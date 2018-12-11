Лесоводы Алтайского края собирают подписи против заявления министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина о введении особого режима в лесах региона, который ограничит рубки. Они заявляют об экономической и экологической катастрофе и грозят митингами. Об этом порталу Amic.ru сообщила инициативная группа.
"17 тысяч 30 лесоводов и жителей Алтайского края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках (…). Следующим шагом может стать проведение митингов в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби", — сказано в пресс-релизе от инициативной группы, состоящей из работников лесных предприятий и жителей лесных поселков.
В саму инициативную группу входит несколько предприятий лесного холдинга "Алтайлес". Это представители "Каменского ЛДК", ООО "Содружество", ООО "Бобровский лесокомбинат", ООО "Лебяжье-Лес" и других компаний холдинга. По их информации, позицию поддерживают также местные власти, предприниматели и жители.
Письму адресовано не только министру Дмитрию Кобылкину, но и руководителю Рослесхоза Ивану Валентику, губернатору Алтайского края Виктору Томенко, председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александру Романенко. Они требуют "разъяснить "нападки" на представителей профессионального сообщества, а также объяснить, почему они поддерживают мнение о необходимости спасать ленточные боры от уничтожения, почему они считают, что угроза исходит от лесопользователей и не видят реальных проблем, связанных с "черными лесорубами", почему факт передачи лесов в аренду влечет, по их мнению, деградацию и утрату важнейших экологических свойств?".
Поводом стало заявление Кобылкина о том, что в ближайшее время алтайские ленточные боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут отдельные "правила игры". Ранее с просьбой разобраться с рубками в Алтайском крае к нему неоднократно обращались представители Общероссийского народного фронта, а также парламент Алтайского края и депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Терентьев.
"В свете многолетней и публичной дискредитации результатов труда работников лесной отрасли в Алтайском крае со стороны узкой группы экологов, не имеющих отношения к профессиональному лесному сообществу (видимо, имеют в виду именно ОНФ — прим.ред.), лесоводы восприняли слова Кобылкина как последнюю каплю, переполнившую чашу терпения", — сказано в релизе.
Лесную отрасль они называют традиционным видом деятельности для Алтайского края, а запрет на хозяйственную деятельность в лесах — дилетантством.
"Видимо, федеральные министры не знают, что лес не защитит сам себя от пожаров, вредителей и "черных лесорубов", что за ленточными борами стоит целая армия лесников, у которых есть семьи, дома и планы на жизнь в родных поселках. Сокращение предприятий в свете возможного ограничения хозяйственной деятельности повлечет за собой социальный взрыв. Почти четыре тысячи человек останутся без работы в одночасье", — говорится в обращении.
Они просят не принимать скоропалительных решений, особенно без мнения самих лесоводов.
Вот что по этому поводу сказал начальник Калининского лесохозяйственного участка ООО "Бобровский лесокомбинат" Евгений Пугачев:
"Правительство в лице Минприроды не должно идти на поводу у псевдоэкспертов и популистов, задача которых прокричать погромче на больную тему и на народной волне добавить значимости и узнаваемости своему имени, не понимая сути вопроса. Нужно осознавать, что по факту сейчас этих проблем нет, они надуманны, и внесение изменений в законодательство, наоборот, сделает хуже. Лес — это такой же организм, как и все живое. И нужно своевременно за ним ухаживать, не допускать развитие болезней или вредителей. Для этого и создавалась лесная наука. В отрасли работает множество экспертов и профессионалов. Давайте искать компромисс и совместно находить баланс между всеми сторонами: и экологической, и экономической, и социальной".
В самом обращении они указывают, что главный инициатор таких идей — эксперт ОНФ, эколог Алексей Грибков, который, по их словам, не имеет лесного образования.
Алексей Грибков, комментируя несколько дней назад эту тему, сказал, что считает необходимым несколько мер. В том числе — увеличить возраст рубки сосны в ленточных борах с 101 до 121 года (как было до 2008 года). По его словам, к столетнему возрасту деревья не успевают выполнить свои биологические и экологические функции. Также он неоднократно предлагал запретить все рубки в некоторых участках заказчиков.
Комментарии
фио лесников, всех 17тыщ.
всех в тюрьму, что бы лодку не раскачивали
17 тысяч 30 лесоводов и жителей Алтайского края подписались под обращением в защиту своих профессиональных интересов, права жить и работать в лесных поселках (…). Следующим шагом может стать проведение митингов в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби
Жилетки себе уже купили?
и че нам что они тут начнут протестовать?
решение Кобылкина было поспешным и крайне необдуманным. Нужно понимать, что запрет на загатовку древесины повлечет за собой закрытие новых современных заводов, предназначенных, непосредственно, для глубокой переработки древесины, что крайне возмутительно и противоречит современной политики страны, которая нацелена на выпуск и реализацию готового товара, а не продажу сырья.
