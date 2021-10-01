Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года?

Техосмотр возвращается (почти)

Знаете, что такое техосмотр Шрёдингера? В октябре точно узнаете. 1-го числа заканчивается отсрочка диагностических карт, которую вводили для автомобилистов. Водители могли спокойно ездить с диагностическими картами, у которых уже истёк срок действия. Более того, можно было даже оформить полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Хотя некоторым сотрудникам amic.ru страховщики отказали в этом праве.

Казалось, с 1 октября всё должно было вернуться в привычное русло. Те, у кого срок диагностической карты истёк в феврале, марте и апреле (больше полугода назад), должны обязательно пройти техосмотр снова. Но здесь вмешались законодатели. С 22 августа полис ОСАГО в России отвязали от техосмотра. Теперь диагностическая карта для оформления страховки не нужна.

А ОСАГО, между прочим, был единственным способом контроля за прохождением ТО: никаких штрафов для физлиц за отсутствие диагностической карты в России нет. Более того, дорожные инспекторы даже не имеют права её у вас проверить.

Так что теперь никто не сможет отследить, проходили вы техосмотр или нет. Продлятся эти "каникулы" для водителей до 1 марта 2022 года, когда штрафы за отсутствие карты всё-таки появятся. За езду без техосмотра водителю придётся заплатить 2 тысячи рублей. Причём отслеживать нарушения будут дорожные камеры. А штрафы ГИБДД сможет присылать один раз в сутки. Вот тогда техосмотр станет по-настоящему обязательным.

Власти и сами признают, что странная ситуация сложилась из-за недоработок законодателей. Введение штрафов пытались перенести на полгода пораньше, но ничего не вышло.

Впрочем, возможно, и штрафы скоро уже не пригодятся. В Госдуме задумались над тем, чтобы совсем отменить техосмотр для частников. Как заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, законопроект будут рассматривать на первых заседаниях нового созыва Госдумы. И если его примут, о диагностических картах можно будет забыть вообще.

Подробнее о том, что происходит с техосмотром в России, читайте в разборе amic.ru