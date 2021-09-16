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Отказ за отказом. В полицию поступило уже 30 жалоб на "развод" в барнаульском автосалоне

, ИА "Амител"
Правоохранители разводят руками и советуют людям обращаться в суд
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Тридцать заявлений на скандально известный автоцентр "Барнаул" поступило в полицию краевой столицы за последние семь месяцев. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Барнаулу. Люди подозревают, что могли столкнуться с обманом в автосалоне при покупке авто. Правда, по 28 обращениям правоохранители были вынуждены отказать, уточнили в ведомстве. Ещё по двум заявлениям продолжается проверка.

Напомним, несколько жителей Алтайского края и соседних регионов пожаловались в редакцию amic.ru на автосалон, который подозревают в обмане. Их привлекли "сказочно" низкие цены на сайте дилера. Но по итогу клиенты заключили с автоцентром договоры совсем на других, невыгодных для себя условиях. Почему так вышло, люди объяснить не могут. В случившемся они обвиняют менеджеров салона, которые якобы ввели их в заблуждение во время сделки.

Так, ещё в марте пенсионер из Белокурихи хотел продать автоцентру свой Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей и купить Renault Duster 2012 года за 650 тысяч. По телефону мужчину заверили, что цены окончательные. Поверив, мужчина отправился в Барнаул. По словам сына пенсионера, в салоне он провёл больше 10 часов. А уехал домой уставший, измученный и с Renault Duster за 799 тысяч рублей. Причём свою Solaris он в итоге продал всего за 380 тысяч рублей. Кроме того, сделку мужчине оформили в кредит на семь лет под "кабальные" 18% годовых.

В августе 2021 года в редакцию amic.ru обратились молодожёны из Республики Алтай, которые год копили на новый автомобиль. Самый выгодный вариант они тоже нашли на сайте автоцентра "Барнаул". Правда, желаемой машины, по словам менеджеров салона, на месте не оказалось. Поэтому клиентам предложили Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей. Молодые люди сами подписали все документы. А потом обнаружили, что машину купили на 200 тысяч дороже рыночной стоимости. Кроме того, в сумму кредита им включили несколько непонятных услуг.

Отметим, что ещё к апрелю 2021 года в барнаульской полиции было всего три заявления на автоцентр. Соответственно, остальные 27 человек пожаловались на дилера всего за пять месяцев. По каждому обращению провели проверку. В полиции подчеркнули, что вынуждены отказать по заявлениям на основании ст. 24 УПК РФ ("Отсутствие состава преступления"). Недовольным жителям правоохранители предлагают обращаться в суд, чтобы отстаивать свои права.

Об этом же amic.ru говорили юристы и автоэксперты. По их словам, никаких законов автоцентр своей деятельностью не нарушает. Люди сами подписывают документы, не изучая их подробно, отметил барнаульский юрист Игорь Сарычев. Он считает, что в суде у клиентов автоцентра тоже мало шансов. Доказать, что их ввели в заблуждение при сделке, почти невозможно.

Теперь недовольные покупатели планируют объединиться, чтобы коллективно добиваться справедливости.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

16.09.2021 06:55
- гость -

Коллективный и через прокуратуру. Милиция-то чем поможет в этом случае?

16.09.2021 07:13
ППКошмариков

Кто заставляет покупать хлам в этих"салонах"?

16.09.2021 07:28
Владимир

Закон капитализма:" Обмани ближнего, ибо ближний обманет тебя и возрадуется".

16.09.2021 07:30
- гость -

Эти схемы уже несколько лет показывают по ТВ. Докатилось и до нашего захолустья.И что может сделать полиция, если человек сам подписал бумаги, ни под пистолетом, ни под наркотиками.

16.09.2021 07:43
- гость -

Капитализм. Пора привыкнуть.

16.09.2021 08:04
Гость

Алчность! Хотели обмануть систему, типа самые умные))) Так им и надо!

16.09.2021 08:31
Виктор

А сарафанное радио почему не работает? Или люди стыдятся рассказывать знакомым о таких ситуациях?

16.09.2021 08:34
- гость -

ни под наркотиками.

Еще говорили, что либо чаи им предлагали, либо воду. За 10-то часов!

16.09.2021 08:57
- гость -

16.09.2021 08:04
Гость
Алчность! Хотели обмануть систему, типа самые умные))) Так им и надо!

Серьёзно??? Тебе салом по сусалам.

16.09.2021 09:15
Гость

«Капитализм. Пора привыкнуть» и причём тут капитализм? Это дырявые законы, которые позволяют такой беспредел, а вам видимо нравилось стоять в очереди на Москвич 10-15 лет. Зато не капитализм.

16.09.2021 09:17
гость

Одиночные пикеты вокруг автосалона с плакатами "КИДАЛОВО" на месяц, сами съедут, аренда там не маленькая!

16.09.2021 10:22
- гость -

в 90-е такое себе даже барыги-спекулянты на рынке не позволяли.
а сейчас пожалуйста

16.09.2021 10:44
- гость -

Что в 18% кабального? Всю жись были +- такие потреб кредиты...

16.09.2021 11:06
- гость -

30 щаявлений в полицию...
...и еще в 10 раз больше тех, кто не обращался

16.09.2021 11:18
- гость -

16.09.2021 10:44
- гость -
Что в 18% кабального? Всю жись были +- такие потреб кредиты...

автокредиты были 8-9 %

16.09.2021 14:11
гiсть

Правда, по 28 обращениям правоохранители были вынуждены отказать
---
позор

16.09.2021 14:12
гiсть

И что может сделать полиция, если человек сам подписал бумаги, ни под пистолетом
---
ну тогда и цыганки ничего не нарушают, им ценности отдают добровольно

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