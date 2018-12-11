Вторник, 11 Декабрь, 13:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,24
€ 75,71
245581
Обь
40см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Лесники грозят массовыми протестами из-за ужесточения рубок на Алтае

, ИА "Амител"
Они собрали уже более 17 тысяч подписей против планов Минприроды ограничить работы в лесах

Фото: vostok-st.ru

Лесоводы Алтайского края собирают подписи против заявления министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина о введении особого режима в лесах региона, который ограничит рубки. Они заявляют об экономической и экологической катастрофе и грозят митингами. Об этом порталу Amic.ru сообщила инициативная группа.

"17 тысяч 30 лесоводов и жителей Алтайского края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках (…). Следующим шагом может стать проведение митингов в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби", — сказано в пресс-релизе от инициативной группы, состоящей из работников лесных предприятий и жителей лесных поселков.

В саму инициативную группу входит несколько предприятий лесного холдинга "Алтайлес". Это представители "Каменского ЛДК", ООО "Содружество", ООО "Бобровский лесокомбинат", ООО "Лебяжье-Лес" и других компаний холдинга. По их информации, позицию поддерживают также местные власти, предприниматели и жители.

Письму адресовано не только министру Дмитрию Кобылкину, но и руководителю Рослесхоза Ивану Валентику, губернатору Алтайского края Виктору Томенко, председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александру Романенко. Они требуют "разъяснить "нападки" на представителей профессионального сообщества, а также объяснить, почему они поддерживают мнение о необходимости спасать ленточные боры от уничтожения, почему они считают, что угроза исходит от лесопользователей и не видят реальных проблем, связанных с "черными лесорубами", почему факт передачи лесов в аренду влечет, по их мнению, деградацию и утрату важнейших экологических свойств?".

Поводом стало заявление Кобылкина о том, что в ближайшее время алтайские ленточные боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут отдельные "правила игры". Ранее с просьбой разобраться с рубками в Алтайском крае к нему неоднократно обращались представители Общероссийского народного фронта, а также парламент Алтайского края и депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев.

"В свете многолетней и публичной дискредитации результатов труда работников лесной отрасли в Алтайском крае со стороны узкой группы экологов, не имеющих отношения к профессиональному лесному сообществу (видимо, имеют в виду именно ОНФ — прим.ред.), лесоводы восприняли слова Кобылкина как последнюю каплю, переполнившую чашу терпения", — сказано в релизе.

Лесную отрасль они называют традиционным видом деятельности для Алтайского края, а запрет на хозяйственную деятельность в лесах — дилетантством.

"Видимо, федеральные министры не знают, что лес не защитит сам себя от пожаров, вредителей и "черных лесорубов", что за ленточными борами стоит целая армия лесников, у которых есть семьи, дома и планы на жизнь в родных поселках. Сокращение предприятий в свете возможного ограничения хозяйственной деятельности повлечет за собой социальный взрыв. Почти четыре тысячи человек останутся без работы в одночасье", — говорится в обращении.

Они просят не принимать скоропалительных решений, особенно без мнения самих лесоводов.

Вот что по этому поводу сказал начальник Калининского лесохозяйственного участка ООО "Бобровский лесокомбинат" Евгений Пугачев:

"Правительство в лице Минприроды не должно идти на поводу у псевдоэкспертов и популистов, задача которых прокричать погромче на больную тему и на народной волне добавить значимости и узнаваемости своему имени, не понимая сути вопроса. Нужно осознавать, что по факту сейчас этих проблем нет, они надуманны, и внесение изменений в законодательство, наоборот, сделает хуже. Лес — это такой же организм, как и все живое. И нужно своевременно за ним ухаживать, не допускать развитие болезней или вредителей. Для этого и создавалась лесная наука. В отрасли работает множество экспертов и профессионалов. Давайте искать компромисс и совместно находить баланс между всеми сторонами: и экологической, и экономической, и социальной".

В самом обращении они указывают, что главный инициатор таких идей — эксперт ОНФ, эколог Алексей Грибков, который, по их словам, не имеет лесного образования.

