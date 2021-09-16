Отказ за отказом. В полицию поступило уже 30 жалоб на "развод" в барнаульском автосалоне

Тридцать заявлений на скандально известный автоцентр "Барнаул" поступило в полицию краевой столицы за последние семь месяцев. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу. Люди подозревают, что могли столкнуться с обманом в автосалоне при покупке авто. Правда, по 28 обращениям правоохранители были вынуждены отказать, уточнили в ведомстве. Ещё по двум заявлениям продолжается проверка.

Напомним, несколько жителей Алтайского края и соседних регионов пожаловались в редакцию amic.ru на автосалон, который подозревают в обмане. Их привлекли "сказочно" низкие цены на сайте дилера. Но по итогу клиенты заключили с автоцентром договоры совсем на других, невыгодных для себя условиях. Почему так вышло, люди объяснить не могут. В случившемся они обвиняют менеджеров салона, которые якобы ввели их в заблуждение во время сделки.

Так, ещё в марте пенсионер из Белокурихи хотел продать автоцентру свой Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей и купить Renault Duster 2012 года за 650 тысяч. По телефону мужчину заверили, что цены окончательные. Поверив, мужчина отправился в Барнаул. По словам сына пенсионера, в салоне он провёл больше 10 часов. А уехал домой уставший, измученный и с Renault Duster за 799 тысяч рублей. Причём свою Solaris он в итоге продал всего за 380 тысяч рублей. Кроме того, сделку мужчине оформили в кредит на семь лет под "кабальные" 18% годовых.

В августе 2021 года в редакцию amic.ru обратились молодожёны из Республики Алтай, которые год копили на новый автомобиль. Самый выгодный вариант они тоже нашли на сайте автоцентра "Барнаул". Правда, желаемой машины, по словам менеджеров салона, на месте не оказалось. Поэтому клиентам предложили Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. Молодые люди сами подписали все документы. А потом обнаружили, что машину купили на 200 тысяч дороже рыночной стоимости. Кроме того, в сумму кредита им включили несколько непонятных услуг.

Отметим, что ещё к апрелю 2021 года в барнаульской полиции было всего три заявления на автоцентр. Соответственно, остальные 27 человек пожаловались на дилера всего за пять месяцев. По каждому обращению провели проверку. В полиции подчеркнули, что вынуждены отказать по заявлениям на основании ст. 24 УПК РФ ("Отсутствие состава преступления"). Недовольным жителям правоохранители предлагают обращаться в суд, чтобы отстаивать свои права.

Об этом же amic.ru говорили юристы и автоэксперты. По их словам, никаких законов автоцентр своей деятельностью не нарушает. Люди сами подписывают документы, не изучая их подробно, отметил барнаульский юрист Игорь Сарычев. Он считает, что в суде у клиентов автоцентра тоже мало шансов. Доказать, что их ввели в заблуждение при сделке, почти невозможно.

Теперь недовольные покупатели планируют объединиться, чтобы коллективно добиваться справедливости.