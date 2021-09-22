"Рабство" вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой "развода"?

Жители Алтайского края массово жалуются на обман в некоторых барнаульских автосалонах. На один из автоцентров с начала весны поступило уже 30 заявлений в полицию города. Недовольные клиенты подозревают, что стали жертвами "развода". Каждый из них хотел купить автомобиль с хорошей скидкой, но в итоге оформил кредитный договор на крайне невыгодных условиях. Что заставило людей подписать документы, они объяснить не могут.
Правоохранители разводят руками – состава преступления нет. А автоэксперты уверены, что люди столкнулись с автосалоном-"оборотнем". Подобные дилеры работают по всей стране и управы на них пока не нашли. Рассказываем, почему люди попадаются на уловки "серых" автоцентров, в чём заключается "развод" и что нужно сделать, чтобы не остаться у разбитого (бывает и такое)
корыта автомобиля.
Так автоэксперты называют дилеров, которые продают автомобили по "серым" схемам. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных салонов, объясняет руководитель одного из официальных дилеров в Барнауле Валерий Мякишев. Машины выставлены в отдельном помещении, а на сайте есть каталог доступных моделей. Вот только цены там указывают намного ниже рыночных. Это, по словам Мякишева, и привлекает покупателей.
Правда, часто выясняется, что огромная скидка на авто действует только в случае, если приобретать его в кредит. И удачно, как правило, такие сделки не заканчиваются. Люди жалуются, что итоговая стоимость автомобиля оказывается намного выше не только первоначальной, но и даже рыночной.
В этом и есть суть "серой" схемы: в кредитный договор автоцентр включает дополнительные условия и услуги, о которых клиент порой даже не знает. В итоге вместо "сказочной" скидки люди, наоборот, сильно переплачивают за авто. Машину, кстати, менеджеры подобных салонов не показывают вплоть до самого оформления сделки. Поэтому клиенты покупают "кота в мешке": нередко с неисправностями или в плохом состоянии.
Затем в редакцию amic.ru обратились ещё несколько человек с подобными историями о том же самом автосалоне. Жители Алтайского края и соседних регионов пытались приобрести машины с огромными скидками, но в итоге вышли из автоцентра с "рабскими" кредитными договорами. Зачем они сами подписали такие невыгодные условия, никто из клиентов автоцентра объяснить так и не смог.
Барнаульские автоэксперты подтвердили, что люди, скорее всего, столкнулись с автосалоном-"оборотнем", где их попросту "развели".
Эксперты объясняют, что суть "развода" – в "грамотной" работе менеджеров салона с клиентами. Покупатели рассказали amic.ru, что в автоцентре их под разными предлогами "удерживали" по несколько часов: например, дождаться решения банка или доставки нужной машины. Из-за долгого ожидания люди теряют бдительность, после чего уже не так внимательно знакомятся с условиями договора.
"Я сам видел, как под вечер народ просто толпится возле этого автосалона. А клиенты, как правило, приезжают в Барнаул из сёл или соседних городов. В этом и есть замысел: мариновать человека весь день, а уже вечером склонять к сделке. Мол, очередь вон какая уже собралась, а салон закрывается, да ещё и домой как-то добираться надо. Уставшего человека торопят, и он готов уже любой договор подписать, лишь бы домой поехать", – объясняет Мякишев.
За несколько часов, которые клиент проводит в салоне, условия сделки несколько раз меняются. Например, менеджеры могут заявить, что нужную машину уже купили, поэтому придётся подыскать другой вариант. Кроме того, человеку предлагают самые разные условия кредитования, с новыми сроками и процентами. И не забывают добавлять, что в договор будут включены различные акции и скидки: например, "бесплатная" страховка или установка сигнализации. На деле же всё включают в сумму кредита. Потеряв бдительность, клиент уже просто не знает, на какие именно условия он подписывается.
"Он готов был уже подписать что угодно, лишь бы только домой уехать", – объяснил поступок пенсионера из Белокурихи его сын.
Как именно менеджерам удалось добиться согласия на сделку, amic.ru до конца не смог объяснить ни один клиент автоцентра. А некоторые даже предположили, что им могли подмешать что-то в чай. Но барнаульский эксперт Игорь Гусельников уверен, что виной всему – обычная жажда халявы. Люди слепо верят в огромные скидки, а потому охотно "ведутся" на все уловки автоцентра.
Ещё хуже тем, кто решил сдать свою машину по trade-in. Несколько клиентов рассказали, что автомобиль у них пытались "отжать". Человеку предлагают подписать якобы предварительный договор купли-продажи, чтобы приложить его к заявке на кредит. Затем выясняется, что документ был настоящим. Менеджеры автосалона разводят руками: "Вы свою машину уже продали, она теперь наша".
По словам юриста Игоря Сарычева, никаких предварительных договоров быть не может.
"Смотрите внимательно, что вы подписываете. Если там написано, что вы продаёте машину, то за это вы и расписываетесь. И неважно, что вам пытаются объяснить сотрудники", – говорит юрист.