Алексей Грибков, комментируя несколько дней назад эту тему, сказал, что считает необходимым несколько мер. В том числе — увеличить возраст рубки сосны в ленточных борах с 101 до 121 года (как было до 2008 года). По его словам, к столетнему возрасту деревья не успевают выполнить свои биологические и экологические функции. Также он неоднократно предлагал запретить все рубки в некоторых участках заказчиков.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.12.2018 12:53
- гость -

фио лесников, всех 17тыщ.

0  0
11.12.2018 12:54
- гость -

всех в тюрьму, что бы лодку не раскачивали

0  0
11.12.2018 12:55
- гость -

17 тысяч 30 лесоводов и жителей Алтайского края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках (…). Следующим шагом может стать проведение митингов в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби

Жилетки себе уже купили?

0  0
11.12.2018 12:57
- гость -

и че нам что они тут начнут протестовать?

0  0
11.12.2018 12:58
Павел

решение Кобылкина было поспешным и крайне необдуманным. Нужно понимать, что запрет на загатовку древесины повлечет за собой закрытие новых современных заводов, предназначенных, непосредственно, для глубокой переработки древесины, что крайне возмутительно и противоречит современной политики страны, которая нацелена на выпуск и реализацию готового товара, а не продажу сырья.
Сокращение лесников, приведет к бедности и безработице, которай и так в АК одна из самых высоких. Также, сокращение приведет к стихийным пожарам и не только лесов, но и прилегающих городов и сёл - это пугает.

0  0
11.12.2018 12:59
Дядька

Оленеводы тоже, панимашь, против!!!!

0  0
11.12.2018 12:59
Ируся

ну,мы тогда соберем миллион подписей против рубки.

0  0
11.12.2018 13:00
- гость -

для тупых не 17 тыс. лесников, а подписей

0  0
11.12.2018 13:00
Павлу

А где эти современные заводы по переработки в Алтайском крае???

0  0
11.12.2018 13:01
подписавшийся

Я лично подписывался! Всех псевдоэкологов - вон! Реально достали. В прошлом году Был Архангельск, в этом году Вологда и Алтай. С какой стати экологи вмешиваются в государственную политику? Запретить!

0  0
11.12.2018 13:02
Я

Пугает такое отношение Минприроды. Казалось бы те кто должен отстаивать интересы переработчиков, и заботиться об неистощим лесопользовании, готовы ради одного мнения загубить всю отрасль. Дилетанты походу.
Кстати кто в крусе у нынешних министров и местных и московских есть лесное образование? Или они хотя бы с трудами Георгия Морозова знаком?

0  0
11.12.2018 13:05
- гость -

Полубому тупо хотят отжать бизнес. передать в аренбу другим и рубить себе в волю

0  0
11.12.2018 13:05
подписавшийся Ирусе

если вы подпишитесь против рубки - значит вам наплевать на леса. Леса нуждаются в рубке. Иначе он обречен на погибель! Это основа основ! Не идите на поводу у псевдоэкологов!

0  0
11.12.2018 13:05
Дядька

Вот такие лесоводы готовы переквалифицироваться в мелиораторов и продать Обь с Телецким китайцам.

0  0
11.12.2018 13:06
Ирусе

Для того чтобы подписаться, нужно быть в теме, и понимать о чем вы говорите. А то вот такие подписки и гробят все и всех.
Джанни Родари помните? Каждый своим делом должен заниматься, и с него и спрос. А то советчиков как и что делать у нас 145 миллионов, а вот делать что то никто не хочет. Страна советов блин. Может начнем врачам советовать как и от чего им нас лечить?
Подумайте над этим.

0  0
11.12.2018 13:08
- гость -

почему факт передачи лесов в аренду влечет, по их мнению, деградацию и утрату важнейших экологических свойств?".
************************************************
ПОЯСНИТЕ: КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? Ну кто такой писарчук?

