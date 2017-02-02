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Алтайский депутат Шумихин ушел от "Справедливой России" к "Единой России"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутат АКЗС покинул фракцию "СР" по собственному желанию

Фото предоставлено ИА "Амител" Павлом Шумихиным

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Павел Шумихин написал заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия". Такие слухи ходили давно, и вот депутат подтвердил корреспонденту ИА "Амител" , что 1 февраля вышел из состава фракции.

"На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством", – вот как он объяснил причину ухода от "СР".

По нашей информации, он уже к следующей сессии (конец февраля) будет в составе фракции "Единая Россия".

Вот как прокомментировал ИА "Амител" это событие глава фракции "СР" Александр Молотов

"Сожалений особых у нас нет – и партия, и Шумихин получили то, чего хотели. Мы показали, что "ЕР" можно побеждать и на одномандатных округах, а Павел получил вожделенный мандат. Нам теперь даже проще, поскольку во фракции остались только проверенные люди, в отношении которых мы абсолютно уверены, знаем, что они разделяют партийную идеологию, всегда проголосуют в соответствии с партийной дисциплиной и всецело поддержат партию и её руководство. А вот красивая история Шумихина как человека, победившего сына Локтева, если он войдёт в "ЕР", а не останется независимым депутатом, как он меня заверял, на этом закончится – он растворится в серой массе и потеряет свою индивидуальность".

Он добавил, что именно в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу. 

"Пока мы открыто говорим о диалоге и конструктиве, поддерживаем бюджет и отчёт губернатора, они за нашей спиной ведут сепаратные переговоры с нашими депутатами, пытаясь выбить их одного за другим", – подчеркнул Молотов. На вопрос, писал ли заявление о выходе из фракции второй одномандатник – Алексей Найден, он не ответил. 

Заведующий хирургическим отделением барнаульской поликлиники № 14 Павел Шумихин стал депутатом совсем недавно. За последние полгода им он был даже дважды. В июне 2016 года по решению партии он стал депутатом Барнаульской городской думы от партии "СР", после того как из БГД ушел Дмитрий Аганов.

Читайте также: Меняем Аганова на Шумихина: справороссы назвали имя нового депутата БГД

На выборы в АКЗС (состоялись 18 сентября 2016 года) он также выдвигался от партии, но по одномандатному округу № 20 (Барнаул). И победил.

Во фракции "Справедливая Россия" в АКЗС теперь осталось семь депутатов.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.02.2017 08:04
гость

поближе к кормушечке?

0  0
2.02.2017 08:04
- гость -

В.И. Ленин называл таких политическими толерантами.

0  0
2.02.2017 08:14
финт

в "Справедливой России" "Единая Россия" чувствует угрозу

либо Россия будет единой, либо справедливой? грустненько.

0  0
2.02.2017 08:17
Serg 1

2.02.2017 08:04 - гость -

в свете недавних разговоров в высших эшелонах власти, надо говорить политические социально ответственные)))

0  0
2.02.2017 08:30
- гость -

Ничего личного, чисто бизнес.

0  0
2.02.2017 08:32
- гость -

Не быть России ни единой, ни справедливой...

0  0
2.02.2017 08:35
МариНочка

гость - 2 февраля 2017 г. 08:32

Россия была и будет!

0  0
2.02.2017 08:42
- гость -

МариНочка 2 февраля 2017 г. 08:35 Кто ж спорит? Россия конечно будет, но не единая, не справедливая.

0  0
2.02.2017 08:43
- гость -

Вот блин,знала бы, не голосовала бы за него. Как можно идти в депутаты, если чужда политическая борьба?

0  0
2.02.2017 08:43
foxpro2.6

"Власть у нас хоть говенненькая но зато своя" (с) да мариночка

0  0
2.02.2017 08:45
- гость -

Даже проститутки идут к более богатому клиенту, а тут целый депутат!

0  0
2.02.2017 08:46
- гость -

В стане жуликов и воров пополнение?

0  0
2.02.2017 08:47
МариНочка

foxpro2.6 2 февраля 2017 г. 08:43 Что за словечки в строю? )))))))

0  0
2.02.2017 09:08
- гость -

Депутат с "низкой социальной ответственностью"?

0  0
2.02.2017 09:14
горожанин

Все нормальные депутаты покидают СР, какая же это оппозиция, если Молотов снимает шляпу перед губернатором и поддерживает все его решения. Потому никакой разницы нет, где Шумихин будет продолжать работу.

0  0
2.02.2017 09:22
- гость -

горожанин 2 февраля 2017 г. 09:14

Понятно, что все партии сделаны из одной и той же субстанции и защищают только интересы правящего класса, но так в открытую предлагать свои услуги для получения "вожделенного мандата" а потом перебегать к более полному корыту?

