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Ремонт 25 городских дорог запланирован в Барнауле в 2017 году по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", сообщили в пресс-центре мэрии.

Глава горадминистрации Сергей Дугин в рамках профильного совещания призвал дорожников и городские коммунальные службы синхронизировать работу. "Коммунальщики все работы по ремонту и прокладке коммуникаций должны провести до укладки асфальта", – подчеркнул сити-менеджер.

По его словам, город предстоящим летом ждут очень большие объемы ремонта. Средства на работы будут поступать из федеральной, краевой и муниципальной казны.

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"Наша задача – как можно дольше сохранить дорожное покрытие", – подчеркнул Сергей Дугин.

Отметим, что программа "Безопасные и качественные дороги" реализуется во многих крупных городах Сибири. В начале декабря прошлого года стало известно, что краевая столица получит на реализацию программы порядка 600 миллионов рублей.

Всего же в 2017 году в рамках федерального проекта регионам выделят 30 миллиардов рублей. Деньги получат 34 городские агломерации.