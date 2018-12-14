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Не дадим не рубить: cибирские лесники заступились за алтайских коллег

, ИА "Амител"
На Алтае продолжается борьба за пока не существующие запреты Минприроды на работу в лесах

Фото: c.pxhere.com

Алтайские лесники продолжают кампанию против планов федерального Минприроды ограничить рубки в лесах региона. Теперь их поддержал Совет лесопромышленных объединений Сибири и Дальнего Востока. Об этом Amic.ru сообщил директор по связям с государственными органами и общественностью лесной холдинговой компании "Алтайлес" Денис Шубин.

Совет направил обращения министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и руководителю Рослесхоза Ивану Валентику. В это объединение входят лесопромышленные организации Красноярского, Приморского, Хабаровского, Алтайского краев и Иркутской области.

"Мы абсолютно солидарны с их позицией (речь об ЛХК "Алтайлес" — прим. пресс-службы) о том, что необходимо тщательно проработать необходимость установления особого статуса для ленточных боров, привлекая ученых, научные организации и профессиональных опытных лесников. Создать комиссию, направить ее на Алтай и посмотреть реальное состояние лесов. Нельзя в одночасье принимать такие серьезные решения, руководствуясь только эмоциями и односторонней подачей отдельных лиц", — отмечается в обращении.

Напомним, что именно предприятия, входящие в холдинг "Алтайлес", являются основными противниками этого процесса. Но в холдинге подчеркивают, что их уже поддержали главы Волчихинского, Павловского, Топчихинского, Калманского, Новичихинского, Мамонтовского, Михайловского, Угловского, Завьяловского, Баевского, Каменского, Тюменцевского районов, Рубцовска, а также сел, расположенных в ленточных борах. Холдинг собирает подписи против заявления главы Минприроды Дмитрия Кобылкина о том, что некоторым лесам Алтая будет придан особый статус, ограничивающий рубки.

"Сегодня Интернет заполнен информацией о том, что в ленточных борах Алтая планируется закрыть от использования большие территории лесов, которые предоставлены в долгосрочную аренду. Предприятия будут вынуждены закрывать налаженное производство, сокращать работников, отказываться от аренды", — говорится в обращении.

Его авторы признают, что в лесной отрасли много проблем. Одни "вызваны несовершенством и противоречивостью лесного законодательства", другие из-за "деятельности конкретных недобросовестных лиц, по вине которых происходят варварские незаконные рубки, лесные пожары и уничтожение лесов". Но они считают несправедливым, что негативная оценка дается всем, в том числе и добросовестным арендаторам.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.12.2018 11:55
- гость -

за каждое срубленное дерево надо обязать сажать минимум 4

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14.12.2018 11:57
- гость -

Весь ленточный бор в проплешинах, благодаря спутниковым картам это прекрасно видно, или это называется санитарная рубка????

0  0
14.12.2018 11:59
- гость -

В 2007 году с введением нового лесного кодекса все лесники были уволены.

Под охраной лесника находится всё имеющееся в обходе государственное имущество в соответствии с паспортом обхода — сооружения, земли, насаждения и другие объекты и имущество.

Лесник выполняет мероприятия по предупреждению, обнаружению и тушению лесных пожаров, сообщает в лесничество об обнаружении на участке вредителей и болезней деревьев.

Лесник обязан проверять документы на право охоты и хозяйственной деятельности в лесу (рубка, сенокошение, выпас скота), составлять акты о лесонарушениях, нарушениях правил охоты, пожарной безопасности.

Также лесник осуществляет руководство лесопосадочными работами, рубками ухода и другими работами по уходу за лесными культурами, сбору плодов, грибов; участвует в отводе территорий под лесосеки и для осуществления различной хозяйственной деятельности.

В охотничьем хозяйстве лесник может выполнять обязанности егеря.
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Не знал, что в литовском алтайлесе работают лесники, которых 11 лет как нет.

0  0
14.12.2018 12:04
- гость -

Вырубают реликтовый бор и пафосно называют себя предприятиями с производством.

0  0
14.12.2018 12:04
- гость -

Содружество" дерева и топора

Компания ООО "Содружество" примечательна еще одной деталью – управляющей компанией является ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" ("ЛХК "Алтайлес". Эта компания является головной или управляющей для десятка компаний, связанных с деревообрабатывающей промышленности региона. При этом прослеживается семейная связь.

"Алтайлесом" руководит Ключников Иван Михайлович. По удивительному стечению обстоятельств Ключников Михаил Васильевич с 2007-2012 гг. работал начальником управления лесами Алтайского края. С 2012 года – президент Союза организаций лесной отрасли "Алтайлес".

Но на этом ключниковский след не обрывается. Все те же активисты связывают зятя Михаила Васильевича – Логинова Дмитрия Сергеевича с литовской компанией "Индиция". Дирекотором ООО "Макс", которая фигурирует в истории ООО "Содружество", была Донская Ирина Валентиновна, которая является сестрой жены Михаила Ключникова. Вот такая вот "санта-барбара". Целый семейный подряд по освоению бюджетов и российских лесов.

Так кому же принадлежит такая могущественная компания? 48 % "ЛХК "Алтайлес" владеет вышеупомянутое "Содружество", а оставшимися - ООО "Ребрихинский Лесхоз". "Ребрихинский Лесхоз" в свою очередь принадлежит на 51% "ЛХК "Алтайлес" и оставшиеся – "Содружеству". Таим образом большая (если не вся) часть лесохозяйственной отрасли Алтайского края сфокусирована в одних руках.

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14.12.2018 12:08
Дядька

Всё таки вы определитесь уже-лесники вы, или лесорубы? Лесники должны охранять лес от варварских вырубок, а вы с ними заодно.

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14.12.2018 12:10
Бабуля

Весь лес уже проредили,да так ,что тайфуны в крае задувают..Мало кому то всех этих ветров??Что еще должно произойти,чтобы начали восстанавливать лес,природу края..Может пришло время прикрыть карманы прожорливым ?

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