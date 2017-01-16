Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Ремонт 25 городских дорог запланирован в Барнауле в 2017 году по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", сообщили в пресс-центре мэрии.
Глава горадминистрации Сергей Дугин в рамках профильного совещания призвал дорожников и городские коммунальные службы синхронизировать работу. "Коммунальщики все работы по ремонту и прокладке коммуникаций должны провести до укладки асфальта", – подчеркнул сити-менеджер.
По его словам, город предстоящим летом ждут очень большие объемы ремонта. Средства на работы будут поступать из федеральной, краевой и муниципальной казны.
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"Наша задача – как можно дольше сохранить дорожное покрытие", – подчеркнул Сергей Дугин.
Отметим, что программа "Безопасные и качественные дороги" реализуется во многих крупных городах Сибири. В начале декабря прошлого года стало известно, что краевая столица получит на реализацию программы порядка 600 миллионов рублей.
Всего же в 2017 году в рамках федерального проекта регионам выделят 30 миллиардов рублей. Деньги получат 34 городские агломерации.
Комментарии
Власти Барнаула готовятся осваивать сотни миллионов рублей на новые дороги эпично))))
бензопилы заправлены, зубья заточены, топоры откалиброваны. )))
карманы готовы.
Поздравляем! Ключевое слово- ОСВАИВАТЬ!
Весной глянем, как освоены прошлогодние, а следующей весной, как освоены этого года..ничо нового
Весна "освоит", Павловский тракт и Строителей, посмотрим на результаты.
-Не поверите. Был отличный хороший асфальт. Но просто быстро ушел в землю. И так всегда. Мол климат у нас такой.
600 млн? да это копейки. В прошлом году только за проект 758 млн выложили.
Я тоже готов освоить эти лямы и оказать самое активное содейтсиве. Куда бросить № карты сбера ? )))))
Как можно строить, то что не знаешь? То есть они не знают как выглядят дороги, а ту даже.
"Зима выдалась Аномально снежной, а Аномальные заморозки сменялись Аномальными оттепелями" (с)
Ага, готовятся, руки потирают.