Подобные конфликты с барнаульским автоцентром покупатели решали при помощи полиции. Машины им возвращали только тогда, когда на место приезжали правоохранители.
По словам Валерия Мякишева, насторожиться следует в любом мультибрендовом салоне (где представлено больше одной марки автомобилей). Если вы решили купить новый автомобиль, то лучше обратиться к официальному дилеру. Там, объяснил эксперт, все условия сделки прозрачны для клиента.
"Сейчас все официальные дилеры работают прозрачно. Если нужно оформить кредит, то ставка обычно фиксирована. У нас в Renault, например, сейчас 9,9% годовых. Мы, как и другие дилеры, работаем с собственным банком, который оформляет сделки. Поэтому никаких махинаций быть не может. Клиент видит, за что он платит и на какие условия подписывается", – рассказал Мякишев.
Ещё один "тревожный звоночек" – заклеенные VIN-номера на машинах автоцентра. Скрывать информацию о товаре, по словам эксперта, продавец просто не имеет права.
"Никакие дилеры не заклеивают номера. Наоборот, сейчас во многих салонах можно отследить по VIN, где находится машина, если её нет в наличии. Клиент должен получать полную информацию об автомобиле, которую он покупает. Посидеть внутри, прокатиться – всё это должно быть. А если от вас прячут машину, которую вам при этом пытаются продать, просто разворачивайтесь и уходите", – объяснил Мякишев.
Наконец, главный сигнал – сказочно большие скидки, которые предлагает дилер. По словам эксперта, в случае с автомобилями их просто не может существовать в природе. И никаких "скидок от банка", о которых рассказывают менеджеры "серых" салонов, на авторынке тоже нет. Если бы возможность сбросить цену на новую машину почти в два раза действительно была, ею бы с радостью пользовались и официальные дилеры, объяснил Мякишев.
Главное – не пытаться купить авто в одиночку, настаивают эксперты. Лучше взять с собой человека, который разбирается в автомобилях. Обязательно требуйте показать вам машину, которую вы собираетесь купить. Приобрести авто "вслепую" вас никто не может заставить. Если менеджер уверяет, что машину вот-вот привезут, настаивайте: когда осмотрите её, тогда и будете оформлять сделку.
Когда дело доходит до подписания бумаг, не спешите. Даже если продавцы всеми силами пытаются вас поторопить, не поддавайтесь. Вы имеете полное право забрать все договоры домой, чтобы их изучить, рассказал юрист Игорь Сарычев. В конце концов, если салон закрывается, прийти и дооформить сделку можно на следующий день.
"Я бы вообще посоветовал нанять юриста, чтобы договор купли-продажи и другие документы он изучил вместе с вами. Люди пытаются сэкономить и оформить сделку самостоятельно. Но тут нужно логически рассудить. Вы покупаете машину за несколько сотен тысяч рублей. И если попадётесь на развод, будете платить ещё больше. При этом заплатив всего несколько тысяч, вы можете легко себя обезопасить. Юрист сразу поймёт, если в документах что-то не так", – предложил Сарычев.
Кроме того, он советует вести диктофонную запись, пока вы находитесь в салоне: аудио сможет стать доказательством того, что вас ввели в заблуждение. По словам юриста, это могло бы спасти многих жителей Алтайского края, которые теперь пытаются добиться от автосалона справедливости.
Наконец, если у вас пытаются отнять вашу машину или не отдают документы, чтобы вы не ушли из салона, смело вызывайте полицию. Вы имеете на это полное право.
К сожалению, шансы восстановить справедливость невелики. Никаких оснований для возбуждения уголовного дела против салона нет, объяснили amic.ru в пресс-службе УМВД России по Барнаулу. Поскольку клиент сам подписывает все документы, о мошенничестве речи не идёт. Такие автоцентры ведут свою деятельность абсолютно легально, не нарушая никаких законов. Правоохранители предлагают покупателям обращаться в суд.
Но и там доказать свою правоту вряд ли получится, уверен барнаульский юрист Игорь Сарычев. Он пытался помочь клиенту, которого точно так же "развели" в одном из новосибирских салонов. Но спустя почти год разбирательств специалист сам посоветовал мужчине отозвать иск, чтобы не тратить на это деньги.
"Ко мне и сейчас обращаются люди, которые уже в Барнауле попались на "развод". Но я вынужден им отказывать и объяснять, что шансов выиграть в суде почти нет. Конечно, всем понятно, что итоговая стоимость машины сильно завышена. Но факт нарушения, к сожалению, недоказуем. У нас по законодательству стороны вольны договариваться о цене свободно. Если продавец предложил, а покупатель согласился, то и вопросов нет. И то, что вас ввели в заблуждение, вы тоже не докажете. Сделку никак не получится признать недействительной. И ничего здесь не попишешь", – объяснил юрист.
