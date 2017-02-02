Депутат Алтайского краевого Заксобрания Алексей Найден написал заявление о выходе из фракции "Справедливая Россия". Об этом ИА "Амител" сообщил источник в партии "Единая Россия". Накануне "Амителу" стало известно о выходе из фракции "СР" еще одного депутата – Павла Шумихина. Оба уже написали заявления о вступлении во фракцию "Единая Россия" в АКЗС.
Сам Найден комментировать эту тему отказался.
"Мне жаль. Эта ситуация невыгодна ни "Справедливой России", ни самим депутатам, ни "Единой России". Очевидно, что внутри партии власти возобладал непродуманный и конфронтационный подход во взаимоотношениях с оппозицией. Тем не менее мы благодарны ребятам за их вклад в успех "СР" на прошедших выборах. Безусловно, каждый из них пользуется серьезной электоральной поддержкой на своих округах. Надеюсь, что их избиратели не разочаруются в них", – прокомментировал "Амителу" секретарь Бюро регионального отделения "СР" Владислав Вакаев (он тоже депутат АКЗС).
И Алексей Найден, и Павел Шумихин избраны в АКЗС по одномандатным округам от партии "Справедливая Россия". По итогам выборов 18 сентября 2016 года "СР" получила в краевом парламенте восемь депутато-мест из 68. Однако справедливороссам удалось победить сразу на двух одномандатных округах, которые традиционно забирает "Единая Россия".
Так что теперь же у "СР" будет во фракции шесть депутатов и ни одного одномандатника, победой которых в партии гордились.
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Алексей Найден – сын известного каменского политика Федора Найдена. Тот после нескольких безуспешных попыток занял-таки кресло главы Каменского района. В этом его поддерживала партия "Справедливая Россия", которая по итогам мартовских выборов 2016 года взяла большинство мандатов как в районном, так и в городском парламенте. Однако приход Найдена-старшего на этот пост, судя по всему, случился не без согласования с "ЕР". Возможно, это и стало причиной перехода к партии его сына.
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Комментарии
Бегут, как крысы с тонущего корабля. Видимо, сруны совсем загибаются.
Скорее бы их прикрыли уже. Таких идиотов еще поискать нужно. Туда приходят только потому, что в остальные партии не приняли, а в срунах весь сброд собирают.
Предавший раз.... В общем ничего нового. Главное - кормушка...
а где разин сейчас
"Алтайском Заксе"
"Вырвите язык" тому кто позволяет себе так писать о центральной законодательной власти региона. На базаре что ли?
И сразу боты проплаченные повылазили... спецом сидят новости отслеживают, что ли...
К чему мне это фото вылезло слева, из "Хорошего настроения": http://old.amic.ru/actions/good/12976/
ЗЫ Выступаю категорически против подобного материал!
Едросы побеждают на одномандатных округах даже проиграв!
А допустимо ли это? Ведь люди голосовали за них как за представителей Справедливой России?
2.02.2017 11:25 - гость - "К чему мне это фото вылезло слева, из "Хорошего настроения": http://old.amic.ru/actions/good/12976/" отличная фотка, себе сохранил
Мы голосовали за "Справедливая Россия", а не за Найдена. Воспользовался авторитетом Терентьева А.В. Перебезчикам нет веры. Пекутся о себе, а за справедливость бороться надо. Избиратели, нас подставляют...