0  0
2.02.2017 09:29
горожанин

мы же не знаем реальные причины перехода, но это человек, который всю жизнь помогал людям, в отличие от всех остальных справедливороссов. По всей вероятности, его просто допекли своими разборками.

0  0
2.02.2017 09:45
Раиса Васильевна

Очень хорошо, что Павел Юрьевич сделал такой выбор - уйти с тонущего корабля под названием "Справедливая Россия". И неважно к какой партии он примкнет - только б, это не эСРы!. По моим данным эта партия на выборах не уделила Шумихину вообще ни какого внимания. Узнав, что у последнего оппонент Локтев - сразу списала кандидата в депутаты Шумихина как говориться "со счетов" - не предоставив "ни копейки" на его предвыборную компанию... А он, умничка взял, и победил!!! Лично я придерживаюсь взглядов партии Коммунистов, Однако это не мешало лично мне всему нашему дому проголосовать на выборах за него! Причем, не как за какого-то оппозиционера той или иной партии, а как за хорошего честного доброго и порядочного человека, отличного профессионального врача, который все эти годы приносил и надеемся будет приносить помощь всем людям, несмотря на его политическое кредо!

0  0
2.02.2017 09:53
- гость -

Кинул избирателей - сдай мандат.

0  0
2.02.2017 09:56
Горожанину

Бред какой то пишете - эсеры в своём выступлении на отчете больше всех из оппозиции критиковали губернатора и критиковали по делу и аргументированно! А про то что Шумихина "допекли разборки справедливороссоа" вообще читать смешно - ну скажите, какие-такие "разборки" и что конкретно именно его в них "допекло"? Просто Шумихину надо было придумать какую-нибудь более-менее правдоподобную причину, по которой можно было бы кинуть партию, которая его выдвинула на выборах и вложила в его избирательную кампанию свои финансовые и организационные ресурсы, а ничего более удачного, чем сказать, что ему чужды "политическая борьба" (и это говорит человек, который сам в эту политику столько лет пытался попасть?!) и "критиканство" (вот кто-то, а краевые эсеры то в отличие от тех же коммунистов или жириновцев всегда, если и критикуют, то критикуют по делу и аргументированно) придумать, видимо, не удалось...

0  0
2.02.2017 09:58
Вопрос

Шумихин в ЛДПР был, у эсеров побывал, теперь к единороссам подался - как таких людей в политике называют?

0  0
2.02.2017 10:03
Настоящий гор

Да, очень некрасиво Шумихин поступил - если бы Справедливая Россия его не поддержала и не зарегистрировала как своего кандидата на округе, то он вообще мимо выборов пролетал бы, поскольку никто его как самовыдвиженца не зарегистрировал бы никогда. А так и рыбку (мандат) съел и...ну, вы понимаете)))

0  0
2.02.2017 10:04
Ответ

Политик с "низкой социальной ответственностью"?

0  0
2.02.2017 10:18
- гость -

Так, ни одного зарегеного. Результат не заставил себя ждать.

0  0
2.02.2017 10:39
Ответу

Бинго - прямо в точку! "Политик с низкой социальной ответственностью" - похоже, что у Шумихина появилась подпольное политическое прозвище!))

0  0
2.02.2017 10:39
irvica88

"2.02.2017 10:18 - гость - Так, ни одного зарегеного. Результат не заставил себя ждать." Считаю, что это к лучшему, может состав комментаторов обновится, а то болото с 4-мя лягушками друг на друга квакающими было. Последние два месяца изредка комменты читала, потому как всё из дня в день у кажодого комментатора повторялось, как-будто просто копировали вставляли во все посты.

0  0
2.02.2017 11:26
Rogue Stray

2.02.2017 09:53 - гость - Кинул избирателей - сдай мандат.

_______________

А вот это было бы правильным решением.

Избирался от одной партии, и тут так раз - и в противуположную убежал. Ну маладес, б...

0  0
2.02.2017 11:27
- гость -

А что, им платить перестали? Они ж себя всё в грудь били, что забесплатно круглосуточно строчат здесь.

0  0
2.02.2017 11:59
Кока-кольщик

По моим данным эта партия на выборах не уделила Шумихину вообще ни какого внимания.

бред.

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2.02.2017 12:11
Кока-кольщику

"Эта" партия была единственной, которая поддержала Шумихина и выдвинула его на выборах в АКЗС, а до этого именно ему передала освободившийся мандат депутата гордумы! То есть без неё он в принципе не был бы ни депутатом АКЗС, ни депутатом БГД. И после этого кто-то утверждает, что Справедливая Россия не уделила Шумихину должного внимания?!

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2.02.2017 12:50
Кока-кольщик

2.02.2017 12:11 Кока-кольщику

я о том же.

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