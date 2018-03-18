Главный полицейский Алтая: выборы президента проходят без ЧП

Нарушений по линии полиции в день выборов в Алтайском крае не зафиксировано. Единственный раз — женщина получила бюллетень, но не стала голосовать и унесла его домой. Такие данные предоставил начальник главка МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров, передает корреспондент портала Amic.ru из информационного центра региональной Избирательной комиссии.

"В день выборов зафиксирован факт выноса бюллетеня с избирательного участка. Гражданка не стала голосовать на участке и вынесла свой бюллетень. Задерживать ее, безусловно не стали. С целью проверки с ней встретились, она пошла на работу, показала его и сказала, что он ей на память. Пока о каких-то ещё происшествиях мне не доложили", — рассказал главный алтайский полицейский.

Всего с момента объявления выборов в регионе поступило 65 сообщений за нарушениях . Это распространение незаконной литературы, листовок, баннеров и проведение митингов.

На выборах президента в Алтайском крае работает около пяти тысяч полицейских. Для охраны правопорядка дополнительно привлечены 400 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, около 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и примерно две тысячи представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций. На 123 установлены рамочные металлодетекторы.

Всего в регионе открылся 1831 избирательный участок. Выборы проходят с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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Полиция призывает сообщать о всех фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена.

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