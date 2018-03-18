Алтайский край начал выбирать своего президента

1 млн 860 тысяч избирателей, более пяти тысяч полицейских, более двух тысяч наблюдателей, 1831 участок и восемь кандидатов — в Алтайском крае начались выборы президента. В воскресенье, 18 марта, участки открываются ровно в 8:00. Последнего голосующего ждут до 20:00. С чем регион подошел к выборам?

Да как и вся страна — в массовых призывах идти на выборы, агитации кандидатов и почти без скандалов (на уровне регионов).

На подготовку и проведение главного политического события в 2018 году Алтайский край получил около 255 млн рублей. Большая часть средств (70%) пошла на оплату труда членам избиркомов за организацию и проведение выборов, в крае их свыше 15 тысяч (членов избиркома с правом решающего голоса — прим. ред.). Еще 11 млн рублей ушло на информационно-разъяснительную деятельность и 7 млн рублей на наружную рекламу.

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В регионе работает 1811 постоянных избирательных участка. Еще 20 участков будут в местах временного пребывания: 15 в больницах, 4 в санаториях Белокурихи и один в СИЗО Барнаула.

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На 200 участках в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске будут работать КОИБы (Комплексы обработки избирательных бюллетеней). "Электронная урна" сразу считывает информацию при прохождении бюллетеня. Вскрывать ее и подсчитывать итоги голосования вручную на участки уже не придется. Участки, где не будет "электронных урн", оснащены оборудованием для QR-кодирования для составления протоколов голосования.

На всех участках будут лупы для слабовидящих и незрячих, на 700 участках будут трафареты.

Веб-камеры будут следить за процессом выборов в ТИКах, а также на 741 участке. Камеры ставят на самых больших участках, охват избирателей превысит 73%.

Наблюдение ведут наблюдатели, подготовленные избиркомом, Общественной палатой региона, некоторыми партиями и кандидатам, а также международные эксперты, в том числе от БДИПЧ ОБСЕ и от стран СНГ.

Участки закроются в 20:00, но первые результаты можно будет узнать после 1:00 по местному времени, когда закроется последний участок в Калининграде.

Самую полезную информацию о выборах мы объединили в проект "Выборы президента 2018. Справочник по главному политическому событию года в России". ​