В КПРФ продолжают кипеть страсти. Центральный комитет партии, тот, что в Москве, исключил трех депутатов-коммунистов. Неожиданно для себя членства лишились Максим Талдыкин, Андрей Сартаков и Юрий Астанчик. Те самые, что неделю назад свергли молодого лидера алтайских коммунистов Марию Прусакову с поста главы фракции в региональном парламенте.

"Решением ЦК от 21 мая с подписью руководителя партии Геннадия Зюганова из партии были исключены Юрий Астанчик, Андрей Сартаков и Максим Талдыкин. Причина в нарушении Устава партии и ее дискредитации", — сообщила корреспонденту портала Amic.ru первый секретарь краевого комитета партии Мария Прусакова.

Какие именно нарушения – она не сказала. Но назвала одно из главных — поддержание ими снятия ее с поста главы фракции Алтайского Заксобрания и назначение на это место Максима Талдыкина. Этот неожиданный переворот произошел неделей ранее, 14 мая. Мария Прусакова настаивает, что главой фракции в АКЗС должен быть именно первый секретарь партии, то есть она. Это событие она назвала групповщиной.

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Теперь уже экс-коммунисты с этой позицией не согласны. Максим Талдыкин сказал Amic.ru, что тему комментировать не будет, потому что официально ему никак не сообщали о его принудительном выходе из партии. Никаких бумаг он не видел.

Юрий Астанчик уверяет, что исключить его могли только через решение сначала в местной партийной ячейке, потом в районной, а потом через решение крайкома. Депутат уверен, что при таком раскладе партбилета бы не лишился.

Причин он видит несколько. Главная — предстоящая 10 июня отчетно-выборная конференция, где коммунисты со всего края будут принимать отчет о работе Прусаковой, как персека, а затем переизбирать руководителя (ее кандидатура рекомендована ЦК — прим.ред.).

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"Она не хочет, чтобы на конференции были люди, которые скажут правду о ее работе. Уверен, что решение ЦК основано на ее личной просьбе", — сказал он.

Юрий Астанчик сказал также, что раньше Прусакову поддерживал, но некоторое время назад их пути разошлись. Например, в конце прошлого года депутаты Астанчик, Сартаков, а также Владимир Попов проголосовали за бюджет региона, тогда как официальная позиция фракции была против. Еще тогда Мария Прусакова, напоминает Астанчик, пыталась лишить его поста зампреда комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию. Но неудачно.

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Кстати, Владимир Попов был исключен из КПРФ месяцем ранее.

Своим исключением Астанчик недоволен.

"Я 30 лет в партии, партбилет мне вручили на плацу воинской части. Я был почти на всех пленумах, поддерживал партию, участвовал во всех агитационных мероприятиях, во всех выборах. Я прошел хорошую партийную школу", — подчеркнул он.

Однако и ситуация в партии ему кажется нехорошей. Мария Прусакова, по его мнению, превратила КПРФ непонятно во что, она не терпит критики и выживает всех авторитетных людей.

Об исключении еще одного депутата, проголосовавшего за уход Прусаковой и приход Талдыкина, Олега Кравченко, пока не сообщается. Однако, по нашей информации, ему тоже крепко досталось на словах от Прусаковой на заседании бийского горкома в минувшие выходные.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов сообщил Amic.ru, что исключение из партии не является основанием для исключения из АКЗС. Чтобы лишить депутата мандата, надо либо его личное заявление, коррупционный фактор (например, непредоставление информации о доходах) или вступление в другую партию.

Что же, можно констатировать, что фракция КПРФ в АКЗС развалилась окончательно. По одну сторону баррикад Максим Талдыкин, Юрий Астанчик, Андрей Сартаков, Владимир Попов. По другую — Мария Прусакова и Вероника Лапина. Публичная позиция Вячеслава Початова и Олега Кравченко пока неясна. Всего во фракции восемь человек.