Как найти свой избирательный участок?

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выборы президента состоятся уже на этой неделе — в воскресенье, 18 марта. Для тех кто забыл или не знает, портал Amic.ru напомнит, как найти участок для голосования и что делать, если вас нет в списках.
Если вы еще до выборов поняли, что вас нет в списках, обратитесь в комиссию с заявлением о включении в список избирателей. Там вам обязаны рассказать, что именно нужно сделать.
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Если вы уже пришли на свой участок (по прописке) в день голосования, а вас в списках, обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее на другом участке. Если нет, то вас обязаны включить в список. Отказывают во включении в список? Звоните на горячую линию избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62).
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