0  0
11.12.2018 13:08
Лера

С 1740 года по 1936 год Ленточные и Приобские боры были полностью истощены вследствие пожаров, проведения беспорядочных сплошных рубок, рубок на, так называемый, «прииск». Запасы спелой древесины в указанных борах практически отсутствовали.
В этой связи в послевоенные годы стали приниматься меры по ужесточению ведения лесного хозяйства. Леса стали охраняться от пожаров, стали выполняться мероприятия по воспроизводству лесов, применяться приемы и методы рубок, накопленные практикой лесоводов и разработанные лесной наукой.
В итоге состояние лесного фонда боров стало заметно улучшаться.
Например, в 1899 году, средний запас лесных насаждений Ленточных боров составлял всего лишь 34 м3 на 1 га.
Указанное свидетельствует о том, что Ленточные боры сгорали и вырубались полностью и являются по крайней мере вторичными лесами, которые не могут относиться к мало нарушенным лесным территориям.
По данным материалов лесоустройства 1927-1929 годов процент покрытой лесом площади Ленточных боров составлял 37,9 %, а уже в 1982-1983 годах стал равен 76,9 %.
Приведенные данные показывают большие положительные изменения и огромный труд лесоводов по сбережению и сохранению лесов и всего происходящего в нем биогеоценоза.
К 1993 году процент спелых и перестойных лесных насаждений стал увеличиваться и составлял уже 25 %, средний возраст насаждений составлял 74 года.
Указанное обеспечивалось исключительно выборочными лесовосстановительными рубками, рубками ухода за лесами, в которые входили, в том числе, и рубки обновления и переформирования.
Что касается Приобских боров, то в лесах второй и третей группы, также допускалось проведение сплошных рубок и возраст спелости сосновых насаждений был принят в 81 – 100 лет.
В результате, чего лесоводами было принято решение об отнесении лесов второй группы к лесам первой группы в которых запрещалось проведение сплошных рубок главного пользования. В результате такого перевода повысился и возраст спелости лесных насаждений который составил 101-120 лет.
С введением в действие ЛК РФ 2007 год

0  0
11.12.2018 13:09
Гость

Дайте жить и работать! Лесники не варвары! Мы сохраняем ленточный бор, мы тушим пожары и создаем новые леса! Прекратите нападки на отрасль.

0  0
11.12.2018 13:09
Дядьке

Понимаешь в чем вся соль. люди которые подписались, они жители АК, и свою судьбу только с АК и связывают, да еще и с тем районом где живут. У них дети по заграницам не учатся и не живут там. Они здесь. Они от сохи. И уж кому не лучше чем им знать что нужно оставлять потомкам живой здоровый лес, а не кучу гнилья.

0  0
11.12.2018 13:11
Лера

Народ. Оказывается с нами играют, а я то думал, что все взрослые люди серьезными вопросами заняты.
Куда мир катится. Жить страшно становится.

0  0
11.12.2018 13:12
- гость -

Эти 17 тыс рубят общий лес и продают его как будто он их, а остальной народ не при чем. Да рабочие места лесорубов очень важны. А дышат воздухом в крае 2 миллиона человек. И ветрам и всяким бурям подвергаются тоже 2 миллиона. Как же быть, чьи интересы важнее...?????

0  0
11.12.2018 13:13
гость

Ключников с Ишутиным испугались сокращения золотой реки, от продажи алтайского леса, в свои карманы? Алтайлес бурлит, как муравейник под керосином)

0  0
11.12.2018 13:14
- гость -

В крае одни пеньки, уж не знаю что там повысилось и где, но мне на лес смотреть больно. Нужно регулирование грамотное. Чтобы честных лесорубов не обидеть и лес оптимально преобразить.

0  0
11.12.2018 13:15
Лера

Позиция представителей научного сообщества по вопросу ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах

