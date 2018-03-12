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Как найти свой избирательный участок?

, ИА "Амител"
И что делать, если вас не в списке избирателей

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Выборы президента состоятся уже на этой неделе — в воскресенье, 18 марта. Для тех кто забыл или не знает, портал Amic.ru напомнит, как найти участок для голосования и что делать, если вас нет в списках.

1
Как найти свой избирательный участок?
Если вы голосуете по прописке, то найти свой участок можно через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края. Сервис общефедеральный, поэтому там можно найти участок в любом регионе страны.
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2
Как проверить, если ли вы в списке избирателей на своем участке?
Каждый избиратель имеет право проверить, если ли он в списке на своем участке. Для этого нужно до выборов обратиться в участковую избирательную комиссию и сверить данные о себе в списке. Либо воспользоваться сервисом "Найди себя в списке избирателей" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края.
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3
Что делать, если вас нет в списке избирателей?

Если вы еще до выборов поняли, что вас нет в списках, обратитесь в комиссию с заявлением о включении в список избирателей. Там вам обязаны рассказать, что именно нужно сделать.

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Если вы уже пришли на свой участок (по прописке) в день голосования, а вас в списках, обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее на другом участке. Если нет, то вас обязаны включить в список. Отказывают во включении в список? Звоните на горячую линию избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62).

4
Что делать, если вы пришли на избирательный участок впервые, а в списки избирателей стоит отметка, что вы уже проголосовали?
Вы должны потребовать у председателя избирательной комиссии составить протокол о нарушении с его подписью и печатью. Сообщить об этом председателю вышестоящей избирательной комиссии по телефону (если он не вывешен на видимом месте на участке, то попросить его у членов комиссии).
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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