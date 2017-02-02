Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин написал заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия". Такие слухи ходили давно, и вот депутат подтвердил корреспонденту ИА "Амител" , что 1 февраля вышел из состава фракции.

"На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством", – вот как он объяснил причину ухода от "СР".

По нашей информации, он уже к следующей сессии (конец февраля) будет в составе фракции "Единая Россия".

Вот как прокомментировал ИА "Амител" это событие глава фракции "СР" Александр Молотов:

"Сожалений особых у нас нет – и партия, и Шумихин получили то, чего хотели. Мы показали, что "ЕР" можно побеждать и на одномандатных округах, а Павел получил вожделенный мандат. Нам теперь даже проще, поскольку во фракции остались только проверенные люди, в отношении которых мы абсолютно уверены, знаем, что они разделяют партийную идеологию, всегда проголосуют в соответствии с партийной дисциплиной и всецело поддержат партию и её руководство. А вот красивая история Шумихина как человека, победившего сына Локтева, если он войдёт в "ЕР", а не останется независимым депутатом, как он меня заверял, на этом закончится – он растворится в серой массе и потеряет свою индивидуальность".

Он добавил, что именно в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу.

"Пока мы открыто говорим о диалоге и конструктиве, поддерживаем бюджет и отчёт губернатора, они за нашей спиной ведут сепаратные переговоры с нашими депутатами, пытаясь выбить их одного за другим", – подчеркнул Молотов. На вопрос, писал ли заявление о выходе из фракции второй одномандатник – Алексей Найден, он не ответил.

Заведующий хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Павел Шумихин стал депутатом совсем недавно. За последние полгода им он был даже дважды. В июне 2016 года по решению партии он стал депутатом Барнаульской городской думы от партии "СР", после того как из БГД ушел Дмитрий Аганов.

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На выборы в АКЗС (состоялись 18 сентября 2016 года) он также выдвигался от партии, но по одномандатному округу № 20 (Барнаул). И победил.

Во фракции "Справедливая Россия" в АКЗС теперь осталось семь депутатов.