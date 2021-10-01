Военным – деньги, остальным – прививки. Что изменится в жизни россиян в октябре 2021 года?

Октябрь станет для россиян не самым богатым на изменения месяцем. Но и те нововведения, которые вступят в силу, уже сейчас вызывают массу вопросов. Например, в жизнь водителей вернётся техосмотр. Автомобилисты, чьи диагностические карты истекли в апреле, должны будут приехать на ТО. Вот только наказать их за езду без диагностической карты никто не сможет (совсем никто).
А для военных и полицейских хорошие новости: их ждёт повышение зарплат. Но это вовсе не те надбавки, о которых месяцем ранее громко заявлял Путин.
О том, что изменится в законах с октября 2021 года и как это отразится на нашей жизни – в материале amic.ru.
Знаете, что такое техосмотр Шрёдингера? В октябре точно узнаете. 1-го числа заканчивается отсрочка диагностических карт, которую вводили для автомобилистов. Водители могли спокойно ездить с диагностическими картами, у которых уже истёк срок действия. Более того, можно было даже оформить полис ОСАГО без прохождения техосмотра. Хотя некоторым сотрудникам amic.ru страховщики отказали в этом праве.
Казалось, с 1 октября всё должно было вернуться в привычное русло. Те, у кого срок диагностической карты истёк в феврале, марте и апреле (больше полугода назад), должны обязательно пройти техосмотр снова. Но здесь вмешались законодатели. С 22 августа полис ОСАГО в России отвязали от техосмотра. Теперь диагностическая карта для оформления страховки не нужна.
А ОСАГО, между прочим, был единственным способом контроля за прохождением ТО: никаких штрафов для физлиц за отсутствие диагностической карты в России нет. Более того, дорожные инспекторы даже не имеют права её у вас проверить.
Так что теперь никто не сможет отследить, проходили вы техосмотр или нет. Продлятся эти "каникулы" для водителей до 1 марта 2022 года, когда штрафы за отсутствие карты всё-таки появятся. За езду без техосмотра водителю придётся заплатить 2 тысячи рублей. Причём отслеживать нарушения будут дорожные камеры. А штрафы ГИБДД сможет присылать один раз в сутки. Вот тогда техосмотр станет по-настоящему обязательным.
Власти и сами признают, что странная ситуация сложилась из-за недоработок законодателей. Введение штрафов пытались перенести на полгода пораньше, но ничего не вышло.
Впрочем, возможно, и штрафы скоро уже не пригодятся. В Госдуме задумались над тем, чтобы совсем отменить техосмотр для частников. Как заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, законопроект будут рассматривать на первых заседаниях нового созыва Госдумы. И если его примут, о диагностических картах можно будет забыть вообще.
Подробнее о том, что происходит с техосмотром в России, читайте в разборе amic.ru
Бесплатно поставить прививку можно будет не только в поликлинике по месту жительства, но и в частной клинике. С 1 октября в силу вступает закон, который даёт право негосударственным медучреждениям проводить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Правда, пока до конца не понятно, в каких частных клиниках будут прививать, а в каких – нет. Известно лишь, что к работе допустят только учреждения, которые подключены к системе ОМС.
Оплачивать вакцину частным клиникам будут из федерального бюджета. По словам председателя Госдумы прошлого созыва Вячеслава Володина, новый закон – ещё один шаг к доступности российской медицины.
"Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", – подчеркнул он в своём Telegram-канале.
При этом речь идёт только о прививках, которые включены в национальный календарь. Всего их двенадцать:
- от гепатита B;
- от туберкулёза;
- от пневмококковой инфекции;
- от дифтерии;
- от коклюша;
- от столбняка;
- от полиомиелита;
- от гемофильной инфекции;
- от краснухи;
- от эпидемического паротита (свинка);
- от кори;
- от гриппа.
Кроме того, бесплатно в частных клиниках будут ставить и прививки, которые делают по эпидемиологическим показаниям. В обычное время эти прививки не обязательны. Но если инфекционная обстановка ухудшается, главный санитарный врач региона может обязать отдельные категории граждан привиться. Например, сейчас к таким относится вакцинация от ковида.
Как это всё будет работать – пока до конца не понятно. Поэтому придётся дождаться разъяснений от Минздрава.
Ежемесячные детские пособия для малоимущих семей с 1 октября 2021 года будут перечислять только на карту "Мир". Напомним, выплаты положены на первого и второго ребёнка, которые родились или были усыновлены после 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Это последние социальные выплаты, которые не были переключены на "Мир". Отныне все пособия и пенсии россиянам будут переводить только на карту национальной платёжной системы. Российские власти уже давно хотели "национализировать" все государственные выплаты. Но меру несколько раз откладывали, а потом начали вводить поэтапно. Например, зарплату бюджетникам уже давно перечисляют только на "Мир".
А теперь – всё. С октября получить пособие на карту международной платёжной системы не получится.
Важно: если карты "Мир" у вас нет, деньги вам не переведут вовсе. Вернее, их зачислят на специальный счёт. Но чтобы их получить, придётся всё равно идти в банк и оформлять карту. Поэтому лучше позаботиться об этом уже сейчас, если вам положены пособия от государства. Карту "Мир" сегодня выдают уже более 150 российских банков.
