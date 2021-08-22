В России отменили прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО

В России вступили в силу новые правила получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

Согласно документу, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, с 22 августа отсутствие документа о техосмотре не повлечёт наказания, если автомобиль попадёт в ДТП.

Как отметил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, техосмотр для получения ОСАГО был избыточной мерой. С помощью нового закона власти хотят победить незаконный бизнес, а также решить проблему недостатка станций обслуживания.