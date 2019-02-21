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Депутатам Рубцовска удалось избежать лишения мандатов из-за деклараций

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Под угрозой досрочного сложения полномочий оказалось 16 человек, это больше половины состава Горсовета
Фото: tvomsk.ru

Фото: tvomsk.ru

Депутаты Рубцовского городского совета избежали возможного лишения мандатов за ошибки в декларациях. Они проголосовали против протеста прокурора и отказались досрочно прекращать полномочия 16 народных избранников. Об этом порталу Amic.ru рассказали несколько депутат сразу после заседания в четверг, 21 февраля.

В распоряжении Amic.ru имеется проект решения о лишении мандатов 16 депутатов, допустивших ошибки в данных о доходах. Неточности были выявлены у Владимира Бачурина, Владимира Белкина, Александра Вартанова, Александра Гунькова, Владимира Горбачева, Надежды Дрюпиной, Юрия Катаева, Ирины Кох, Владимира Кравцова, Евгения Криволапова, Василия Курганского (глава Горсовета), Владимира Овчинникова, Николая Пантелеева, Александра Романова, Алексея Сорокина, Олега Семенькова.

Как сообщила Amic.ru депутат Ирина Аксютина, на заседании работала мандатная комиссия, которая проанализировала нарушения каждого в отдельности.

"Нарушения были признаны незначительными. Например, кто-то не указал счета до 2000 года, кто-то не знал о счете, который на него открыли родители. Был случай, когда не указано получение ветеранского пособия, закрытый в 2017 году счет. Никаких квартир, земель и яхт депутаты не скрывали", – рассказала она.

Как и ожидалось, Горсовет отклонил протест прокурора: голосовали отдельно за каждую фамилию и по каждому депутаты были против лишения его мандата. Добавим, что представитель прокуратуры отреагировал на это весьма лояльно. Видимо, задачи доводить дело до суда у ведомства не было.

А вот в Барнауле и Бийске без суда обойтись не получилось. В краевой столице сейчас ведется разбирательство по поводу деклараций пяти депутатов, в наукограде – семи.

В Алтайском крае есть прецеденты, когда народных избранников лишали мандатов на этом основании, но пока это было только на сельском и районном уровне.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2019 13:28
гость

ворон ворону глаз не клюёт

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