Залесов Сергей Вениаминович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Академик Российской Академии Естествознания, проректор по научной работе, заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, Заслуженный лесовод РФ:
- Обеспокоенность людей продиктована тем, что в погоне за экологией могут запретить все виды рубок в ленточных борах, кроме санитарных. Так вести хозяйство нельзя. Это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Так и в лесу. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против.
Если же речь идет об усилении экологической составляющей при ведении хозяйственной деятельности в ленточных борах, то, безусловно, это нужно делать. Ленточные боры, как уникальные леса, нуждаются в оригинальных условиях охраны. И пока лесоводам Алтайского края это удавалось. Именно арендаторы лесных участков создали сильнейшую систему охраны лесов от пожаров. Они не просят на это денег, а зарабатывают их сами. Горимость ленточных боров очень высокая. Если вдруг арендатора не станет, то боюсь, что в скором времени придет черный год, и ленточных боров не останется. Чтобы критиковать арендатора, нужно научно доказать, в чем именно он причинил вред. Где анализ? Голословные заявления приведут к самым печальным последствиям прежде всего для самого леса.
Что нужно сделать? Очень важно на зонально-типологической основе разработать системы рубок. Необходимо провести исследования и выработать подходы, которые в конечном счете приведут к омоложению ленточных боров. Лес – биологически сложная система, которая имеет определенный возраст, после которого он перестанет выполнять свои функции. Доводить насаждение до такого состояния – верх бесхозяйственности.
Много приходится слышать о сохранении биологического разнообразия. Читал, что в Алтайском крае в ходе рубок уничтожили места обитани

0  0
11.12.2018 13:18
Никита

Действительно видимо кто-то решил к рукам прибрать леса Алтайского края и в итоге самому навариться на этом. Сейчас продвигают идею воду Алтая в Китай продавать, даже уже с инициативой на Медведева вышли, а потом и эти же ленточные леса туда же продадут

0  0
11.12.2018 13:22
Заучка

Позиция Министерства вызывает недоумение!!! Профессионалы, блин, собрались. Ну как так то???!!! Сходите в техникум хотя бы поучитесь!!! Ну или на крайний случай книжки почитайте!!!

0  0
11.12.2018 13:22
Роман

К сожалению даже название статьи очень не корректно. Речь идёт о повышение возраста рубки. Это примерно тоже самое, если человек не дай бог заболел раком и его обнаружили на первой стадии, то по версии псевдоэколога нужно дождаться 4 стадии и тогда резать опухоль.

0  0
11.12.2018 13:23
Дядька


11.12.2018 13:09
Дядьке
__________________

Да кто же против САНИТАРНЫХ рубок? Пилите больной лес, собирайте сухостой. Народ против пустыни на месте лесов и озёр. Нам сдесь жить, а не на пеньки любоваться.

0  0
11.12.2018 13:25
Петр

В нашей деревне такие вот лесники в своих личных целях уже много лет вырубают ленточный бор. Спасу от них нет. Уже не бор, а решето, скоро одни пеньки останутся! В лесу понаезжено, дорог новых напроложено, вытоптан молодняк, только и слышно, как пилы визжат и топоры стучат. Был один заяц, да и то, наверное, со страху помер! Лесникам только бы карман свой набить, а лес - он, так сказать, ничейный, хоть и государственный, почему бы его не рубить!
Я не имею в виду всех лесников, есть среди них достойные, порядочные люди, как и в любой профессии. Но павловский бор жалко!

0  0
11.12.2018 13:25
Елена

Рубки надо кантролировать , за мусор в лесах штрафы увеличить .А у нас как всегда что попало выдумывают .

0  0
11.12.2018 13:26
Велик

Да самый обычный передел бизнеса что вы такие как дети чесслово. Был Алтайлес, станет Ротенберглес, и начнут рубить пуще прежнего, а народ схавает и заткнется, и миссия псевдо-экологов выполнена.
Всех так заботит лес, что совсем забыли что из за политики государства по горло в испражениях тут все стоим. Еще чуть чуть и захлебнемся от заботы государевой.

0  0
11.12.2018 13:27
Лера

Лес это не игрушка. С ним нужно аккуратно обходиться.
Охрана лесов от пожаров, болезней и вредителей леса без обновления лесов ведет к необратимым изменениям. Все леса становятся старыми не имея в своем составе молодых лесов, что в конечном итоге приведет к их утрате без наличия сменяющего их поколения.
Запрет, ограничение рубок в данном случае является краем безрассудства.