Военных и полицейских с 1 октября ждёт повышение зарплаты. Это плановая индексация, которую российские власти проводят ежегодно. В 2021 году оклады повысят на 3,7%. На прибавку к зарплате могут рассчитывать:
- военнослужащие, причём не только контрактники, но и срочники;
- полицейские;
- сотрудники ФСИН;
- пожарные;
- таможенники;
- сотрудники федеральной фельдъегерской службы (фельдъегери – это специальные военные курьеры, которые занимаются доставкой корреспонденции).
Военные пенсии тоже увеличатся. Но только те, размер которых напрямую зависит от размера оклада.
А со следующего года индексация довольствия военных должна стать больше. Об этом накануне выборов заявил президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что из-за удара пандемии и резко возросшей инфляции нынешних размеров индексации недостаточно. Кроме того, Путин распорядился выплатить всем российским военным по 15 тысяч рублей.
О том, какие прибавки военным пообещал президент, читайте в материале amic.ru.
Иностранцев и лиц без гражданства с октября обяжут проходить медицинское освидетельствование. Без этого вид на жительство или разрешение на временное проживание в России больше выдавать не будут. В первую очередь медики будут выявлять, не привёз ли с собой зарубежный гость опасное инфекционное заболевание. Кроме того, медосмотр предполагает проверку на наличие в крови наркотиков или психотропных средств, отпущенных без рецепта врача.
Подтверждением медосмотра должна стать специальная медкнижка, которую будут оформлять как в бумажном, так и в электронном виде. На прохождение медосвидетельствования иностранцам будут давать 30 дней. За это время человек должен пройти всех врачей и предоставить книжку в территориальный орган МВД России.
В каких медучреждениях будут проверять иностранцев, пока непонятно. Предполагается, что в ближайшее время перечень больниц определят в каждом регионе.
Заканчивается срок, когда родители могут оформить "путинскую" выплату на подготовку ребёнка к школе. Напомним, о единоразовой поддержке президент заявил ещё в апреле, во время своего послания Федеральному собранию. Путин решил поддержать семьи во время пандемии, а потому распорядился выплатить на каждого школьника по 10 тысяч рублей.
Причём деньги положены всем, кто пошёл в школу 1 сентября 2021 года: неважно, в какой класс. Выплата назначается не на семью, а на каждого ребёнка отдельно. Поэтому родители, которые воспитывают двух школьников, могут рассчитывать на 20 тысяч рублей. Оформлять пособия начали ещё в июле, а уже в августе стартовали сами выплаты. Естественно, большинство россиян деньги уже получили.
Но если вы по какой-то причине до сих пор не воспользовались мерой поддержки, у вас остался месяц. С 1 ноября пособия выплачивать перестанут. Оформить выплату можно на портале "Госуслуги".
Подробнее о том, как получить деньги, читайте в материале amic.ru.
Другие изменения либо касаются небольшой части россиян, либо не настолько важные, чтобы наш дизайнер рисовал отдельную картинку.
Новые критерии для иноагентов
Власти расширили список причин, по которым некоммерческую организацию могут признать иностранным агентом. Теперь НКО-иноагентом считается российская организация, "которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства". На понятном языке это звучит примерно так: получаешь деньги от иноагентов – ты тоже иноагент.
Оплата по QR-коду
С 1 октября все системно значимые российские банки должны начать принимать оплату по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). Все остальные банки должны подключиться к QR-оплате к 1 апреля 2022 года. Кроме того, все эти банки должны, наконец, начать работать через СБП.
Специальный эпидемиологический реестр
В России с 1 октября появится специальный эпидемиологический реестр. Предполагается, что туда будут собирать результаты медосмотров россиян и иностранных мигрантов. По задумке властей, реестр поможет быстро выявлять носителей опасных инфекционных болезней и оперативно проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Наполнять реестр должны Минздрав, Роспотребнадзор, региональные власти и органы местного самоуправления. А запрашивать информацию, кроме госструктур, смогут ещё и работодатели, которые используют труд мигрантов.
Процесс госрегистрации жилья ускорят
С 28 октября дольщики смогут быстрее оформлять документы о покупке жилья в новостройке. Власти сократят срок госрегистрации договоров долевого участия. Раньше для всех были одни правила: документы оформляют в течение девять рабочих дней при обращении через МФЦ.
Теперь зарегистрировать покупку можно быстрее, если подать заявление в электронной форме. Росреестр будет работать по следующим правилам:
- пять рабочих дней – в случае поступления заявления в бумажном виде;
- три рабочих дня – в случае поступления заявления в электронной форме;
- семь рабочих дней – в случае подачи заявления через МФЦ.
Комментарии
"техосмотр Шрёдингера" - это по настоящему хороший юмор! В самую точку российских законов.
По аналогии с "котом Шрёдингера" (квантовая физика) - что хочет наблюдатель, то и получит в научном эксперименте! И это будет не совсем истина.
Бесплатно поставить прививку можно будет не только в поликлинике по месту жительства, но и в частной клинике.
А к врачу бесплатно можно попасть в частной клинике? Нет? А что так? Не уж то государство не заботится о здоровье граждан?
В Аскомеде можно будет сделать прививку бесплатно? Или в другой клинике Барнаула?
Как это всё будет работать – пока до конца не понятно. Поэтому придётся дождаться разъяснений ...
А можно поинтересоваться, почему те люди, которые это все придумывают не известно как работающее, получают огромную зарплату???