Сокращение лесников, приведет к бедности и безработице, которай и так в АК одна из самых высоких. Также, сокращение приведет к стихийным пожарам и не только лесов, но и прилегающих городов и сёл - это пугает.
Оленеводы тоже, панимашь, против!!!!
ну,мы тогда соберем миллион подписей против рубки.
для тупых не 17 тыс. лесников, а подписей
А где эти современные заводы по переработки в Алтайском крае???
Я лично подписывался! Всех псевдоэкологов - вон! Реально достали. В прошлом году Был Архангельск, в этом году Вологда и Алтай. С какой стати экологи вмешиваются в государственную политику? Запретить!
Пугает такое отношение Минприроды. Казалось бы те кто должен отстаивать интересы переработчиков, и заботиться об неистощим лесопользовании, готовы ради одного мнения загубить всю отрасль. Дилетанты походу.
Кстати кто в крусе у нынешних министров и местных и московских есть лесное образование? Или они хотя бы с трудами Георгия Морозова знаком?
Полубому тупо хотят отжать бизнес. передать в аренбу другим и рубить себе в волю
если вы подпишитесь против рубки - значит вам наплевать на леса. Леса нуждаются в рубке. Иначе он обречен на погибель! Это основа основ! Не идите на поводу у псевдоэкологов!
Вот такие лесоводы готовы переквалифицироваться в мелиораторов и продать Обь с Телецким китайцам.
Для того чтобы подписаться, нужно быть в теме, и понимать о чем вы говорите. А то вот такие подписки и гробят все и всех.
Джанни Родари помните? Каждый своим делом должен заниматься, и с него и спрос. А то советчиков как и что делать у нас 145 миллионов, а вот делать что то никто не хочет. Страна советов блин. Может начнем врачам советовать как и от чего им нас лечить?
Подумайте над этим.
почему факт передачи лесов в аренду влечет, по их мнению, деградацию и утрату важнейших экологических свойств?".
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ПОЯСНИТЕ: КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? Ну кто такой писарчук?
С 1740 года по 1936 год Ленточные и Приобские боры были полностью истощены вследствие пожаров, проведения беспорядочных сплошных рубок, рубок на, так называемый, «прииск». Запасы спелой древесины в указанных борах практически отсутствовали.
В этой связи в послевоенные годы стали приниматься меры по ужесточению ведения лесного хозяйства. Леса стали охраняться от пожаров, стали выполняться мероприятия по воспроизводству лесов, применяться приемы и методы рубок, накопленные практикой лесоводов и разработанные лесной наукой.
В итоге состояние лесного фонда боров стало заметно улучшаться.
Например, в 1899 году, средний запас лесных насаждений Ленточных боров составлял всего лишь 34 м3 на 1 га.
Указанное свидетельствует о том, что Ленточные боры сгорали и вырубались полностью и являются по крайней мере вторичными лесами, которые не могут относиться к мало нарушенным лесным территориям.
По данным материалов лесоустройства 1927-1929 годов процент покрытой лесом площади Ленточных боров составлял 37,9 %, а уже в 1982-1983 годах стал равен 76,9 %.
Приведенные данные показывают большие положительные изменения и огромный труд лесоводов по сбережению и сохранению лесов и всего происходящего в нем биогеоценоза.
К 1993 году процент спелых и перестойных лесных насаждений стал увеличиваться и составлял уже 25 %, средний возраст насаждений составлял 74 года.
Указанное обеспечивалось исключительно выборочными лесовосстановительными рубками, рубками ухода за лесами, в которые входили, в том числе, и рубки обновления и переформирования.
Что касается Приобских боров, то в лесах второй и третей группы, также допускалось проведение сплошных рубок и возраст спелости сосновых насаждений был принят в 81 – 100 лет.
В результате, чего лесоводами было принято решение об отнесении лесов второй группы к лесам первой группы в которых запрещалось проведение сплошных рубок главного пользования. В результате такого перевода повысился и возраст спелости лесных насаждений который составил 101-120 лет.
С введением в действие ЛК РФ 2007 год
Дайте жить и работать! Лесники не варвары! Мы сохраняем ленточный бор, мы тушим пожары и создаем новые леса! Прекратите нападки на отрасль.
Понимаешь в чем вся соль. люди которые подписались, они жители АК, и свою судьбу только с АК и связывают, да еще и с тем районом где живут. У них дети по заграницам не учатся и не живут там. Они здесь. Они от сохи. И уж кому не лучше чем им знать что нужно оставлять потомкам живой здоровый лес, а не кучу гнилья.
Народ. Оказывается с нами играют, а я то думал, что все взрослые люди серьезными вопросами заняты.
Куда мир катится. Жить страшно становится.
