры: в случае отсутствия страховки, водители будут раз в сутки получать такие постановления.
Плюс применят регресс при ДТП из-за отсутствия ТО в пределах 400 тыс. рублей по «железу» или же 2,5 млн рублей, положенных за ущерб, причиненный жизни и здоровью.

22.08.2021 09:43
гость

Плюс применят регресс при ДТП из-за отсутствия ТО в пределах 400 тыс. рублей по «железу»

Ну то есть по сути без ТО ОСАГО не действительно. Только извратились и подошли с другой стороны. Чтобы лохи ничего не поняли и правильно проголосовали

22.08.2021 10:17
- гость -

Хотят больше бабок сорвать техосмотр отменили ???да ну а штрафы повысили

22.08.2021 10:17
- гость -

Хотят больше бабок сорвать техосмотр отменили ???да ну а штрафы повысили

22.08.2021 10:19
Баран баранович

Мы все лохи пошли в жопу мы итак там

22.08.2021 12:31
гость -

Чинуши свои машины не ремонтируют и ТО не проходят эти машины обслуживают ихние лакеи. Потому простого работягу надо штрафовать.Чтобы увеличить свой доход

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