Как найти свой избирательный участок?

Что делать, если вас нет в списке избирателей?

Если вы еще до выборов поняли, что вас нет в списках, обратитесь в комиссию с заявлением о включении в список избирателей. Там вам обязаны рассказать, что именно нужно сделать.

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Если вы уже пришли на свой участок (по прописке) в день голосования, а вас в списках, обратитесь к председателю комиссии с заявлением. Комиссия проверит, не проголосовали ли вы ранее на другом участке. Если нет, то вас обязаны включить в список. Отказывают во включении в список? Звоните на горячую линию избирательной комиссии (8-385-2-36-30-62).