Эти 17 тыс рубят общий лес и продают его как будто он их, а остальной народ не при чем. Да рабочие места лесорубов очень важны. А дышат воздухом в крае 2 миллиона человек. И ветрам и всяким бурям подвергаются тоже 2 миллиона. Как же быть, чьи интересы важнее...?????
Ключников с Ишутиным испугались сокращения золотой реки, от продажи алтайского леса, в свои карманы? Алтайлес бурлит, как муравейник под керосином)
В крае одни пеньки, уж не знаю что там повысилось и где, но мне на лес смотреть больно. Нужно регулирование грамотное. Чтобы честных лесорубов не обидеть и лес оптимально преобразить.
Позиция представителей научного сообщества по вопросу ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах
Залесов Сергей Вениаминович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Академик Российской Академии Естествознания, проректор по научной работе, заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, Заслуженный лесовод РФ:
- Обеспокоенность людей продиктована тем, что в погоне за экологией могут запретить все виды рубок в ленточных борах, кроме санитарных. Так вести хозяйство нельзя. Это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Так и в лесу. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против.
Если же речь идет об усилении экологической составляющей при ведении хозяйственной деятельности в ленточных борах, то, безусловно, это нужно делать. Ленточные боры, как уникальные леса, нуждаются в оригинальных условиях охраны. И пока лесоводам Алтайского края это удавалось. Именно арендаторы лесных участков создали сильнейшую систему охраны лесов от пожаров. Они не просят на это денег, а зарабатывают их сами. Горимость ленточных боров очень высокая. Если вдруг арендатора не станет, то боюсь, что в скором времени придет черный год, и ленточных боров не останется. Чтобы критиковать арендатора, нужно научно доказать, в чем именно он причинил вред. Где анализ? Голословные заявления приведут к самым печальным последствиям прежде всего для самого леса.
Что нужно сделать? Очень важно на зонально-типологической основе разработать системы рубок. Необходимо провести исследования и выработать подходы, которые в конечном счете приведут к омоложению ленточных боров. Лес – биологически сложная система, которая имеет определенный возраст, после которого он перестанет выполнять свои функции. Доводить насаждение до такого состояния – верх бесхозяйственности.
Много приходится слышать о сохранении биологического разнообразия. Читал, что в Алтайском крае в ходе рубок уничтожили места обитани
Действительно видимо кто-то решил к рукам прибрать леса Алтайского края и в итоге самому навариться на этом. Сейчас продвигают идею воду Алтая в Китай продавать, даже уже с инициативой на Медведева вышли, а потом и эти же ленточные леса туда же продадут
Позиция Министерства вызывает недоумение!!! Профессионалы, блин, собрались. Ну как так то???!!! Сходите в техникум хотя бы поучитесь!!! Ну или на крайний случай книжки почитайте!!!
К сожалению даже название статьи очень не корректно. Речь идёт о повышение возраста рубки. Это примерно тоже самое, если человек не дай бог заболел раком и его обнаружили на первой стадии, то по версии псевдоэколога нужно дождаться 4 стадии и тогда резать опухоль.
11.12.2018 13:09
Дядьке
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Да кто же против САНИТАРНЫХ рубок? Пилите больной лес, собирайте сухостой. Народ против пустыни на месте лесов и озёр. Нам сдесь жить, а не на пеньки любоваться.
В нашей деревне такие вот лесники в своих личных целях уже много лет вырубают ленточный бор. Спасу от них нет. Уже не бор, а решето, скоро одни пеньки останутся! В лесу понаезжено, дорог новых напроложено, вытоптан молодняк, только и слышно, как пилы визжат и топоры стучат. Был один заяц, да и то, наверное, со страху помер! Лесникам только бы карман свой набить, а лес - он, так сказать, ничейный, хоть и государственный, почему бы его не рубить!
Я не имею в виду всех лесников, есть среди них достойные, порядочные люди, как и в любой профессии. Но павловский бор жалко!
Рубки надо кантролировать , за мусор в лесах штрафы увеличить .А у нас как всегда что попало выдумывают .
Да самый обычный передел бизнеса что вы такие как дети чесслово. Был Алтайлес, станет Ротенберглес, и начнут рубить пуще прежнего, а народ схавает и заткнется, и миссия псевдо-экологов выполнена.
Всех так заботит лес, что совсем забыли что из за политики государства по горло в испражениях тут все стоим. Еще чуть чуть и захлебнемся от заботы государевой.
Лес это не игрушка. С ним нужно аккуратно обходиться.
Охрана лесов от пожаров, болезней и вредителей леса без обновления лесов ведет к необратимым изменениям. Все леса становятся старыми не имея в своем составе молодых лесов, что в конечном итоге приведет к их утрате без наличия сменяющего их поколения.
Запрет, ограничение рубок в данном случае является краем безрассудства.
-Душить или пустить?
-Душить!