0  0
11.12.2018 13:29
- гость -

-Душить или пустить?
-Душить!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:21
Алтайская пенсионерка выиграла 90 тысяч рублей в игре "Что? Где? Когда?" 0
13:14
Стала известна самая популярная песня XX века 1
13:03
Самые известные свинки и поросята в кино и на TV: кто они 1
12:49
США отменили рекомендацию американцам не ездить в Россию 0
12:41
Лесники грозят массовыми протестами из-за ужесточения рубок на Алтае 33
12:34
Медведев не поощрил Алтайский край за темпы роста налогового потенциала 4
12:23
Новую ледовую арену начнут строить в Новосибирске в 2019 году 0
12:12
Пьяный водитель перевернулся на крышу в Горном Алтае и попал в больницу 0
12:01
Аэропорту Горно-Алтайска решили не присваивать имя из-за скандала с Рерихом 10
11:50
Польша пообещала провести запоминающееся "Детское Евровидение-2019" 0
11:33
МВД собирается заменить водительские права "цифрой" 0
11:30
В краевой столице состоится научное мероприятие международного уровня 0
11:21
"Решение перезрело": Минздрав обещает поликлинику в новостройках Барнаула 3
11:11
Огонь Всемирной зимней универсиады: как его пронесли по Барнаулу 1
11:03
Фура врезалась в стену здания в Рубцовске 0
10:52
Таксиста в Барнауле лишили прав и он решил сделать новые по чужому паспорту 0
10:42
"Центр обетованный": в Барнауле построен новый жилой комплекс таунхаусов 0
10:31
Артист Николай Фоменко приедет в Алтайский край по политическим делам 2
10:23
В Instagram появились голосовые сообщения 0
10:14
Нарушенное из-за аварии теплоснабжение полностью восстановили в Барнауле 1
10:05
Строительство моста-рекордсмена завершили в Китае 2
10:00
НОВЭКС приглашает в путешествие — собирайся 0
09:54
Массовое ДТП произошло на оживленном перекрестке в Барнауле 4
09:35
Панорамный взгляд на шопинг: купить все в одном месте 0
09:26
Девочка в Барнауле обожглась в луже с кипятком 11
09:18
В полиции Абу-Даби появились верблюжьи патрули 0
09:07
Рэпер Баста выступит на "новогоднем огоньке" на Первом канале 3
08:57
В Госдуме предложили отдавать "ненужные" подарки малоимущим семьям 7
08:41
Восьмибалльные заторы "сковали" Барнаул утром 11 декабря 0
08:30
Под елочку: подарки, выбранные с трепетом и любовью 0
08:21
СМИ: задержанная в США россиянка Бутина готова признать себя виновной 19
08:17
Танго: лучшие кино-сцены танца страсти и неистового желания 1
08:06
Просто о сложном: как микроволновки и базовые станции влияют на здоровье 1
08:00
"Ростелеком" объявил о продаже имущественных комплексов в Алтайском крае 2
07:50
90-е, Грозный: фотохроника первой чеченской войны 29
07:34
Как не переплачивать за "квадрат", выбирая квартиру 0
07:22
Медведь средь ледяных глыб: пешеходную улицу Барнаула готовят к Новому году 0
07:15
Стала известна новая плата за вывоз мусора в Славгороде и соседних районах 3
07:03
Дом с каминным залом, бассейном и бильярдом продают в Барнауле за 26 млн 7
07:00
Опыт успешных: в Барнауле пройдет конгресс "Ты — предприниматель" 0
06:48
Можно ли ставить на стол свинину в Новый год — 2019 7
06:32
До кончиков пальцев: подборка идей для новогоднего маникюра 0
06:23
Как и где в Барнауле в 2018 году отремонтировали дороги: инфографика 1
06:14
Потепление до -5 градусов придет в Алтайский край 11 декабря 0
06:01
Лоб в лоб: власти назвали тип самых смертоносных ДТП на дорогах Алтая 2
05:57
Медведева попросили поддержать строительство водовода из Алтая в Китай 22
04:57
Полицейские, трое суток забивавшие мужчину, лишь превысили полномочия 9
03:01
Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции 0
02:41
Документы россиян переведут в цифровой формат 1
01:37
Ученые создали горшок, которым управляет цветок и сам подвозит себя к свету 0
00:14
Российские ученые попробуют разгадать тайну эволюции жизни на Земле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.