Можно. Например, жители Алтайского края сдаваться не намерены. Они рассказали amic.ru, что собираются объединиться и добиваться справедливости коллективно. Люди надеются, что так им удастся привлечь внимание властей и ведомств к автосалонам-"оборотням". Если вы тоже столкнулись с "разводом" при покупке авто, можете написать об этом в редакцию amic.ru.
Комментарии
Можно нанять:
— автомеханика,
— юриста,
— охранника.
И приходить в автосалоны вчетвером
Вить, смотрел мультик про зайца, любившего советы давать?
Шум уже поднялся приличный. Это хорошо. А эти недосалоны скоро останутся без покупателей и сами закроются даже без вмешательства силовиков
Заходил вчера на Правобережный 26 (пока ждал обслуживания через дорогу), ну чисто "поржать". Комедь полная! Как люди в здравом уме могут на такую "хрень" вестись!!!? Ни одного конкретного ответа ни на один конкретный вопрос. С ума люди посходили, что-ли, чтоб в это верить.
Эта схема по всей стране отработана, дурят народ, и управы нет никакой, власти наплевать.
А за несоответствие рекламы и реальным продажам у нас уже не привлекают?
Ту Жорж
А почему власть должна заботиться об алчности некоторых индивидов?
Ну вот видишь ты объявление, что автомобиль якобы в салоне стоит на 20% ниже рынка - ты думаешь там дураки сидят? Или они из Красного Креста как благотворители хотят тебе помочь? Это торговля на рынке: один продаёт - другой покупает, никто насильно не заставляет их подписывать договоры. Это смешное объяснение - я устал ждать и готов был подписать хоть что… А че ты не подписал признание в убийстве Кеннеди? Или может подписался бы в члены садо-мазо кружка…
22.09.2021 10:39
- гость -
Чтобы даже алчные или недалёкие люди не становились "разведёнками" в той или иной сфере жизни
Ту Витя
И зачем?
Может ты начнёшь людей от глупости лечить? Это неизлечимо.
22.09.2021 11:05
- гость -
Да не глупцов лечить, а не позволять другим пользоваться глупцами в своих целях
А автоэксперты уверены, что люди столкнулись с автосалоном-"оборотнем". Подобные дилеры работают по всей стране и управы на них пока не нашли.
значит в стране законы написаны так что не могуть обеспечить справедливость,
выборы уже были.....
Витя, ты про Буратино читал?
Покуда есть на свете дураки….
Это в природе людской. Защиты от дурака нет. В противном случае придётся каждый шаг людей контролировать. Это нереально.
Согласно п.1 ст.10 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
В силу пд.4 п.3. ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.
На основании п.1 ст.159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается....лишением свободы на срок до 2 лет.
п.2 ст.159: мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается....лишением свободы на срок до 5 лет.
п.3 ст.159: мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается....лишением свободы на срок до 6 лет.
п.4 ст.159, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - наказывается.... лишением свободы на срок до 10 лет.
Согласно п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
В силу п.3 указанного Постановления, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.
Согласен с предыдущим комментатором: смотрите чаще мультик про Буратино.
После публикования новости о новом салоне на Малахова, заехал туда ради интереса. Сначала позвонил, записали, сказали скидка будет 50 000 если сразу куплю в первые 2-3 дня. Сказал, что приехал с далёкой дерввни (таких там как я понял любят), просил оценить моё авто, и забрать их авто по трейд-ин. Никаких хитрых уловок и настырных обихаживаний не увидал, всё прозрачно Сказали, недорого можно только в кредит, но надо сначала его одобрить, потом уже машину пригонят посмотреть. Если понравится, купите. Моё авто глянули. Сказали, что если в кредит купим их авто, то заберут по одной цене (оценили ниже рыночной, всё логично). Если не в кредит заберу, то оценка платная, 60 000 руб. Т.е. ещё дополнительно вычтут эти деньги от стоимости авто (не удивился). Машины, которые тут же в наличии, посмотреть было можно. Но они по обычной цене. Посмотрели, на вопрос, почему в интернете такие же дешевле процентов на 15-20, сказали, что у них зато гарантия на агрегаты 1 год (ДВС, КПП, редуктор). Прокатиться нельзя было, при каких условиях можно (вдруг куплю), уточнять не стал. Предложили чаю, нарочно не отказался. Наливал сам, попил, меня ни чем не вшторило, желания что-то купить не появилось. Попил, на меня никто уже внимания не обращал, молча вышел и уехал. Никто так, как клещ не вцеплялся. В общем люди сами да, увидали дешёвый ценник и очень захотели. А потом пошло поехало. Говорят, что это банковские машины все, они делают скидку, т.к. отобьют её на %. Спросил, а кто собственник в ПТС - банки? Сказали что нет. Думаю, что обычные перекупы местные наши продают машины через них, с ними договорённости. А банки просто дают кредиты и всё. Только обещают что льготные, но как я понял из новостей, обычные потребительские.