"Рабство" вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой "развода"?

В чём заключается обман?

Эксперты объясняют, что суть "развода" – в "грамотной" работе менеджеров салона с клиентами. Покупатели рассказали amic.ru, что в автоцентре их под разными предлогами "удерживали" по несколько часов: например, дождаться решения банка или доставки нужной машины. Из-за долгого ожидания люди теряют бдительность, после чего уже не так внимательно знакомятся с условиями договора.

"Я сам видел, как под вечер народ просто толпится возле этого автосалона. А клиенты, как правило, приезжают в Барнаул из сёл или соседних городов. В этом и есть замысел: мариновать человека весь день, а уже вечером склонять к сделке. Мол, очередь вон какая уже собралась, а салон закрывается, да ещё и домой как-то добираться надо. Уставшего человека торопят, и он готов уже любой договор подписать, лишь бы домой поехать", – объясняет Мякишев.

За несколько часов, которые клиент проводит в салоне, условия сделки несколько раз меняются. Например, менеджеры могут заявить, что нужную машину уже купили, поэтому придётся подыскать другой вариант. Кроме того, человеку предлагают самые разные условия кредитования, с новыми сроками и процентами. И не забывают добавлять, что в договор будут включены различные акции и скидки: например, "бесплатная" страховка или установка сигнализации. На деле же всё включают в сумму кредита. Потеряв бдительность, клиент уже просто не знает, на какие именно условия он подписывается.

"Он готов был уже подписать что угодно, лишь бы только домой уехать", – объяснил поступок пенсионера из Белокурихи его сын.

Как именно менеджерам удалось добиться согласия на сделку, amic.ru до конца не смог объяснить ни один клиент автоцентра. А некоторые даже предположили, что им могли подмешать что-то в чай. Но барнаульский эксперт Игорь Гусельников уверен, что виной всему – обычная жажда халявы. Люди слепо верят в огромные скидки, а потому охотно "ведутся" на все уловки автоцентра.

Ещё хуже тем, кто решил сдать свою машину по trade-in. Несколько клиентов рассказали, что автомобиль у них пытались "отжать". Человеку предлагают подписать якобы предварительный договор купли-продажи, чтобы приложить его к заявке на кредит. Затем выясняется, что документ был настоящим. Менеджеры автосалона разводят руками: "Вы свою машину уже продали, она теперь наша".

По словам юриста Игоря Сарычева, никаких предварительных договоров быть не может.

"Смотрите внимательно, что вы подписываете. Если там написано, что вы продаёте машину, то за это вы и расписываетесь. И неважно, что вам пытаются объяснить сотрудники", – говорит юрист.

Подобные конфликты с барнаульским автоцентром покупатели решали при помощи полиции. Машины им возвращали только тогда, когда на место приезжали правоохранители.