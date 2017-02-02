Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин написал заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия". Такие слухи ходили давно, и вот депутат подтвердил корреспонденту ИА "Амител" , что 1 февраля вышел из состава фракции.
"На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством", – вот как он объяснил причину ухода от "СР".
По нашей информации, он уже к следующей сессии (конец февраля) будет в составе фракции "Единая Россия".
Вот как прокомментировал ИА "Амител" это событие глава фракции "СР" Александр Молотов:
"Сожалений особых у нас нет – и партия, и Шумихин получили то, чего хотели. Мы показали, что "ЕР" можно побеждать и на одномандатных округах, а Павел получил вожделенный мандат. Нам теперь даже проще, поскольку во фракции остались только проверенные люди, в отношении которых мы абсолютно уверены, знаем, что они разделяют партийную идеологию, всегда проголосуют в соответствии с партийной дисциплиной и всецело поддержат партию и её руководство. А вот красивая история Шумихина как человека, победившего сына Локтева, если он войдёт в "ЕР", а не останется независимым депутатом, как он меня заверял, на этом закончится – он растворится в серой массе и потеряет свою индивидуальность".
Он добавил, что именно в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу.
"Пока мы открыто говорим о диалоге и конструктиве, поддерживаем бюджет и отчёт губернатора, они за нашей спиной ведут сепаратные переговоры с нашими депутатами, пытаясь выбить их одного за другим", – подчеркнул Молотов. На вопрос, писал ли заявление о выходе из фракции второй одномандатник – Алексей Найден, он не ответил.
Заведующий хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Павел Шумихин стал депутатом совсем недавно. За последние полгода им он был даже дважды. В июне 2016 года по решению партии он стал депутатом Барнаульской городской думы от партии "СР", после того как из БГД ушел Дмитрий Аганов.
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На выборы в АКЗС (состоялись 18 сентября 2016 года) он также выдвигался от партии, но по одномандатному округу № 20 (Барнаул). И победил.
Во фракции "Справедливая Россия" в АКЗС теперь осталось семь депутатов.
Комментарии
поближе к кормушечке?
В.И. Ленин называл таких политическими толерантами.
в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу
либо Россия будет единой, либо справедливой? грустненько.
2.02.2017 08:04 - гость -
в свете недавних разговоров в высших эшелонах власти, надо говорить политические социально ответственные)))
Ничего личного, чисто бизнес.
Не быть России ни единой, ни справедливой...
гость - 2 февраля 2017 г. 08:32
Россия была и будет!
МариНочка 2 февраля 2017 г. 08:35 Кто ж спорит? Россия конечно будет, но не единая, не справедливая.
Вот блин,знала бы, не голосовала бы за него. Как можно идти в депутаты, если чужда политическая борьба?
"Власть у нас хоть говенненькая но зато своя" (с) да мариночка
Даже проститутки идут к более богатому клиенту, а тут целый депутат!
В стане жуликов и воров пополнение?
foxpro2.6 2 февраля 2017 г. 08:43 Что за словечки в строю? )))))))
Депутат с "низкой социальной ответственностью"?
Все нормальные депутаты покидают СР, какая же это оппозиция, если Молотов снимает шляпу перед губернатором и поддерживает все его решения. Потому никакой разницы нет, где Шумихин будет продолжать работу.
горожанин 2 февраля 2017 г. 09:14
Понятно, что все партии сделаны из одной и той же субстанции и защищают только интересы правящего класса, но так в открытую предлагать свои услуги для получения "вожделенного мандата" а потом перебегать к более полному корыту?
мы же не знаем реальные причины перехода, но это человек, который всю жизнь помогал людям, в отличие от всех остальных справедливороссов. По всей вероятности, его просто допекли своими разборками.
Очень хорошо, что Павел Юрьевич сделал такой выбор - уйти с тонущего корабля под названием "Справедливая Россия". И неважно к какой партии он примкнет - только б, это не эСРы!. По моим данным эта партия на выборах не уделила Шумихину вообще ни какого внимания. Узнав, что у последнего оппонент Локтев - сразу списала кандидата в депутаты Шумихина как говориться "со счетов" - не предоставив "ни копейки" на его предвыборную компанию... А он, умничка взял, и победил!!! Лично я придерживаюсь взглядов партии Коммунистов, Однако это не мешало лично мне всему нашему дому проголосовать на выборах за него! Причем, не как за какого-то оппозиционера той или иной партии, а как за хорошего честного доброго и порядочного человека, отличного профессионального врача, который все эти годы приносил и надеемся будет приносить помощь всем людям, несмотря на его политическое кредо!
Кинул избирателей - сдай мандат.
Бред какой то пишете - эсеры в своём выступлении на отчете больше всех из оппозиции критиковали губернатора и критиковали по делу и аргументированно! А про то что Шумихина "допекли разборки справедливороссоа" вообще читать смешно - ну скажите, какие-такие "разборки" и что конкретно именно его в них "допекло"? Просто Шумихину надо было придумать какую-нибудь более-менее правдоподобную причину, по которой можно было бы кинуть партию, которая его выдвинула на выборах и вложила в его избирательную кампанию свои финансовые и организационные ресурсы, а ничего более удачного, чем сказать, что ему чужды "политическая борьба" (и это говорит человек, который сам в эту политику столько лет пытался попасть?!) и "критиканство" (вот кто-то, а краевые эсеры то в отличие от тех же коммунистов или жириновцев всегда, если и критикуют, то критикуют по делу и аргументированно) придумать, видимо, не удалось...
Шумихин в ЛДПР был, у эсеров побывал, теперь к единороссам подался - как таких людей в политике называют?
Да, очень некрасиво Шумихин поступил - если бы Справедливая Россия его не поддержала и не зарегистрировала как своего кандидата на округе, то он вообще мимо выборов пролетал бы, поскольку никто его как самовыдвиженца не зарегистрировал бы никогда. А так и рыбку (мандат) съел и...ну, вы понимаете)))
Политик с "низкой социальной ответственностью"?
Так, ни одного зарегеного. Результат не заставил себя ждать.
Бинго - прямо в точку! "Политик с низкой социальной ответственностью" - похоже, что у Шумихина появилась подпольное политическое прозвище!))
"2.02.2017 10:18 - гость - Так, ни одного зарегеного. Результат не заставил себя ждать." Считаю, что это к лучшему, может состав комментаторов обновится, а то болото с 4-мя лягушками друг на друга квакающими было. Последние два месяца изредка комменты читала, потому как всё из дня в день у кажодого комментатора повторялось, как-будто просто копировали вставляли во все посты.
2.02.2017 09:53 - гость - Кинул избирателей - сдай мандат.
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А вот это было бы правильным решением.
Избирался от одной партии, и тут так раз - и в противуположную убежал. Ну маладес, б...
А что, им платить перестали? Они ж себя всё в грудь били, что забесплатно круглосуточно строчат здесь.
По моим данным эта партия на выборах не уделила Шумихину вообще ни какого внимания.
бред.
"Эта" партия была единственной, которая поддержала Шумихина и выдвинула его на выборах в АКЗС, а до этого именно ему передала освободившийся мандат депутата гордумы! То есть без неё он в принципе не был бы ни депутатом АКЗС, ни депутатом БГД. И после этого кто-то утверждает, что Справедливая Россия не уделила Шумихину должного внимания?!
2.02.2017 12:11 Кока-кольщику
я о том же.